Donald Trump ha intenzione di intraprendere un’azione decisa per indagare le presunte irregolarità nelle elezioni presidenziali del 2020, rivelando la sua volontà di creare nuove squadre investigative all’interno del Dipartimento di Giustizia. Secondo fonti ben informate, il presidente eletto avrebbe anche in mente di licenziare tutti i membri del team che ha lavorato con il procuratore speciale Jack Smith, che ha portato avanti l’inchiesta sulle sue presunte responsabilità in relazione agli eventi del 6 gennaio e ad altre questioni legate alle sue azioni politiche.

L’idea di Trump di riformare la struttura investigativa sul voto del 2020 non è una novità assoluta, dato che in più occasioni ha ripetuto pubblicamente la sua convinzione che le elezioni siano state truccate. Tuttavia, le fonti citate dal Washington Post rivelano che ora il magnate americano sembra intenzionato a mettere in atto un piano concreto per avviare un’indagine formale. L’obiettivo sarebbe quello di trovare prove sufficienti per dimostrare la sua teoria, secondo la quale i risultati elettorali sarebbero stati alterati da un sistema complesso di frode.

Il piano di Trump: squadre investigative interne al Dipartimento di Giustizia

Secondo le fonti, l’ex presidente ha discusso ampiamente della possibilità di creare delle squadre investigative ad hoc all’interno del Dipartimento di Giustizia (DoJ), che potrebbero condurre indagini a tutto campo sulle presunte manipolazioni elettorali del 2020. Trump vorrebbe che queste squadre fossero indipendenti e dirette da funzionari a lui vicini, in modo da garantire un’azione mirata e priva di ostacoli burocratici o politici.

L’intento di Trump di costituire un nuovo corpo investigativo nel DoJ rientra in una strategia che mira a rimettere in discussione la legittimità delle elezioni passate. Tale approccio non solo minerebbe l’integrità delle indagini già in corso, ma avrebbe anche il potenziale di polarizzare ulteriormente l’opinione pubblica e di destabilizzare il sistema giudiziario americano, già sottoposto a pressioni a causa delle diverse indagini che coinvolgono il magnate repubblicano.

Licenziare il team di Jack Smith: un passo verso la riorganizzazione

Un altro passo importante nel piano di Trump riguarda la volontà di licenziare tutto il team di procuratori che ha lavorato sotto la guida di Jack Smith, il procuratore speciale incaricato di indagare su Trump. Questo gruppo di lavoro è stato protagonista di inchieste di grande rilevanza, tra cui quella relativa agli eventi del 6 gennaio 2021, quando i sostenitori dell’ex presidente presero d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti.

Trump ha da tempo criticato duramente Smith e i suoi collaboratori, definendo le indagini come politicamente motivate e ingiuste. Con l’idea di eliminare la squadra di Smith, l’ex presidente intende in un certo senso sradicare qualsiasi forma di ostacolo alle sue ambizioni politiche e legali, riprendendo il controllo delle indagini che lo riguardano. Un simile licenziamento sarebbe un atto senza precedenti nella storia recente degli Stati Uniti, mettendo in discussione la separazione dei poteri e l’indipendenza del sistema giudiziario.

La reazione del Partito Democratico e della comunità legale

L’idea di utilizzare il Dipartimento di Giustizia per scopi politici non è stata ben accolta dal Partito Democratico e da numerosi esperti di diritto. I critici sostengono che la creazione di nuove squadre investigative sotto il controllo di Trump sarebbe una chiara violazione dei principi democratici e una distorsione delle funzioni del DoJ. In particolare, l’azione di Trump potrebbe essere vista come un tentativo di minare la credibilità delle istituzioni giudiziarie e di eseguire una vendetta personale contro coloro che lo hanno accusato di crimini.







Molti temono che un simile approccio possa minare la fiducia del pubblico nelle elezioni future, contribuendo ad amplificare teorie del complotto e disinformazione. Gli Stati Uniti, infatti, stanno già affrontando una crescente polarizzazione politica, e l’introduzione di nuove indagini, così fortemente influenzate dalla figura di Trump, rischia di esasperare ulteriormente le divisioni sociali e politiche.

Un piano con implicazioni a lungo termine

Le ripercussioni di questa iniziativa non sarebbero limitate all’ambito legale e politico. Se Trump dovesse effettivamente realizzare il suo piano di riforma del Dipartimento di Giustizia, il suo impatto potrebbe estendersi ben oltre il suo mandato, influenzando la percezione del pubblico sulla legittimità delle future elezioni e sulla capacità del sistema giuridico di operare indipendentemente.

Tuttavia, va anche considerato che un simile cambiamento radicale potrebbe incontrare resistenze all’interno dello stesso partito repubblicano, dove alcuni esponenti temono che un’azione così divisiva possa alienare una parte dell’elettorato moderato. Inoltre, la creazione di squadre investigative ad hoc potrebbe sollevare interrogativi legali e costituzionali, con possibilità di ricorsi che potrebbero rallentare significativamente l’intero processo.

Che ne sarà della Giustizia negli USA?

Mentre Trump cerca di spingere la sua agenda di riforma del sistema giudiziario, è probabile che le sue azioni continueranno a suscitare dibattiti e a sollevare polemiche. In un contesto già segnato dalla sfiducia nelle istituzioni, l’ulteriore centralizzazione del potere nelle mani di Trump potrebbe rappresentare un tentativo di consolidare la sua influenza, ma anche un rischio per la stabilità politica e legale degli Stati Uniti.

In ogni caso, le azioni dell’ex presidente potrebbero avere un impatto duraturo sul panorama politico statunitense, con conseguenze difficili da prevedere a lungo termine. Quello che è certo, è che il dibattito sulla legittimità delle elezioni del 2020 e sul ruolo del sistema giudiziario continuerà a essere un tema centrale nella politica americana.

