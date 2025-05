Il 14 e il 15 maggio si sono tenute in Italia le elezioni CNSU 2025 per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e degli organi di rappresentanza all’interno dei singoli atenei. Nonostante la partecipazione studentesca sia uno dei pilastri su cui si fonda la democrazia universitaria, spesso questo appuntamento passa inosservato. Eppure l’importanza è evidente: i rappresentanti eletti portano la voce degli studenti nei luoghi in cui si prendono le decisioni in merito a tasse, borse di studio, piani didattici e diritti fondamentali.

La rappresentanza: un diritto conquistato

Il diritto degli studenti di eleggere i propri rappresentanti non va dato per scontato: è il frutto di un decennio di lotte e mobilitazioni che ebbero il loro apice nel 1968. In tutta Europa migliaia di universitari si sollevarono contro un sistema educativo percepito come autoritario e distante. In particolare, a Parigi, il 22 marzo 1968, gli studenti dell’Università di Nanterre occuparono l’ateneo per protestare contro la guerra in Vietnam e contro le restrizioni accademiche. Nel mese di maggio si unirono agli studenti della Sorbona dando il via ad una serie di occupazioni e proteste.

La violenta repressione del governo francese, in seguito ad una progressiva convergenza tra studenti ed operai, scatenò una mobilitazione di massa culminata nello sciopero generale di dieci milioni di lavoratori. Uno dei risultati più concreti fu l’approvazione della Legge Faure, che riformò le università francesi introducendo strutture collegiali con la partecipazione degli studenti.

In maniera simile in Italia il movimento studentesco organizzò numerose proteste e occupazioni nei maggiori atenei italiani, come Roma, Milano e Bologna, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Il primo riconoscimento formale si ebbe nel 1973 con la Legge 590, che introdusse i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali degli atenei.

Elezioni CNSU 2025: cos’è e perché si vota

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è l’organo di rappresentanza degli studenti a livello nazionale, istituito dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR). Il CNSU è formato da:

28 rappresentanti degli studenti eletti ogni tre anni dagli iscritti a corsi di laurea triennali o magistrali;

ogni tre anni dagli iscritti a corsi di laurea triennali o magistrali; 1 rappresentante dei dottorandi o assegnisti di ricerca ;

; 1 rappresentante degli studenti delle scuole di specializzazione.

Per semplificare l’elezione i vari atenei vengono suddivisi in quattro distretti su base geografica: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole.

Il CNSU si esprime su decreti ministeriali (come il numero programmato e le linee guida su borse di studio e alloggi), piani per il diritto allo studio, finanziamenti universitari e modifiche alla normativa.

Tuttavia nelle elezioni del 14 e 15 maggio non si sono votati solo i rappresentanti del CNSU, ma anche quelli dei Consigli di Corso di Studio, i Consigli di Dipartimento, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Questi rappresentanti hanno il compito pratico di vigilare sul corretto funzionamento dei corsi, ad esempio segnalando problemi e proponendo modifiche. Pertanto il sistema di rappresentanza permette agli studenti di partecipare attivamente alla vita politica delle università, ma la mancanza di consapevolezza e collaborazione da parte degli stessi interessati riduce l’efficacia di questi organi, con il rischio che diventino una semplice formalità.

Il problema della partecipazione

La partecipazione studentesca alle urne, già molto bassa nei precedenti appuntamenti elettorali, si conferma drammaticamente scarsa anche alle elezioni CNSU 2025. Sebbene manchino ancora i dati ufficiali complessivi, quelli parziali confermano la tendenza: all’Università di Pavia il 14 e il 15 maggio l’affluenza alle elezioni totale tra studenti e dottorandi è stata rilevata al 6,12%, con un totale di 1.761 votanti su 28.755 aventi diritto. Una partecipazione così ridotta è legata a più fattori: sfiducia nella politica universitaria, scarsa comunicazione dei programmi elettorali e percezione di inutilità del voto. Pertanto si rende necessario un impegno collettivo di informazione e dialogo per invertire la tendenza e riportare gli studenti ad esercitare il proprio potere democratico di cambiamento.

Giacomo Sabbatini