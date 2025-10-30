Le anticipate elezioni nei Paesi Bassi hanno offerto un ritratto emblematico dell’Europa contemporanea: un continente in bilico tra la tentazione del populismo e il desiderio di stabilità democratica. Il sorprendente testa a testa tra il Partito per la Libertà (PVV) di Geert Wilders e i Democratici 66 (D66) di Rob Jetten non è soltanto una sfida politica nazionale, ma il riflesso di due visioni opposte del futuro. Da una parte, la paura e la chiusura identitaria; dall’altra, l’apertura, l’europeismo e la fiducia nel dialogo. In questa contrapposizione si gioca il destino non solo dell’Olanda, ma di un’Europa che continua a interrogarsi su quale direzione scegliere per il proprio domani.

Un voto che racconta un’Europa in cerca di equilibrio

Le elezioni nei Paesi Bassi hanno consegnato un risultato che va oltre la contesa nazionale. Il Paese si è ritrovato sospeso tra due visioni contrapposte: da una parte il centrismo europeista e progressista dei Democratici 66 (D66), guidati dal giovane Rob Jetten; dall’altra il populismo di destra di Geert Wilders e del suo Partito per la Libertà (PVV). Con il 98% dei voti scrutinati, le due formazioni risultano appaiate, entrambe con il 16,7% dei consensi, pari a 26 seggi ciascuna.

Nonostante la sostanziale parità, la vittoria morale sembra spettare a D66, che ha guadagnato terreno rispetto alle precedenti elezioni e potrebbe diventare il perno di un nuovo governo di coalizione. Un segnale che riflette il desiderio di stabilità e di apertura di una parte significativa della società olandese, stanca della retorica divisiva e dei toni estremisti che avevano dominato l’ultimo anno politico.

Il crollo del populismo di Wilders: dal trionfo del 2023 alla delusione del 2025

Geert Wilders, leader carismatico e controverso del PVV, era convinto di poter replicare l’exploit del 2023, quando la sua formazione si era imposta come primo partito dei Paesi Bassi. Ma la scommessa di provocare la caduta del governo si è rivelata un boomerang. La sua forza politica ha perso oltre il 7% dei voti e ben 11 seggi, un tracollo che ne ridimensiona le ambizioni.

Con un’ironia che tradisce amarezza, Geert Wilders ha commentato i risultati delle elezioni nei Paesi Bassi sostenendo che «stare all’opposizione è molto più divertente». Tuttavia, dietro le parole leggere si nasconde una consapevolezza: l’onda lunga del populismo anti-islamico e anti-migranti sta incontrando una resistenza crescente. Gli elettori sembrano aver premiato chi propone soluzioni, non chi alimenta le paure.







L’ascesa di Rob Jetten alle elezioni nei Paesi Bassi: il volto nuovo del progressismo europeo

A soli 38 anni, Rob Jetten si avvia a diventare il più giovane premier olandese nella storia del Paese, se riuscirà a costruire una coalizione di governo. Ex atleta, entrato in Parlamento a 30 anni e diventato subito leader del suo partito, Jetten rappresenta un volto generazionale e un linguaggio politico nuovo: inclusivo, razionale e fortemente europeista.

Durante la campagna elettorale ha puntato sulla speranza, contrapponendola al clima di sfiducia che aveva segnato gli ultimi anni. «Vogliamo liberarci del negativismo che ha reso l’Olanda un Paese impaurito – ha dichiarato – e riportarla al centro dell’Europa». La sua strategia ha funzionato, riportando in auge l’idea di un liberalismo progressista capace di dialogare con il sociale e con i temi ambientali.

I numeri del voto: un Parlamento frammentato e nuove sfide per la governabilità

Secondo le ultime proiezioni, oltre a D66 e PVV, la mappa parlamentare olandese resta complessa. Il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD), l’ex formazione del premier Mark Rutte, conquista 22 seggi, perdendone due rispetto al 2023. L’Appello Cristiano Democratico (CDA) cresce invece sensibilmente, passando a 18 seggi, mentre la coalizione tra Sinistra Verde e Laburisti (GL-PvdA) registra una flessione, fermandosi a 20 seggi e perdendo cinque rappresentanti.

Il leader della coalizione, Frans Timmermans, ha annunciato le proprie dimissioni, affermando che «è tempo di lasciare spazio a una nuova generazione». Le sue parole riflettono la consapevolezza che la politica olandese, come quella europea, è in una fase di transizione. La frammentazione del voto rende inevitabili complesse trattative per la formazione di un governo, probabilmente a più partiti.

Le radici della crisi e il futuro delle coalizioni: una lezione per l’Europa

Il precedente governo, guidato da una coalizione eterogenea formata da PVV, VVD, BBB (Movimento dei contadini e dei cittadini) e NSC (Nuovo Contratto Sociale), era caduto proprio per iniziativa di Wilders, nel tentativo di forzare nuove elezioni e capitalizzare il consenso personale. Ma la mossa si è rivelata azzardata. Gli olandesi, pur sensibili ai temi identitari e alla sicurezza, hanno mostrato un crescente fastidio verso l’instabilità politica.

Le urne hanno dunque lanciato un messaggio chiaro: non basta agitare la paura per conquistare fiducia. L’Europa, di cui l’Olanda è un pilastro economico e culturale, osserva con attenzione. Il voto olandese sembra infatti anticipare una tendenza più ampia: una società civile che cerca nuove leadership, capaci di unire pragmatismo, diritti e dialogo, anziché divisione e propaganda.

Le elezioni nei Paesi Bassi non hanno prodotto un vincitore netto, ma hanno delineato un nuovo equilibrio. Rob Jetten e il suo D66 incarnano una speranza di rinnovamento, mentre Geert Wilders incarna una stagione politica in affanno, segnata dal logoramento dei toni estremi.

L’ancora momentaneo risultato delle elezioni nei Paesi Bassi è un ritratto dell’Europa contemporanea: divisa ma non rassegnata, ancora capace di scegliere la strada della democrazia e della cooperazione. In un continente attraversato da populismi e crisi di fiducia, l’Olanda sembra aver detto che il futuro non appartiene a chi urla più forte, ma a chi riesce ancora a immaginare un domani comune.

Lucrezia Agliani