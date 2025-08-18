La Bolivia si trova di fronte a un voto storico che potrebbe sancire la fine del ventennio dominato dal Movimento al Socialismo. La profonda crisi economica, con inflazione record e scarsità di carburante, ha eroso la fiducia nei confronti della sinistra, ormai divisa e indebolita dal conflitto tra Evo Morales e Luis Arce. In questo scenario, l’opposizione di destra e centro appare favorita alle elezioni presidenziali in Bolivia, mentre per la prima volta nella storia recente si profila un ballottaggio.

Un contesto economico al collasso

La Bolivia si prepara a un voto cruciale in un clima di grande incertezza e malcontento. Con un’inflazione che sfiora il 25% – la più alta registrata negli ultimi diciassette anni – e una cronica scarsità di dollari e carburante, la popolazione appare esasperata. Per un Paese che fino a poco tempo fa godeva di una certa stabilità macroeconomica e di entrate record grazie all’esportazione di gas e materie prime, il crollo attuale rappresenta uno shock collettivo.

Il governo di Luis Arce ha esaurito le riserve in valuta estera, costringendosi persino a vendere parte dell’oro nazionale per importare carburante. Le file ai distributori, i prezzi in aumento e la svalutazione della moneta hanno eroso la fiducia dei cittadini verso il Movimiento al Socialismo (Mas), la forza politica che ha guidato la Bolivia negli ultimi due decenni. In queste condizioni, la popolazione si appresta a decretare, alle elezioni presidenziali in Bolivia, il nuovo capo dello Stato e il nuovo Parlamento, composto da 130 deputati e 36 senatori.

Il Mas allo sbando

Un tempo macchina elettorale quasi imbattibile, capace di ottenere maggioranze superiori al 50% già al primo turno, oggi il Mas si presenta diviso e indebolito. La frattura tra l’ex presidente Evo Morales e l’attuale capo di Stato Luis Arce ha prodotto un partito frammentato in più correnti rivali, incapaci di trovare una strategia comune.

Arce, consapevole della sua impopolarità, ha rinunciato a ricandidarsi, appoggiando l’ex ministro Eduardo del Castillo. Quest’ultimo, però, nei sondaggi delle elezioni presidenziali in Bolivia oscilla tra il 3 e l’8%: numeri che rischiano addirittura di far perdere al Mas la sua personalità giuridica come partito politico.

Morales, il fantasma ingombrante

Nonostante la giustizia gli abbia vietato di ricandidarsi per superamento del limite dei mandati, Evo Morales non ha rinunciato a esercitare un ruolo. Dalla sua roccaforte di Cochabamba, dove si è rifugiato per sfuggire a un mandato di arresto legato a pesanti accuse personali, ha orchestrato una campagna parallela.

La sua strategia è semplice e dirompente: promuovere il “voto nullo”. Morales ha invitato i suoi sostenitori ad annullare la scheda come segnale di protesta, rivendicando che, se i voti nulli dovessero raggiungere il 25%, sarebbe come se la vittoria fosse sua. Un modo per delegittimare qualunque risultato e mantenere un capitale politico da spendere in futuro.

La frammentazione della sinistra

Alla divisione tra Morales e Arce si aggiunge la candidatura di Andrónico Rodríguez, presidente del Senato e già considerato il “delfino” di Morales. A lungo indicato come suo erede, Rodríguez ha scelto di correre con una propria forza politica, attirandosi l’accusa di tradimento.

Il suo consenso, inizialmente promettente, è rapidamente sceso sotto il 10%. Errori strategici – come la scelta di una candidata alla vicepresidenza invisa a una parte del movimento femminista – hanno ulteriormente compromesso la sua corsa. Così, paradossalmente, la sinistra si ritrova con più candidati, tutti deboli, incapaci di contendere la vittoria a destra e centro.







I volti della destra in ascesa alle elezioni presidenziali in Bolivia

A trarre vantaggio da questa implosione è l’opposizione. I sondaggi delle elezioni presidenziali in Bolivia mostrano un testa a testa tra due figure storiche: Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente e leader del partito Libertad y Democracia, e Samuel Doria Medina, imprenditore e politico centrista di Unidad Nacional. Entrambi hanno già tentato più volte la scalata alla presidenza, sempre sconfitti dal Mas. Oggi, però, lo scenario è cambiato.

Quiroga, che nel 2001 era stato il presidente più giovane della Bolivia, si presenta con lo slogan “Cambio Radical” e un programma che promette digitalizzazione dello Stato, rilancio produttivo e riforme istituzionali. Doria Medina, dal canto suo, punta su un messaggio pragmatico e liberista, forte della sua immagine di imprenditore di successo.

Il possibile ballottaggio: un evento storico

Mai nella storia recente della Bolivia si era profilata l’ipotesi di un ballottaggio presidenziale. Eppure, questa volta appare quasi inevitabile: nessuno dei nove candidati in corsa sembra in grado di superare la soglia del 50%. Per essere eletto al primo turno infatti, è necessario che il candidato ottenga il 50% dei voti, o che abbia almeno il 10% di differenza di voti rispetto al secondo classificato.

Per la prima volta, dunque, il destino politico del Paese potrebbe decidersi in due tornate. Ottobre si annuncia come un mese di sfide decisive, in cui il Paese dovrà scegliere se abbandonare definitivamente l’era del Mas o tentare un difficile rilancio della sinistra.

La crisi sociale e politica

Oltre alla questione economica, le tensioni sociali non mancano. Le proteste, gli scioperi e i blocchi stradali organizzati dai sostenitori di Morales hanno paralizzato in più occasioni la vita quotidiana. La fiducia nelle istituzioni è minata, il sistema giudiziario è percepito come poco indipendente e le accuse di corruzione si moltiplicano.

Persino figure emergenti, come Eva Copa – unica donna candidata in questa tornata, ex presidente del Senato ed ex sindaca di El Alto – hanno rinunciato alla corsa, denunciando attacchi misogini e mancanza di sostegno politico.

Il quadro delle elezioni presidenziali in Bolivia che si delinea è quello di un Paese in bilico, dove le certezze del passato sembrano crollate e le alternative non appaiono solide. La popolazione, stremata dalla crisi, chiede soluzioni rapide a problemi complessi: inflazione, scarsità di carburante, disoccupazione, instabilità politica.

Chiunque uscirà vincitore dalle urne dovrà affrontare una sfida titanica. Le promesse elettorali rischiano di scontrarsi con una realtà economica durissima e con la necessità di ricostruire un tessuto sociale lacerato da anni di scontri e divisioni.

Le elezioni presidenziali in Bolivia non sono solo un passaggio politico: rappresentano la fine di un ciclo e l’inizio di una fase incerta. Con la sinistra divisa, la destra si prepara a un ritorno che potrebbe riportare il Paese verso politiche neoliberiste. Ma qualunque sia il risultato, la vera sfida sarà restituire stabilità economica e fiducia a una popolazione che non crede più alle promesse.

Lucrezia Agliani