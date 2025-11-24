Il nuovo turno di elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia consegna una fotografia politica segnata da forti distacchi tra i candidati, un’affluenza in netto calo e un quadro elettorale che chiude mesi di voto in varie regioni italiane. Dai primi instant poll alle principali proiezioni, emergono trend chiari: in tutte e tre le regioni vincono i candidati sostenuti dal “campo largo” o dal centrodestra consolidato, mentre la partecipazione crolla ovunque rispetto al 2020.

Affluenza nazionale ai minimi: un segnale di disaffezione

Il dato più evidente di questo turno di elezioni regionali nelle tre regioni d’Italia è il calo della partecipazione.

Un fenomeno ormai consolidato, che attraversa tutte le regioni e segna una crescente distanza fra cittadini e istituzioni locali. Le urne semivuote diventano così una delle cifre principali di questa consultazione.

Campania: Roberto Fico domina e distanzia Cirielli

La Campania consegna una vittoria netta al candidato del centrosinistra allargato. Secondo le proiezioni Opinio Italia per la Rai, Roberto Fico ottiene il 59,5%, staccando di oltre venti punti il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli, fermo al 35,3%. Giuliano Granato si attesta intorno al 3%. Gli instant poll delle elezioni regionali in Campania confermano in larga parte il quadro, assegnando a Fico un range compreso fra il 57,5 e il 61,5%.

Secondo le rilevazioni YouTrend per Sky Tg24:

PD: 16,5–20,5%

FdI: 14,5–18,5%

Forza Italia: 9–13%

M5s: 9–13%

Lista “A Testa Alta” (De Luca): 6–8%

La coalizione che sostiene Fico mostra una struttura composita ma solida, mentre il centrodestra vede una distribuzione più frammentata, con la Lega tra il 3,5 e il 5,5%.







Veneto: Stefani mantiene il dominio del centrodestra

Il Veneto si conferma una regione saldamente orientata verso il centrodestra. Le prime proiezioni Opinio attribuiscono ad Alberto Stefani un consenso del 60,5%, mentre Giovanni Manildo, sostenuto dal “campo largo”, si ferma al 30,8%. A seguire, Riccardo Szumski con il 6,6%. Gli exit poll successivi confermano il trend: Stefani oscilla tra il 58,5 e il 62,5%.

Gli instant poll YouTrend mostrano una competizione tutta interna al centrodestra:

FdI: 24–28%

Lega: 22,5–26,5%

FI: 6–8%

Nel centrosinistra, il PD oscilla tra il 15,5 e il 19,5%, mentre M5s resta marginale (2–4%). Anche alle elezioni regionali in Veneto, l’affluenza scende sotto la soglia psicologica del 50%, chiudendosi al 44,64%.

Puglia: Decaro schiaccia gli avversari e vola oltre il 69%

La Puglia è la regione dal risultato più netto. Il candidato del centrosinistra Antonio Decaro raggiunge, secondo Opinio, il 69,2%, lasciando molto indietro il candidato del centrodestra Luigi Lobuono, al 28,8%. La candidata civica Anna Donno resta all’1,2%. Gli exit poll confermano: Decaro ottiene un range fra il 66 e il 70%.

Nel dettaglio YouTrend:

PD: 25–29% (primo partito della regione)

FdI: 18–22%

M5s: 6–8%

Liste Decaro unite: fino al 26,5%

Nel centrodestra si registra un sorpasso simbolico: Forza Italia supera la Lega, attestandosi tra l’8 e l’11%, mentre il Carroccio scivola tra il 3,5 e il 5,5%.

Un ciclo elettorale che chiude mesi di votazioni

Con Campania, Veneto e Puglia si conclude un lungo percorso di elezioni regionali iniziato a settembre, che ha coinvolto anche Marche, Val d’Aosta, Calabria e Toscana. Il mosaico che ne emerge racconta un Paese diviso territorialmente, ma con trend chiari: il centrodestra consolida le regioni settentrionali, mentre il centrosinistra trova terreno fertile al Sud grazie ai candidati più radicati sul territorio.

Il crollo dell’affluenza, comune alle tre regioni, rappresenta un segnale allarmante: una parte crescente della popolazione sembra sentirsi distante dalla politica, disillusa o non rappresentata. Questa tendenza, ormai consolidata negli ultimi anni, solleva interrogativi sulla capacità delle istituzioni e dei partiti di mantenere un legame vivo con il territorio e con le esigenze quotidiane dei cittadini.

I risultati delle elezioni regionali evidenziano dinamiche differenti ma complementari: in Campania si afferma con decisione il campo progressista con Roberto Fico, in Puglia Antonio Decaro consolida un consenso straordinario che supera ogni previsione, mentre in Veneto il centrodestra mantiene salda la propria roccaforte con Alberto Stefani. È un mosaico politico complesso, che riflette identità territoriali, culture amministrative e priorità locali molto diverse. Proprio queste differenze dimostrano come il Paese continui a muoversi su binari multipli, dove coesistono modelli politici differenti e talvolta contrapposti.

Le proiezioni e gli exit poll diffusi nel corso della giornata hanno permesso di intuire rapidamente i rapporti di forza, ma il quadro che emerge non è soltanto numerico: la geografia del voto rivela la persistente centralità dei partiti storici in alcune regioni e l’emergere di liste civiche che, in altre, riescono a catturare porzioni significative di consenso.

Lucrezia Agliani