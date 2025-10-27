Le elezioni legislative di metà mandato in Argentina hanno segnato un punto di svolta politico e simbolico per il presidente Javier Milei. Contro ogni pronostico, il leader ultraliberista è riuscito a consolidare la propria posizione conquistando un risultato superiore alle aspettative, in un momento in cui scandali, crisi economica e calo di consensi sembravano minare la sua credibilità. Il successo del suo movimento, La Libertad Avanza, non solo ridisegna gli equilibri parlamentari ma mette in discussione la forza storica del peronismo, aprendo una nuova fase nella politica argentina, dominata da incertezza, polarizzazione e promesse di riforme radicali.

Un successo inatteso in un momento difficile

Contro ogni previsione, Javier Milei ha ottenuto una netta affermazione nelle elezioni legislative di metà mandato in Argentina del 26 ottobre. Il suo movimento, La Libertad Avanza (LLA), ha raccolto circa il 41 per cento dei voti, imponendosi in sedici province su ventitré, incluse quelle più popolose come Buenos Aires, Córdoba e Santa Fe.

La vittoria assume un significato politico rilevante: il presidente ultraliberista, in calo nei sondaggi e indebolito da scandali e proteste sociali, è riuscito a rafforzare la propria base parlamentare, smentendo le previsioni di chi lo dava in difficoltà.

Grazie al nuovo equilibrio di forze, Milei potrà contare su 101 deputati – contro i 37 attuali – e 20 senatori – da 6 -, numeri che pur non garantendogli la maggioranza assoluta, gli consentono di esercitare il diritto di veto sulle iniziative dell’opposizione. Un cambiamento cruciale in un Parlamento finora dominato dai peronisti, che spesso erano riusciti ad annullare le sue decisioni.

L’opposizione in crisi e il crollo del peronismo

La coalizione peronista Fuerza Patria, che fino a pochi mesi fa controllava il Congresso, ha registrato un pesante arretramento fermandosi al 31 per cento dei voti. Il crollo riflette la crisi d’identità di un movimento che, dopo vent’anni di alternanza al potere, non è più percepito come portatore di una visione alternativa.

Il nuovo leader Axel Kicillof, governatore di Buenos Aires, esce fortemente ridimensionato: il calo nei consensi in meno di due mesi mina la sua leadership e le ambizioni di una candidatura presidenziale per il 2027.

A pesare sono stati anche i problemi giudiziari dell’ex presidentessa Cristina Kirchner, agli arresti domiciliari per corruzione, che hanno rafforzato l’immagine di un partito logorato. Nella campagna elettorale, l’opposizione ha puntato sulle critiche alle misure di austerità di Milei, ma senza proporre un progetto economico credibile.

Un voto condizionato dall’economia

L’economia resta la chiave di lettura più immediata di questa consultazione. Nonostante l’inflazione sia scesa dal 200 al 31 per cento e il bilancio statale abbia ritrovato l’equilibrio, le riforme lacrime e sangue del governo hanno colpito duramente settori sensibili come sanità e istruzione.

Eppure, molti argentini hanno scelto di rinnovare la fiducia a Milei, forse spinti dal desiderio di stabilità dopo decenni di crisi.

Nei mercati finanziari la reazione è stata immediata: nelle ore successive allo spoglio, azioni e obbligazioni hanno registrato rialzi, segno che la vittoria del presidente ha rassicurato gli investitori internazionali. Gli Stati Uniti, attraverso l’amministrazione Trump, hanno confermato il pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari destinato a sostenere il peso argentino, un sostegno politico e finanziario che suggella l’alleanza fra Washington e Buenos Aires.







Gli scandali e la fatica del consenso

Dietro l’euforia del risultato delle elezioni di metà mandato in Argentina, Javier Milei deve però confrontarsi con la perdita di popolarità che aveva segnato i mesi precedenti.

Il caso della criptovaluta Libra, promossa dal presidente e crollata in borsa, ha travolto centinaia di investitori e coinvolto la sorella Karina, accusata di mazzette in un appalto di medicinali. Altri imbarazzi sono arrivati dalla provincia di Buenos Aires, dove il candidato di punta del partito, Luis Espert, è stato costretto a ritirarsi per finanziamenti da un narcotrafficante sotto processo negli USA.

Nonostante tutto, la promessa di “costruire una grande Argentina” e di proseguire le riforme ultraliberiste ha convinto un elettorato disilluso, mentre l’affluenza, scesa al 67,85 per cento, ha mostrato una crescente distanza tra cittadini e politica.

Dopo le elezioni di metà mandato in Argentina, un parlamento più frammentato ma più “riformista”

Con il nuovo assetto, Javier Milei non avrà vita facile: per approvare le sue leggi dovrà stringere alleanze tattiche con i centristi di Provincias Unidas, che però hanno ottenuto solo otto seggi. Tuttavia, la possibilità di bloccare i disegni di legge dell’opposizione e di imporre un’agenda economica più coerente rafforza la sua posizione istituzionale.

Durante il discorso di vittoria, il presidente ha parlato di un “punto di svolta storico” e ha promesso che, dal 10 dicembre, l’Argentina avrà “il parlamento più riformista della sua storia”.

Il suo obiettivo dichiarato è proseguire la deregolamentazione dei mercati, ridurre le imposte e rilanciare il peso attraverso un nuovo piano di stabilità monetaria.

L’Argentina davanti a un bivio

Le elezioni di metà mandato in Argentina non segnano solo un successo personale per Milei, ma anche un momento di ridefinizione del panorama politico argentino. Il peronismo appare privo di direzione, il centro moderato resta marginale, e il paese sembra affidarsi ancora una volta a un leader carismatico per uscire da una crisi strutturale.

Se il presidente riuscirà a trasformare questa forza elettorale in un progetto duraturo resta da vedere. Ma la vittoria di ottobre ha spazzato via ogni dubbio: l’Argentina ha scelto di proseguire sulla strada delle riforme liberiste, scommettendo, ancora una volta, su un cambiamento radicale.

Lucrezia Agliani