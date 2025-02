Le elezioni parlamentari in Germania hanno segnato una svolta politica significativa, con la vittoria della CDU di Friedrich Merz e una forte avanzata dell’estrema destra rappresentata dall’AfD. Il risultato ha sancito il crollo dei Socialdemocratici, che si fermano ad un flebile 16,4%, e ridefinito gli equilibri del Bundestag, aprendo a scenari di coalizione ancora incerti. Ora si attende la formazione del nuovo governo, con trattative che si preannunciano complesse. Intanto, le congratulazioni dell’Unione Europea e di Trump ai nuovi vincitori delle elezioni tedesche.

L’esito delle elezioni: la CDU vince, ma servono alleanze

Le elezioni parlamentari tedesche hanno segnato un’importante svolta politica: l’Unione Cristiano-Democratica (CDU) ha ottenuto il 28,5% dei voti, confermandosi il primo partito del paese. Il suo leader, Friedrich Merz, si avvia verso la nomina a cancelliere, ma il suo governo dipenderà dalle alleanze che riuscirà a stringere. La coalizione più probabile vede la CDU-CSU collaborare con il Partito Socialdemocratico (SPD), nonostante le tensioni politiche e le divergenze su vari temi.

Nonostante la vittoria di Merz alle elezioni tedesche, il centrodestra non è riuscito a fermare la deriva dell’ultradestra dell’AfD. Alternative fur Deutschland ha infatti conquistato il 20,8%, aumentando esponenzialmente il consenso. I socialdemocratici dell’SPD, guidati da Olaf Scholz, hanno portato a casa una nuova sconfitta con un crollo di 9 punti.

Gli altri dati delle elezioni tedesche evidenziano che anche i Verdi hanno perso del consenso, portando a casa l’11,5% dei voti, mentre il partito di sinistra Die Linke, di origine socialista, si è aggiudicato l’8,7%, un risultato sicuramente in crescita. Al contrario, i liberali dell’FDP e il partito populista di Sahra Wagenknecht (BSW) non hanno superato la soglia del 5% e rimarranno fuori dal parlamento. La CDU dovrà ora valutare attentamente le possibili alleanze per garantire una maggioranza stabile e formare un governo funzionante.

Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, in una nota su X, si è congratulato con Friedrich Merz per la vittoria delle elezioni tedesche. “Questi potrebbero essere tempi difficili. Ma so che, proprio come in passato, l’Unione Europea manterrà i suoi impegni e ne uscirà più forte”, ha ribadito.







L’affluenza record e i numeri del Bundestag

Le elezioni tedesche hanno registrato un’affluenza dell’82,5%, la più alta dalla riunificazione della Germania nel 1990. Nel nuovo Bundestag, la CDU-CSU avrà 208 seggi, mentre l’AfD, il partito di estrema destra, ha raggiunto il miglior risultato della sua storia con 152 seggi. L’SPD, in forte calo, ha ottenuto il 16,4% dei voti e 120 seggi, una sconfitta pesante per il partito guidato dal cancelliere uscente Olaf Scholz.

Il crollo dell’SPD e le dimissioni di Scholz

Il cancelliere Olaf Scholz ha ammesso la sconfitta e dichiarato che non prenderà parte ai negoziati per la formazione del nuovo governo. La SPD ha subito un drastico calo di consensi rispetto alle precedenti elezioni, perdendo 86 seggi.

La leadership del partito ha già annunciato la necessità di una riorganizzazione interna per riconquistare l’elettorato.

L’ascesa dell’AfD e il rifiuto di un’alleanza

Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto un risultato senza precedenti, consolidandosi come la seconda forza politica del paese. Tuttavia, Friedrich Merz ha escluso qualsiasi alleanza con il partito di estrema destra, nonostante i numeri favorevoli. La leader del partito dell’ultradestra, Alice Weidel, ha definito il risultato delle elezioni una “svolta storica”, guadagnandosi anche l’attenzione internazionale.

La costruzione di una coalizione solida sarà un processo complesso. La CDU dovrà trovare compromessi con l’SPD su temi delicati come l’immigrazione, la politica fiscale e il sostegno all’Ucraina. La sfida principale di Merz sarà creare un esecutivo capace di rispondere alle esigenze della popolazione tedesca, in un contesto politico sempre più polarizzato.

Nonostante tutti i pronostici, uno dei maggiori esponenti della CSU, Manfred Weber, ha detto che è ancora “troppo presto” per ragionare su una coalizione per il Paese, senza però escludere che un lavoro collettivo e di collaborazione sarà necessario per attuare un effettivo cambiamento nel Paese. Merz, dopo le congratulazioni dei più grandi leader mondiali – primo tra tutti Trump -, ha parlato di un lungo percorso per la formazione di un governo in Germania, sopratutto in tempi così difficili.

Le prossime settimane saranno decisive per la formazione del nuovo governo e per il futuro assetto politico della Germania.

Lucrezia Agliani