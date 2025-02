A soli due giorni dalle elezioni in Germania, la politica tedesca si trova a fare i conti con un clima di incertezza, soprattutto per quanto riguarda la formazione delle future coalizioni di governo. Mentre il partito della Cdu (Unione Cristiano-Democratica) continua a dominare i sondaggi con il 30%, le dinamiche politiche possono ancora subire rapidi cambiamenti. I sondaggi più recenti suggeriscono che per la Cdu guidata da Friedrich Merz, raggiungere la Cancelleria non sarebbe sufficiente con una coalizione a due con i Verdi (13%) o con i Socialdemocratici (Spd) al 15%. Un governo stabile potrebbe, infatti, richiedere l’inclusione di almeno un altro partner.

La presenza di alleanze più ampie, come quella tra Cdu, Spd e Verdi, potrebbe risultare necessaria, ma dipenderà fortemente dai risultati elettorali di alcuni piccoli partiti, come la Fdp (Liberali) e la Bsw, l’Alleanza di Sahra Wagenknecht. La probabilità che questi ultimi superino la soglia del 5% necessaria per entrare in Parlamento rimane incerta. Qualsiasi variazione nei sondaggi dell’ultima ora potrebbe infatti trasformare radicalmente le opzioni politiche disponibili.

Elezioni in Germania, le incognite delle alleanze possibili

L’incertezza principale riguarda il comportamento di piccoli partiti, in particolare il partito della Sinistra (Die Linke), che secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe attestarsi al 6,5%. Un guadagno di mezzo punto percentuale per questo gruppo renderebbe più probabile una coalizione tra la Cdu/Csu e l’Spd. Questo scenario, sebbene inizialmente ritenuto improbabile, sta guadagnando consensi. Se il Bsw di Wagenknecht, invece, non superasse il 5%, la coalizione Cdu/Csu-Spd potrebbe diventare una realtà, favorendo un governo di centro-destra e centro-sinistra.

La situazione resta complessa anche a causa della posizione del Fdp. Questo partito, che rappresenta la componente liberale, sta cercando di guadagnare terreno, cercando di avvicinarsi alla soglia del 5%. Attualmente si attesta al 4,5%, ma anche una piccola crescita potrebbe avere un impatto fondamentale sulle coalizioni future. Se riuscisse ad entrare in Parlamento, una coalizione tripartita tra Cdu/Csu, Spd e Fdp sarebbe una delle soluzioni più probabili.

Il rischio di un governo instabile

Se i sondaggi delle elezioni in Germania si rivelassero precisi e la Spd non riuscisse a ottenere un buon risultato, un governo formato esclusivamente dalla Cdu/Csu e dalla Spd appare come un’ipotesi sempre meno praticabile. Il quadro attuale suggerisce infatti che Merz abbia bisogno di due alleati per ottenere una maggioranza stabile. In altre parole, senza il supporto dei Verdi o di un altro partner, l’opzione di un governo monocolore appare fortemente compromessa. Un simile scenario potrebbe significare la fine della tradizionale “grande coalizione” tra Cdu/Csu e Spd, lasciando spazio a soluzioni politiche meno tradizionali e più complesse.

L’AfD (Alternative für Deutschland), guidato da Alice Weidel, si stabilizza al secondo posto con il 22%, ma la sua posizione resta lontana dalla possibilità di formare una coalizione di governo. Al contrario, la Cdu continua ad avanzare come il partito principale, ma senza la possibilità di governare senza alleati.







L’impatto dei piccoli partiti

L’incertezza sulle alleanze non riguarda solo i principali partiti, ma anche l’incidenza dei piccoli partiti, in particolare quelli come il Bsw e la Fdp. Entrambi hanno mostrato risultati altalenanti nei sondaggi. Se il Bsw non riuscisse a superare la soglia del 5%, le possibilità di una coalizione tra Cdu e Spd si rafforzerebbero. D’altra parte, se i Liberali del Fdp riuscissero ad entrare in Parlamento, potrebbe esserci una coalizione Cdu/Csu, Spd e Fdp, con un mix di ideologie che rifletterebbe le diverse correnti politiche presenti nel paese.

L’importanza di questi piccoli partiti è indiscutibile, in quanto la loro presenza o l’assenza potrebbe alterare le prospettive di un governo stabile, influenzando il panorama politico in maniera significativa. Nonostante il peso maggiore della Cdu/Csu, la Spd e i Verdi, l’equilibrio potrebbe oscillare in favore di una o dell’altra coalizione, in base alla performance elettorale dei partiti minori.

Scenario attuale e possibili esiti del voto

Attualmente, la Cdu/Csu appare come il partito dominante nelle intenzioni di voto, ma la sfida per formare una coalizione vincente è tutt’altro che semplice. Se i sondaggi dovessero concretizzarsi, Friedrich Merz avrebbe bisogno di coalizzare i Verdi e i Socialdemocratici per ottenere una maggioranza stabile. L’opzione di un governo di centro-destra e centro-sinistra è una delle più plausibili. Tuttavia, la possibilità di una coalizione tra Cdu/Csu e Spd, sebbene meno probabile, non può essere esclusa, e il peso dei piccoli partiti sarà decisivo.

Il 23 febbraio si avvicina, e con esso l’incertezza su quale sarà il futuro politico della Germania. A quanto pare, la formazione di un nuovo governo dipenderà molto dalle ultime mosse elettorali, dai flussi di voti e dalle alleanze che emergeranno dalle urne.

Vincenzo Ciervo