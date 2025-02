Le prossime elezioni presidenziali in Ecuador, che si terranno il 9 febbraio 2025, potrebbero sconvolgere il panorama politico latinoamericano. L’attuale Presidente Daniel Noboa punta alla rielezione nonostante le preoccupazioni sollevate riguardo l’erosione dei diritti sociali e civili e un aumento della violenza legata al narcotraffico durante il suo mandato. L’insoddisfazione popolare verso quasi un decennio di politiche neoliberiste potrebbe riportare al potere la sinistra dopo la cacciata dell’ex Presidente Rafael Correa: la leader dell’opposizione Luisa González è pronta a tornare in campo dopo la rovinosa sconfitta del 2023 e spostare nuovamente i consensi verso il socialismo del Movimiento Revolución Ciudadana.

Chi sono i candidati

Tra le fila dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador si conta ovviamente Daniel Noboa: diventato a 35 anni il capo di Stato più giovane nella storia del Paese, si auto-definisce un outsider della politica, più vicino alle posizioni centriste e liberali.

La sua presidenza si è concentrata soprattutto sui temi della sicurezza, della lotta alla criminalità e dello sviluppo economico, un programma che intende portare avanti con una linea ancora più dura qualora verrà rieletto.

L’avversario di Noboa sarà senza dubbio Luisa González, la “protetta” di Correa che porta avanti una campagna elettorale all’insegna del progressismo, della giustizia sociale e della pace.

Nonostante abbia convinto l’opinione pubblica durante il dibattito televisivo delle scorse elezioni, ciò non è bastato a sconfiggere Noboa al ballottaggio, come sintomo della crisi strutturale che l’Ecuador sta affrontando ormai da molti anni a causa di politiche di pessima gestione politica e amministrativa.

Non vanno però sottovalutati i candidati minori presenti al debate presidencial organizzato dal Consiglio elettorale, tra cui spiccano l’attivista indigeno marxista Leonidas Iza, il leader del movimento CREO nato in opposizione al correísmo Francesco Tabacchi, l’ex Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Iván Saquicela e Henry Kronfle del Partido Social Cristiano.

Ne emerge una grande polarizzazione politica, dove i candidati vicini alla destra hanno proposto misure di rafforzamento del modello neoliberista mentre i politici di stampo social-democratico hanno fatto leva su un aumento degli investimenti pubblici nei campi della sanità, dell’istruzione e dell’energia rinnovabile.

Sfide e problematiche in vista delle elezioni presidenziali in Ecuador: comprendere un ambiente politico complesso

Già prima del suo insediamento, Noboa ha dovuto affrontare una serie di questioni spinose in un crescente clima di profonda incertezza, costituite in primis dall’omicidio del candidato presidenziale Fernando Villavicencio dopo un comizio nella capitale, rivendicato dai signori della droga del gruppo Los Lobos.

A questo si aggiungono i contrasti con i propri alleati politici a causa di alcune sue riforme molto controverse, come il tanto discusso accordo con il Fondo Monetario Internazionale, le deportazioni di massa dei prigionieri stranieri e il fallito referendum sulla sicurezza, ignorando completamente i diritti ambientali e quelli delle minoranze.

L’escalation arriva nel gennaio del 2024, quando Noboa dichiara lo stato d’emergenza in seguito all’evasione dal carcere del narcotrafficante José Adolfo Macías Villamar, facendo piombare il Paese in una spirale di violenza e in vero e proprio “stato di guerra“.

Da questo momento in poi, Noboa inizia a rimuovere in maniera incostituzionale dai loro incarichi i politici ritenuti scomodi, inclusa la sua stessa vicepresidente Verónica Abad, arrivando anche a rompere i legami diplomatici con Messico e altri Paesi dell’America Latina, come conseguenza della brutale irruzione nell’ambasciata messicana di Quito per catturare l’ex vicepresidente Jorge Glas accusato di corruzione.

Inoltre, il Paese ha dovuto far fronte alla crisi energetica caratterizzata da continui blackout a danno della popolazione e alle reiterate violazioni dei diritti umani sollevate da molte organizzazioni internazionali, come dimostra il caso della sparizione e uccisione da parte delle Forze Armate dei 4 bambini a Las Malvinas.

Tutti questi eventi vanno a pesare fortemente sull’esito delle elezioni presidenziali del 2025 in Ecuador, creando uno scenario in cui lo smantellamento dello Stato democratico si mescola a un’eredità di corruzione difficile da scrollarsi di dosso.









Prospettive future

Secondo i sondaggi relativi alle elezioni presidenziali in Ecuador, González avrebbe un consenso di circa il 40% mentre Noboa potrebbe raggiungere il 47% dei voti validi, un indice di gradimento che però 2 anni fa era quasi all 80% e che è dunque crollato drasticamente successivamente alle problematiche legate alla gang violence e all’insicurezza energetica.

Nonostante le critiche, Noboa rimane un candidato solido grazie alla sua capacità di raccogliere un enorme sentimento anti-establishment presente tra gli elettori. D’altra parte, González rappresenta l’incessante popolarità correísmo, ad oggi forse l’unica alternativa solida al neoliberalismo che dilaga nel Paese.

Il collasso dell’economia ecuadoregna dopo l’uscita di scena di Correa potrebbe essere tra i motivi principali di un ritorno al potere della sinistra, come dimostrano anche le proteste di massa contro le politiche dell’attuale governo da parte della popolazione civile.

Sarà cruciale osservare chi conquisterà il blocco più consistente di seggi all’Assemblea nazionale e la conseguente formazione di una maggioranza necessaria per governare: se González unisse la forze con altri partiti di sinistra minori (e alternativi al correísmo) che erano già emersi sulla scena politica delle scorse elezioni, questa potrebbe essere la strategia giusta per contrastare l’ascesa di una destra sempre più autoritaria.

La riconciliazione e l’unità tra i vari leader di sinistra, insieme alla formazione di una reale alleanza che vada oltre le prossime elezioni presidenziali in Ecuador, sono la chiave di volta per combattere un decennio di politiche che hanno convertito il Paese da una delle nazioni più stabili dell’America Latina al banco di prova dei neoliberali dell’austerity e dell’assoggettamento agli Stati Uniti.

Sara Coico