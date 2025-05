Il 18 maggio si terranno le prossime elezioni presidenziali in Polonia, che senza dubbio segneranno un punto di svolta nella vita politica del Paese e del resto d’Europa. Mentre i sondaggi prevedono un testa a testa tra Rafał Trzaskowski e Karol Nawrocki (anche se Sławomir Mentzen sta rapidamente guadagnando solidi consensi), il dibattito in campagna elettorale si concentra su tematiche quali la sicurezza e la crisi migratoria.

Domani domenica 18 maggio si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia, molto attese proprio perché saranno determinanti nella realizzazione delle riforme promesse dall’attuale colazione di governo, soprattutto in seguito ai forti contrasti tra il Presidente del Consiglio dei ministri centro-liberale Donald Tusk e il Presidente conservatore Andrzej Duda – quest’ultimo ha infatti spesso abusato del potere di veto per frenare qualsiasi proposta proveniente dalla Piattaforma Civica.

Se nessun candidato otterrà almeno il 50% dei voti, si terrà un secondo turno il 1° giugno tra i candidati che hanno ottenuto più voti per decretare il successore dell’attuale Presidente Duda, oggi al suo secondo mandato e dunque non più rieleggibile.

Chi sono i candidati delle elezioni presidenziali in Polonia

Attualmente, con oltre il 32% dei voti, il favorito è Rafał Trzaskowski, candidato della Piattaforma Civica sostenuto dalla coalizione di Tusk e arrivato secondo alle scorse elezioni. Ex sindaco di Varsavia spesso presentatosi come una figura altamente cosmopolita e progressista soprattutto nei riguardi della comunità LGBT+, ad oggi sembra aver mitigato le sue posizioni allo scopo di poter intercettare anche i voti dei cittadini più conservatori.

Secondo nei sondaggi è invece Karol Nawrocki (28%), candidato sostenuto dal PiS e direttore dell’Istituto della Memoria Nazionale, poco conosciuto ma comunque in perfetta linea con le posizioni anti-immigrazione e filo-cattoliche di Diritto e Giustizia.

L’outsider che potrebbe rivelarsi la vera sorpresa di queste elezioni è Sławomir Mentzen (14%), il leader del partito di estrema destra, razzista e misogino Konfederacja che sta salendo rapidamente nei sondaggi grazie alla popolarità guadagnata su TikTok con una retorica incentrata su populismo e ultra-nazionalismo.

Infine, tra i candidati minori alle elezioni presidenziali in Polonia figurano: Szymon Hołownia di Polonia 2050 (centrista e pro-Ue), Magdalena Biejat (candidata di sinistra che ha lottato a lungo contro il ban sull’aborto), Grzegorz Braun (candidato di destra radicale dalle posizioni molto controverse) e il giornalista indipendente Krzysztof Stanowski.









Le tematiche principali della campagna elettorale

Tra i temi più dibattuti in vista di queste imminenti elezioni presidenziali in Polonia vi è soprattutto la questione migratoria e il confine “bollente” con la Bielorussia, all’interno di un panorama politico e sociale preda della disinformazione che è sempre più ostile alla creazione di centri di integrazione e assistenza per i migranti, come dimostrano l’approvazione della sospensione del diritto d’asilo e le proteste avvenute sabato nella capitale.

Altra tematica ricorrente è il conflitto Russia-Ucraina: mentre si diffonde un certo clima di avversione nei confronti dei rifugiati ucraini (confermato dalle posizioni sempre più contraddittorie di molti candidati i quali hanno in più occasioni proposto un taglio ai sussidi per i rifugiati), d’altra parte perdura il timore di un’offensiva da parte di Vladimir Putin e la necessità di trovare finalmente un accordo di pace.

A ciò si riallaccia la questione del riarmo e di un’ulteriore potenziamento della difensa nazionale (2/3 dei polacchi temono che l’esistenza della Polonia sia minacciata da altri Paesi), accompagnati dagli sforzi per combattere interferenze e tentativi di sabotaggio russi in vista del voto di domenica – infatti il Ministro degli affari digitali Krzysztof Gawkowski ha denunciato una serie di attacchi informatici senza precedenti ai sistemi IT dei principali partiti polacchi, dell’agenzia spaziale nazionale e della stampa statale.

Non vanno però sottovaluti i ruoli di Stati Uniti (le buone relazioni con l’amministrazione Trump sono fondamentali per la strategia di sicurezza polacca) e dell’Unione Europea, la quale guarda con sospetto all’ipotesi dell’ennesima virata autoritaria.

Infine, non vanno ignorati temi quali il fisco, la mala gestione e la corruzione all’interno del PiS che costituiscono problematiche tutt’ora molto sentite da parte dell’opinione pubblica.

I possibili scenari delle elezioni presidenziali in Polonia

Sicuramente si andrà al ballottaggio di inizio giugno dove si prevede un testa a testa fra Trzaskowski e Nawrocki oppure tra Trzaskowski e Mentzen, dato che il candidato di Diritto e Giustizia è al centro di uno scandalo che lo vede accusato di aver ottenuto una seconda proprietà immobiliare in cambio dell’assistenza a un pensionato vulnerabile.

L’elezione di Trzaskowski permetterebbe al governo Tusk di realizzare finalmente il proprio programma politico ma l’insoddisfazione nei confronti delle mancate riforme da parte della Piattaforma Civica potrebbe spostare l’ago della bilancia verso una destra alternativa a quella che ha governato negli scorsi anni.

D’altra parte emerge nettamente la rinnovata popolarità delle destre nazionaliste e, in contrasto, la mancanza di un solido partito progressista di sinistra che abbia realmente a cuore le problematiche del ceto lavoratore e delle minoranze.

In un clima politico governato da grandi dubbi e incertezze (prima fra tutte i futuri rapporti con la Nato), permane il timore di un ulteriore discesa verso un’autocrazia ancora più dura o, peggio, la possibilità di una crisi di governo con elezioni parlamentari anticipate.

Una cosa è certa: con queste elezioni, la Polonia è determinata a qualificarsi in Europa come un partner geopolitico strategico capace di dialogare con gli altri attori internazionali in modo indipendente.

Sara Coico