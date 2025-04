Elon Musk lascerà parzialmente gli incarichi governativi degli Stati Uniti a partire dal prossimo mese. La decisione arriva in un momento delicato per Tesla, il colosso delle auto elettriche da lui fondato e guidato, che ha recentemente riportato risultati finanziari deludenti per il primo trimestre dell’anno.

Musk, noto per il suo ruolo di primo piano nell’industria tecnologica e per la sua presenza crescente nel panorama politico americano, ha condiviso la notizia durante una conferenza riservata agli investitori, in cui si è discusso dell’andamento economico di Tesla e delle strategie future dell’azienda. “È giunto il momento di riconsiderare le mie priorità”, ha dichiarato il miliardario, ribadendo come l’attuale fase critica delle sue imprese richieda un impegno maggiore da parte sua.

Un passo indietro dalla politica per tornare al business

L’annuncio ha suscitato immediatamente numerose reazioni, sia tra gli osservatori del mondo politico sia in ambito industriale. Musk aveva assunto un ruolo sempre più attivo nel governo federale sotto la presidenza di Donald Trump, partecipando a tavoli decisionali strategici e fornendo consulenze su temi legati all’innovazione, alla difesa e alla politica spaziale. Secondo fonti vicine all’amministrazione, la sua influenza era divenuta negli ultimi mesi particolarmente significativa, al punto da generare critiche e discussioni su un’eccessiva commistione tra interessi pubblici e privati.

La scelta di fare un passo indietro, tuttavia, sembra dettata da esigenze imprenditoriali più che da pressioni esterne. Il magnate ha assicurato che non interromperà completamente i suoi rapporti con il governo, ma che limiterà le sue attività istituzionali per concentrarsi maggiormente sulla guida delle sue società.

Tesla in difficoltà: un primo trimestre deludente

I dati presentati agli investitori durante la stessa conferenza parlano chiaro: il primo trimestre del 2025 ha rappresentato uno dei periodi più difficili per Tesla negli ultimi anni. La compagnia ha registrato un calo netto del fatturato pari al 18% rispetto allo stesso periodo del 2024, accompagnato da una contrazione significativa della produzione. A pesare sono state principalmente la diminuzione della domanda nei mercati europei, l’inasprimento della concorrenza cinese e i ritardi nelle forniture di componenti chiave.

Anche il valore azionario ha subito una flessione, con un crollo di quasi il 12% nelle ultime settimane, spingendo gli investitori a chiedere maggiore trasparenza e una visione chiara per il futuro. In questo contesto, la decisione di Musk è stata accolta con un certo sollievo da parte dei vertici aziendali, che da tempo auspicavano un ritorno più incisivo del fondatore alla guida operativa della compagnia.

Secondo alcuni analisti, la scelta di Musk potrebbe segnare un punto di svolta per Tesla.







Una figura tra politica e tecnologia

Elon Musk non è nuovo a scelte controverse e a dichiarazioni che dividono l’opinione pubblica. Dalla gestione delle sue aziende spaziali alle dichiarazioni sull’intelligenza artificiale, passando per la sua attiva presenza sui social media, il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense ha costruito attorno a sé un personaggio difficile da etichettare. Proprio per questa ragione, la sua vicinanza alla presidenza Trump aveva suscitato non pochi interrogativi.

Il rapporto tra Musk e l’amministrazione Trump è stato descritto da diversi commentatori come una collaborazione inedita tra potere politico e genio imprenditoriale. Mentre alcuni hanno elogiato l’approccio pragmatico e il contributo innovativo portato dal fondatore di SpaceX alle politiche industriali del paese, altri hanno messo in guardia sul rischio di una progressiva privatizzazione della sfera decisionale pubblica.

Negli ultimi mesi, Musk era apparso con regolarità accanto al presidente durante conferenze stampa e incontri bilaterali con delegazioni internazionali. Tuttavia, il progressivo deterioramento della situazione finanziaria di Tesla ha riportato alla ribalta il tema del conflitto di interessi, inducendo il CEO a rivalutare le sue priorità.

Dalla transizione energetica all’intelligenza artificiale

Al di là di Tesla, Elon Musk resta alla guida di altre imprese chiave per il futuro tecnologico degli Stati Uniti e non solo. SpaceX, Neuralink, The Boring Company e xAI sono solo alcune delle società sotto il suo controllo diretto, ciascuna impegnata in settori strategici quali l’esplorazione spaziale, le neuroscienze, l’infrastruttura urbana e lo sviluppo di intelligenze artificiali avanzate.

Con una tale mole di progetti all’attivo, era forse inevitabile che Musk dovesse compiere una scelta. E quella scelta, almeno per ora, sembra orientata a un ritorno pieno alle sue radici imprenditoriali. In particolare, fonti vicine all’azienda riportano che il fondatore avrebbe intenzione di rafforzare la sinergia tra Tesla e le sue altre aziende, in vista di un rilancio produttivo basato su soluzioni tecnologiche più integrate e sostenibili.

Patricia Iori