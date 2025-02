Le elezioni in Kosovo hanno segnato una vittoria parziale per il partito Vetëvendosje! del premier uscente Albin Kurti, che, pur rimanendo la prima forza politica, non ha ottenuto i seggi necessari per governare senza alleanze. Già da prima dei risultati infatti, i pronostici annunciavano una maggioranza assoluta impossibile da raggiungere. Con un’affluenza in calo e un’opposizione rafforzata, il paese si trova in una fase di incertezza politica, mentre il tema delle relazioni con la Serbia continua a essere un nodo centrale della futura agenda di governo.

Un risultato previsto, ma con nuove incognite

Le elezioni in Kosovo hanno confermato la vittoria del partito di governo, Vetëvendosje! (VV), guidato dal primo ministro uscente Albin Kurti. Con oltre il 90% delle schede scrutinate, VV ha ottenuto circa il 41% dei voti, un dato che gli garantisce la maggioranza relativa ma non quella assoluta, necessaria per governare in autonomia.

I principali partiti di opposizione, il Partito Democratico del Kosovo (PDK) e la Lega Democratica del Kosovo (LDK), di centrodestra, hanno registrato rispettivamente il 22% e il 17% dei consensi.

Affluenza in calo e risultati consolidati

Le elezioni in Kosovo non hanno riservato particolari sorprese rispetto alle previsioni della vigilia. Tuttavia, si è registrata una partecipazione inferiore rispetto al 2021: ha votato solo il 40,6% degli aventi diritto, contro il 48,8% della tornata precedente. In un Paese con circa 1,6 milioni di abitanti, meno di 800mila elettori si sono recati alle urne. Importante anche il contributo della diaspora, con oltre 14mila schede inviate dall’estero, il cui conteggio finale verrà completato nei prossimi giorni.

La necessità di alleanze per formare un governo

Il sistema parlamentare kosovaro prevede che un partito debba ottenere almeno 61 seggi su 120 per poter governare senza alleanze. Nonostante la vittoria, VV non raggiunge questa soglia, rendendo necessaria una coalizione con altre forze politiche.

Alle elezioni in Kosovo del 2021, Kurti riuscì a ottenere la maggioranza assoluta grazie a una coalizione con partiti minori, ma questa volta la situazione è diversa. Lo stesso primo ministro ha dichiarato: “La nostra coalizione vincente formerà il nuovo governo”, lasciando intendere che i negoziati con altre forze politiche saranno fondamentali.

Opposizione divisa, ma pronta a dare battaglia

I leader dei partiti di opposizione hanno riconosciuto i risultati, ma non senza rammarico. Lumir Abdixhiku, leader dell’LDK, ha ammesso che, nonostante la crescita del partito rispetto alle elezioni precedenti, il risultato non è stato soddisfacente.

D’altra parte, Kurti ha minimizzato l’ipotesi che PDK e LDK possano unire le forze per escludere Vetëvendosje dal governo, sostenendo che, pur sommando i loro seggi, non sarebbero in grado di competere con il suo partito. Anche l’Alleanza per il Futuro del Kosovo (AAK) ha migliorato leggermente il suo risultato, con circa il 7,6% dei voti.

La questione serba e le sfide internazionali

Uno dei nodi più complessi, già largamente affrontato nella campagna elettorale, ma che il prossimo governo dovrà affrontare riguarda i rapporti con la Serbia. Il Kosovo si è dichiarato indipendente da Belgrado nel 1999, ma le relazioni tra i due paesi restano tese, soprattutto per la gestione delle cittadine a maggioranza serba nel nord del paese.







Vetëvendosje ha sempre sostenuto una linea dura nei confronti della Serbia, mentre i partiti di opposizione hanno proposto un approccio più conciliante. La Lista Serba (SL), vicina al governo di Belgrado, ha ottenuto i 10 seggi riservati alla minoranza serba in Parlamento, confermando il suo ruolo chiave nella politica kosovara.

Un Paese politicamente instabile?

La scorsa legislatura, guidata da Kurti, è stata la prima nella storia del Kosovo a completare il suo intero mandato di quattro anni. Se Vetëvendosje non riuscirà a formare una coalizione stabile, il rischio di nuove elezioni anticipate è concreto.

In questo contesto, il dialogo con l’Unione Europea per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia resta in una fase di stallo, mentre il congelamento degli aiuti statunitensi potrebbe mettere ulteriormente sotto pressione l’economia kosovara.

Il giudizio degli osservatori internazionali

Nonostante la polarizzazione politica, le elezioni del 9 febbraio si sono svolte in modo pacifico e senza tensioni. La delegazione di osservatori dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha lodato il lavoro delle commissioni elettorali locali per aver garantito un processo trasparente e inclusivo. Inoltre, è stato sottolineato il pluralismo politico della competizione, con 28 liste in corsa, tra cui rappresentanti delle minoranze etniche. La partecipazione della comunità serba del Kosovo, con una più ampia offerta politica rispetto al passato, ha contribuito a rafforzare la legittimità del voto.

Le elezioni in Kosovo hanno confermato la leadership di Kurti, ma senza la forza necessaria per governare da solo. Il futuro politico del paese dipenderà dalle capacità di mediazione del primo ministro uscente e dalla volontà dell’opposizione di collaborare o di ostacolare il nuovo esecutivo. Con le relazioni con la Serbia ancora in bilico e una situazione economica fragile, i prossimi mesi saranno cruciali per il destino del Kosovo.

Lucrezia Agliani