L’Italia nega il diritto di voto ai 2 milioni di cittadini fuorisede

Il 4 marzo si avvicina e tra promesse elettorali e propagande politiche, c’è una sostanziosa fetta di italiani che non andrà a votare. E non voterà non perché non vuole farlo, ma perché non può.

È questo il caso dei circa 2 milioni di italiani fuorisede che a marzo si vedranno costretti a rinunciare al loro diritto/dovere perché impossibilitati a tornare nel loro paese d’origine.

Astensione forzata

L’esercito dei cittadini fuorisede è composto per lo più da studenti e lavoratori che per necessità hanno dovuto lasciare il loro paese d’origine e si sono quindi spostati in un’altra città, conservando ancora il domicilio nella loro città natale, così come l’iscrizione nelle liste elettorali.

Per questo motivo, il prossimo 4 marzo, saranno costretti a saltare lavoro e università, pagarsi un costoso viaggio e tornare nel loro comune di residenza solo per tracciare una X sulla scheda elettorale.

Ma non sempre tutto questo è possibile o facile da mettere in pratica. Non è detto che il datore di lavoro acconsenta a concedere loro dei giorni di ferie, così come è impossibile giustificare con le elezioni la loro assenza alle lezioni o agli esami universitari. E così l’unica alternativa possibile diventa l’astensione.

Tutto questa situazione torna a ripetersi ancora una volta, solo perché nel nostro Paese non viene ancora accettato il voto per corrispondenza per i cittadini che si trovano in territorio nazionale.

Eppure, lo scorso ottobre, era stato l’onorevole Andrea Mazziotti a proporre di aggiungere un emendamento al Rosatellum che prevedeva di risolvere la questione attraverso l’utilizzo dell’early voting, cioè la possibilità di votare in anticipo per posta o in un seggio allestito nel Comune di domicilio.

In un primo momento il Viminale si è detto titubante poiché vuole scongiurare «rischi di brogli e manomissioni», ma alla fine il governo ha accolto la proposta dell’onorevole Mazziotti e si è impegnato a promuovere un decreto in merito, ci auguriamo nel più breve tempo possibile.









Io voto fuorisede

La cosa però non va giù al Comitato “iovotofuorisede“, nato nel 2006, che esprime a gran voce il suo dissenso sui social e per mezzo delle parole del suo coordinatore Stefano La Barbera.

«Quest’anno non solo gli iscritti all’Aire ma anche gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o di studio, come gli studenti Erasmus, potranno votare per corrispondenza. Ma per i fuori sede domiciliati in Italia non sarà possibile» – spiega il coordinatore -. «È una situazione anacronistica se si pensa che in tutti gli altri Stati europei è possibile farlo: nelle elezioni danesi del 2007, 11 anni fa, il 5% del corpo elettorale ha utilizzato l’early voting. Noi siamo pronti a fare causa contro il governo e il Viminale. Se necessario ci rivolgeremo alla Corte Costituzionale».

Il comitato sta quindi promuovendo una petizione online indirizzata al Governo e sono già più di 5 mila i firmatari che chiedono a gran voce una soluzione per esercitare il loro diritto costituzionale. Mentre sui social i racconti degli italiani fuorisede che non potranno votare sono raccolti con l’hashtag #astenutoforzato.

Gli elettori coinvolti

Quanti sono gli elettori coinvolti? Secondo le stime di Bankitalia si parla di 1,5 milioni di «pendolari di lungo raggio», tra cui rientrano senza dubbio gli studenti fuorisede che, secondo stime fatte sulla banca dati del MIUR, sarebbero circa 400 mila.

Quanto dovremo aspettare ancora per avere un suffragio davvero universale? Poi non lamentiamoci del fatto che i giovani non si interessano alla politica del Paese.

Simona Specchio