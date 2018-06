Una rivoluzione democratica tra costume e cultura: Elio Fiorucci in mostra a Venezia

Personaggio eclettico e rivoluzionario, capace di ridisegnare un’epoca del costume italiano. Elio Fiorucci ha portato per la prima volta l’irriverenza negli armadi delle famiglie italiane.

Figlio di un commerciante di calzature, Elio Fiorucci fu una personalità unica in questo campo, capace di rivoluzionare la moda ed il mercato.

Alla fine degli anni Sessanta portò a Milano lo spirito libero e trasgressivo della Swing London, affermando che “la moda non scendeva più dall’alto, come lo Spirito Santo, ma nasceva dal basso sotto la spinta di un’evoluzione del costume. Ho soltanto un merito. Averlo capito. Tutta la vicenda Fiorucci prende avvio da un atto di attenzione”.

Da molti definito “paladino della moda democratica”, le sue idee innovative rispetto alle influenze dell’alta moda e l’apertura ad altri mondi e culture lo rendevano un fuoriclasse.

“Moda per me significa i diversi modi di vivere il proprio corpo, le proprie abitudini, così che ciascuno sia in grado di essere se stesso”.

Elio Fioruccci non era uno stilista qualunque, la passione per l’arte e l’architettura contemporanea, lo portarono a circondarsi di architetti come Sottsass, Mendini e De Lucchi. Chiedendo contributi creativi per le sue realizzazioni ad artisti del calibro di Keith Haring ed Andy Warhol.

“Per cercare idee nuove e progettare, è necessario guardare gli altri, andare al di là delle apparenze, leggere tra le righe dei linguaggi, non solo della moda, ma soprattutto della vita quotidiana.”

La mostra “Epoca Fiorucci” è curata da Gabriella Belli, Aldo Colonetti e con la collaborazione dell’Archivio Fiorucci. Ripercorre la sua storia attraverso un percorso e un taglio assolutamente originali, in linea con lo spirito non convenzionale dello stilista.

Inaugurata il 23 Giugno 2018 alla Galleria internazionale d’arte moderna Ca’ Pesaro, a Venezia, l’esposizione resterà in mostra fino al 6 gennaio 2019.

Ci si può immergere in un mare di idee fra costume e cultura grazie al genio dello stilista scomparso nel 2015. Nelle sale affacciate sul Canale Grande una girandola di abiti, foto, opere che, in un allestimento coloratissimo e fluorescente raccontano la rivoluzione del costume fra rock, ragazze yè-yè, figli dei fiori e un’opposizione visibile al gusto borghese.

Eleonora Moneta