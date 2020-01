“Iron Musk”, l’uomo che voleva costruire il futuro: tutta la storia di Elon Musk

Se Greta Thunberg è il personaggio del 2019, Elon Musk è la personalità del futuro.

Lo conoscono tutti, ma non bene come dovrebbero. Classe 1971, è un imprenditore, inventore e filantropo sudamericano, naturalizzato statunitense. La qualità principale di Elon Musk è quella di essere tante cose insieme, ma tutte riconducibili alla voce: visionario. È fondatore, AD e CTO di Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), co-fondatore, CEO e product architect di Tesla e co-fondatore e CEO di Neuralink. Inoltre è presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e co-fondatore di PayPal e OpenAI. Tante cose diverse tutte insieme quindi, ma che insieme significano futuro.

L’energia, lo spazio e la mobilità sono i mondi che Elon sta cercando di reinventare, partendo dalle sue idee, e da un patrimonio che Forbes ha stimato essere intorno ai 12 miliardi di dollari.

Dopo aver avenduto Paypal a Ebay per 180 milioni, inizia a fare lo startupper di professione. E anziché bere mojito a bordo piscina, continua a pensare (e a creare) aziende nuove, che risolvono ambizioni e difficoltà del genere umano. Un uomo in lotta contro l’impossibile, che trasforma le sfide in opportunità. L’energia sta per finire? Elon Musk diventa conduttore della rivoluzione del rinnovabile: SolarCity, l’azienda di cui è presidente, è il principale produttore e installatore di pannelli solari degli Stati Uniti.

Il settore dell’auto è in crisi e il prezzo della benzina alle stelle? Elon Musk rivoluziona il paradigma che ha da sempre regolato l’automotive.

Acquisisce Tesla, sceglie l’elettrico, e gli regala un design accattivante e un motore che non fa rumore. O almeno non sulla strada. 0,100 km/h in 3,7 “e 340 km di autonomia i numeri del modello capostipite. Tesla oggi è una società quotata in borsa (negli ultimi tre mesi ha guadagnato quasi il 75% a Wall Street): riflette le aspettative che gli azionisti nutrono sulle potenzialità di crescita dell’elettrico e del deus ex machina che lo gestisce.

Visionario, innovativo, carismatico, “Iron Musk” investe anche nella conquista dello spazio. E riapre il tema dell’allargamento dei confini dell’uomo: SpaceX nel 2012 diventa la prima azienda privata ad aver mandato nello spazio un veicolo alla stazione spaziale internazionale, riducendo i costi del 90%. Obiettivo: colonizzare Marte, perché secondo Elon, è lì che ha sede il futuro.

Per l’uomo che, come lo stesso regista ha dichiarato, ha ispirato Iron Man (e in cui ha fatto un cammeo) il passo dalla fantascienza alla realtà è dunque breve, indipendentemente dal calcolo delle probabilità avverse.

Quando qualcosa conta davvero, la fai anche se le probabilità non sono a tuo favore









Ingegnere, designer, genio del marketing, Elon Musk ha la dote di trasformare la preparazione (una laurea in fisica ed una in economia) prima in competenza e poi in visione. Che diventa realtà, e rivoluziona i settori chiave dell’economia mondiale. Prossimo obiettivo: sbarcare su Marte!

Emma Calvelli