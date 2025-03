Le recenti elezioni in Groenlandia hanno segnato una svolta politica in un momento di crescente dibattito sull’indipendenza dall’influenza danese. L’affermazione del partito social-liberale Demokraatit e dei nazionalisti di Naleraq ha ridisegnato gli equilibri politici, mettendo in discussione la leadership dei partiti storici. Il voto è avvenuto in un contesto di forte attenzione internazionale, con gli Stati Uniti particolarmente interessati al futuro dell’isola, ricca di risorse minerarie strategiche e cruciale per le rotte commerciali artiche.

Un risultato inaspettato

Le elezioni in Groenlandia hanno segnato un cambiamento politico significativo, con la vittoria del partito di centrodestra Demokraatit. Secondo quanto riportato dal canale pubblico groenlandese Knr, il partito social-liberale ha ottenuto oltre il 30% dei voti, seguito dai nazionalisti di Naleraq con il 23%.

Il risultato rappresenta un duro colpo per i partiti del governo uscente: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit sono scesi al 21%, registrando una perdita di 15 punti percentuali rispetto al 2021, mentre i socialdemocratici di Siumut hanno ottenuto solo il 15%, con un calo di 14 punti percentuali.

Un’affluenza record

Il voto si è svolto in un clima di forte partecipazione popolare. Nella capitale Nuuk, l’unico seggio elettorale ha registrato una grande affluenza, tanto che l’orario di chiusura, inizialmente previsto per le 20, è stato esteso di mezz’ora per consentire a tutti gli elettori di esprimere la propria preferenza. Il tema centrale della campagna elettorale delle elezioni in Groenlandia è stato l’indipendenza della Groenlandia dalla Danimarca, questione che ha alimentato un’ondata di nazionalismo tra la popolazione.







La volontà di autodeterminazione è stata ulteriormente rafforzata dalle dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha più volte espresso il desiderio di acquisire l’isola.

La Groenlandia e il cammino verso l’indipendenza

Attualmente, la Groenlandia è un territorio autonomo sotto la sovranità della Danimarca, che continua a gestire la difesa e gli affari esteri dell’isola. Tuttavia, il referendum del 2009 ha tracciato un percorso chiaro verso l’indipendenza, qualora la popolazione groenlandese decidesse di intraprenderlo.

La Danimarca versa ogni anno circa 580 milioni di euro in sussidi alla Groenlandia, un elemento che complica il processo di separazione. Il governo locale gestisce la maggior parte delle questioni interne, ma la presenza di una base militare statunitense e un trattato con Washington danno agli Stati Uniti un ruolo importante nella difesa dell’isola.

Le risorse naturali e gli interessi internazionali

La Groenlandia, la più grande isola del mondo, è situata per l’80% sopra il Circolo Polare Artico e coperta dai ghiacci. Tuttavia, il riscaldamento globale sta accelerando lo scioglimento dei ghiacci, aprendo nuove rotte commerciali e aumentando l’accesso alle risorse naturali. Questo ha attirato l’attenzione di potenze globali come Cina, Russia e Stati Uniti, tutte interessate ai giacimenti di terre rare e altre risorse minerarie strategiche.

Le terre rare, essenziali per la produzione di dispositivi tecnologici, batterie e fonti energetiche rinnovabili, rendono la Groenlandia un territorio strategico dal punto di vista economico e geopolitico. Inoltre, studi geologici suggeriscono la possibile presenza di riserve offshore di petrolio e gas naturale.

Indipendenza: un obiettivo comune, ma con tempi diversi

Sebbene quattro dei cinque principali partiti in corsa alle elezioni abbiano espresso il desiderio di ottenere l’indipendenza dalla Danimarca, non esiste un consenso unanime sui tempi e sulle modalità con cui raggiungerla. Il partito Naleraq è il più determinato nel voler accelerare il processo, mentre Demokraatit preferisce un approccio più graduale e cauto.

L’esito delle elezioni in Groenlandia e il nuovo equilibrio politico giocheranno un ruolo cruciale nel determinare il futuro del Paese. La volontà popolare sembra orientata verso una maggiore autonomia, ma la rottura definitiva con la Danimarca resta un passo complesso, soprattutto dal punto di vista economico e diplomatico. Il nuovo governo dovrà ora decidere come gestire questa delicata fase di transizione, bilanciando le aspirazioni nazionaliste con la necessità di garantire stabilità e sviluppo per l’isola e la sua popolazione.

Lucrezia Agliani