Le elezioni in Giamaica tenutesi lo scorso 3 settembre hanno decretato ancora una volta la vittoria del Partito Laburista Giamaicano (JLP), che governa praticamente dalla metà degli anni 2000: l’attuale Primo Ministro Andrew Holness è stato rieletto per un terzo mandato consecutivo. La corsa elettorale si è svolta però in un clima segnato da grandi incertezze e disuguaglianze, accuse di corruzione e preoccupazioni relative all’economia del Paese – tutte questioni che il partito al governo dovrà ora cercare di risolvere. La rielezione di Holness fa nascere numerosi interrogativi circa il futuro della democrazia giamaicana, oltre a riaprire l’eterno dibattito circa la trasformazione in una forma di governo repubblicana.

Le elezioni in Giamaica del 3 settembre hanno riconfermato il governo del Partito Laburista Giamaicano guidato da Andrew Holness per un terzo mandato consecutivo. Il partito di centro-destra ha guadagnato 34 seggi sconfiggendo l’opposizione incarnata dal People’s National Party di Mark Golding (che ha vinto 29 seggi sui 63 totali della Camera).

Una sfida all’insegna della competizione e dell’insicurezza

Durante la campagna elettorale, il Primo Ministro Andrew Holness ha puntato tutto sulle vittorie storiche del suo governo: dalla disoccupazione ai minimi storici (3,7%) al calo degli omicidi attestato al 43% fino alla riduzione della povertà e all’aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici.

Holness ha inoltre promesso di raddoppiare il salario minimo e di ridurre l’imposta sul reddito dal 25% al 15%.

Golding e l’opposizione di centro-sinistra ha invece adottato dei toni più accesi per intercettare i voti degli appartenenti alla working class delusi dai governi laburisti: la sua strategia elettorale si è basata sulle persistenti difficoltà socioeconomiche, sulle lacune infrastrutturali e sull’aumento del costo della vita.

Tra le proposte riformiste avanzate dal People’s National Party, oltre ai massicci investimenti nella sanità pubblica, spicca l’aumento della soglia dell’imposta sul reddito da 1,8 milioni di J$ a 3,5 milioni di J$.

La vittoria del Labor, che seppur assicura continuità politica e la determinazione di portare a termine le promesse fatte durante gli scorsi mandati, è avvenuta comunque con una maggioranza ridotta che rappresenta l’indecisione dell’elettorato tra la volontà di cambiamento e la necessità di stabilità.









Molte questioni ancora da risolvere

L’affluenza alle urne, attestata al 38,8% (poco superiore a quella delle elezioni del 2020), è stata ancora molto bassa e ciò è sicuramente una conseguenza dei numerosi problemi socio-economici che devono essere ancora risolti.

Nonostante l’esito positivo delle misure di Holness per contrastare gli omicidi, i tassi di violenza e criminalità nel Paese rimangono ancora preoccupanti e a ciò si aggiungono gli abusi e le reazioni spesso troppo dure messe in atto dalle forze di sicurezza del governo.

Anche le accuse di corruzione dirette al Primo Ministro in seguito a un report dell’Integrity Commission, che ha riacceso un dibattito molto sentito, necessitano di essere risolte una volta per tutte.

In aggiunta, la vittoria del partito di governo segnala un trend preoccupante, la cosiddetta “noncuranza della governance,” sollevata anche dallo stesso leader dell’opposizione Mark Golding: infatti, in questi anni il Partito Laburista Giamaicano ha fondamentalmente protetto lo status-quo e ha accolto le richieste della società civile solo quando ciò andava a beneficio anche del partito.

Infine, permane la questione della transizione alla repubblica, che metterebbe fine al retaggio colonialista della monarchia britannica: si spera che questa sia la volta buona che il governo avvii il tanto atteso referendum sul repubblicanesimo promesso entro il 2025, anche se il tempo stringe e le tematiche da affrontare sono molte.

Il futuro è ancora incerto

Queste elezioni in Giamaica, il Paese caraibico più elogiato dal CARICOM per la democraticità dei suoi processi decisionali, hanno decretato l’affermazione dei successi tangibili del governo laburista.

La popolarità di Andrew Holness e del suo operato però non è ancora abbastanza: è innegabile che esista una necessità rinnovamento politico, che deve partire innanzitutto dalla costruzione di un reale dialogo bi-partisan e dall’apertura ai piccoli partiti indipendenti.

Anche se il JLP riuscirà a portare avanti le riforme promesse, va innanzitutto ripristinata la fiducia nella leadership politica del Paese.

Forse, il referendum necessario per convertire il Paese in una repubblica potrebbe qualificarsi come la chiave di volta per superare questo stallo: tale percorso deve però essere costruito passo dopo passo mettendo al centro gli ideali decolonizzazione, trasparenza e pace.

Sara Coico