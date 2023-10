Elezioni regionali in Germania: l’ultradestra è la seconda forza politica in Baviera e Assia

Le elezioni regionali in Germania rappresentano un momento cruciale nella politica tedesca, poiché hanno messo in luce un cambiamento significativo nel panorama politico del Paese. L’ultradestra, rappresentata dall’Afd, ha dimostrato di non essere più confinata alle regioni più povere dell’Est della Germania, ma di avere un sostegno crescente anche nelle aree più ricche come la Baviera e l’Assia.

Cinque anni fa, i consensi per l’ultradestra tedesca erano già considerevoli, ma oggi possiamo affermare che ha guadagnato un nuovo status, diventando la seconda forza politica in due delle regioni più prosperose del Paese: la Baviera e l’Assia. L’Afd, il partito di estrema destra, ha recentemente superato i Verdi, i liberali e i socialisti nelle elezioni che si sono svolte poche ore fa, in queste due regioni, che insieme contano ben 20 milioni di abitanti. I vincitori delle elezioni sono stati la CSU e la CDU, le due fazioni dei moderati di centrodestra, che da tempo detengono il controllo in queste regioni.

Nonostante la CSU in Baviera abbia ottenuto il 36,6% dei voti e la CDU in Assia il 34,5%, sembra che entrambe le fazioni non avranno bisogno dell’appoggio dell’Afd per formare un governo. Tuttavia, l’ultradestra tedesca sta festeggiando comunque, poiché ha dimostrato di non essere più un fenomeno politico circoscritto alle regioni più povere dell’Est della Germania. In Baviera, la regione più ricca d’Europa, l’Afd ha ottenuto poco meno del 16% dei voti, un aumento di quasi 6 punti percentuali rispetto al 2018. Questo risultato ha permesso al partito di superare i liberali di FW, alleati della CSU, e i Verdi, che sono scesi al di sotto del 15%, con quasi tre punti percentuali in meno rispetto alle ultime elezioni. Anche l’SPD, il partito di centrosinistra del cancelliere Scholz, ha subito una perdita di consensi, stabilendosi intorno all’8%.

Per l’SPD, che non è mai riuscito a guadagnare un ampio seguito in Baviera, il risultato più deludente è arrivato dall’Assia, dove ha perso il 4,7% rispetto al 2018, raggiungendo solo il 15,1%. Anche i Verdi hanno perso terreno con il 14,8% dei voti, mentre l’Afd ha conquistato la seconda posizione con oltre l’18% dei consensi. Nancy Faeser, la ministra dell’Interno tedesca e capolista dell’SPD in Assia, che è stata spesso nel mirino delle campagne anti-migranti dell’Afd, ha dovuto ammettere che il risultato elettorale per il suo partito è stato “molto deludente”.

Il quadro complessivo di queste elezioni regionali in Germania dice che l’ultradestra sta guadagnando terreno in regioni inaspettate, dimostrando che il suo appeal politico sta crescendo anche nelle aree più ricche del Paese. Mentre la CSU e la CDU rimangono saldamente al potere, l’Afd sta emergendo come una forza politica da tenere in considerazione, il che potrebbe avere profonde implicazioni per il panorama politico tedesco in futuro.