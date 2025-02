Le elezioni in Germania di domani segneranno non solo il destino politico tedesco, ma dell’intera Europa. I cittadini tedeschi si preparano a scegliere chi li guiderà in un periodo di crescente instabilità politica, economica e internazionale. Il dibattito elettorale si è focalizzato su temi che spaziano dalla migrazione alla sicurezza, dalla situazione economica alle finanze pubbliche, senza dimenticare le questioni legate alla difesa e alla politica estera. In questo articolo, esamineremo in dettaglio questi temi e come i partiti si stanno preparando ad affrontarli.

Migrazione, sicurezza e identità nazionale sul banco delle elezioni in Germania

Negli ultimi mesi, uno dei temi più discussi è stato quello della migrazione. La crescente insicurezza alimentata da attacchi terroristici, come quelli avvenuti a Magdeburgo, Aschaffenburg e Monaco, ha scatenato un’accesa discussione politica. La destra ha alzato il tono, proponendo misure drastiche per limitare l’immigrazione, come l’introduzione di controlli ai confini e il rafforzamento della videosorveglianza. L’AfD è tra i principali fautori di politiche più rigide, proponendo il ripristino dei controlli alle frontiere e l’introduzione di respingimenti, in contrasto con le normative internazionali.

In risposta, i socialdemocratici (SPD) e i Verdi si sono espressi a favore di una gestione dell’immigrazione più umanitaria. Il partito del cancelliere Olaf Scholz punta a velocizzare le procedure di asilo e a favorire politiche di accoglienza basate su accordi internazionali. I Verdi, pur ribadendo il diritto d’asilo, sono contrari ai rimpatri verso paesi in guerra, proponendo soluzioni più inclusive, anche per i migranti provenienti da paesi extra UE.

Economia: recessione e sfide strutturali

Il secondo grande tema del dibattito pubblico che ha preceduto le elezioni in Germania è la situazione economica. La Germania si trova da oltre due anni in una fase di recessione, con un rallentamento del PIL e un aumento della disoccupazione. La crisi che ha colpito l’industria tedesca, in particolare quella automobilistica, ha messo in luce le debolezze del sistema economico tedesco, che ha sempre fatto affidamento sull’importazione di energia a basso costo e sull’export di prodotti manifatturieri di alta qualità.

I partiti si sono divisi su come affrontare la crisi. I cristiano-democratici (CDU/CSU), guidati da Friedrich Merz, sono favorevoli a una politica fiscale più rigida, con tagli alle tasse per le imprese e misure per ridurre i costi energetici. In alternativa, i socialdemocratici e i Verdi promuovono un modello di crescita sostenibile, con maggiori investimenti pubblici in infrastrutture e una politica industriale più orientata verso la transizione verde.







Finanze pubbliche: la sfida del bilancio

Le finanze pubbliche sono un altro tema caldo della campagna. La Germania è alle prese con un buco di bilancio di circa 25 miliardi di euro, che rappresenta una delle sfide più impegnative per il prossimo governo. La Costituzione tedesca impone il rispetto della parità di bilancio, un vincolo che limita le spese statali, ma che con l’aumento dei costi per la difesa e la transizione ecologica sta diventando sempre più difficile da rispettare.

Il partito Unione si oppone a qualsiasi forma di allentamento dei vincoli di bilancio, proponendo misure di austerità e una riforma del sistema fiscale per ridurre il debito pubblico. I socialdemocratici e i Verdi, invece, sono favorevoli a una revisione della Costituzione per permettere maggiori investimenti, in particolare nella difesa e nelle tecnologie verdi. Tra le proposte ci sono anche nuove tasse sui super-ricchi e un aumento del salario minimo.

Difesa e politica internazionale: il ruolo della Germania in Europa

Un altro tema centrale riguarda il ruolo della Germania nella politica internazionale, in particolare per quanto riguarda la difesa e la situazione in Ucraina. Dopo l’invasione russa del 2022, Berlino ha aumentato significativamente le proprie spese per la difesa, con la creazione di un fondo speciale da 100 miliardi di euro. Tuttavia, questo incremento delle spese ha suscitato discussioni politiche, con il partito AfD che si è schierato contro l’invio di aiuti militari all’Ucraina, sostenendo una posizione più neutrale.

I partiti tradizionali, come SPD e Verdi, sono favorevoli a mantenere il supporto a Kiev, mentre la CDU/CSU ha proposto di aumentare ulteriormente le spese per la difesa, puntando a raggiungere il 3,5% del PIL. La politica di difesa diventa quindi un punto di contrasto tra chi vuole rafforzare l’Alleanza Atlantica e chi preferisce una politica più autonoma e orientata verso una riduzione delle dipendenze strategiche dalla NATO e dall’America.

Crisi climatica: tra eco-sostenibilità e realismo economico

Il tema della transizione ecologica è sempre più divisivo in Germania. Sebbene i Verdi continuino a promuovere una rapida transizione verso energie rinnovabili, alcuni settori, in particolare quello industriale, sono preoccupati per l’impatto economico delle politiche ambientali. La CDU/CSU si è opposta a misure drastiche come la chiusura delle centrali a carbone, proponendo invece un ritorno al nucleare, sebbene con forti critiche ai costi e ai rischi legati a questa scelta.

Anche il cambiamento climatico è diventato un terreno di scontro. Mentre la maggioranza dei partiti riconosce la necessità di ridurre le emissioni di gas serra, le proposte variano significativamente. La sinistra radicale, rappresentata da Die Linke, è favorevole a politiche di de-carbonizzazione più aggressive, mentre l’AfD mette in discussione la causa antropica dei cambiamenti climatici, proponendo politiche contrarie agli obiettivi verdi, tra cui l’espansione delle centrali a carbone e l’importazione di gas russo.

Vincenzo Ciervo