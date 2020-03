Indifesi e indifendibili, oppressi, dimenticati. Sono loro i protagonisti del libro “Difendersi” di Elsa Dorlin, edito da Fandango Editore. Una vera e propria genealogia e storia dell’autodifesa.









Non vi mentirò…nell’aprire la prima pagina di questo volume ho fatto fatica. Mi sono chiesta: “Ho davvero voglia di leggere un libro così impegnato ed impegnativo in un periodo così pesante dove si avrebbe solo voglia di svago e leggerezza?” . 300 pagine dopo, la risposta è assolutamente sì. Ora più che mai. Ecco perchè…

Esigenza di difendersi

“Una linea di demarcazione storica oppone i corpi “degni di essere difesi” da coloro che, disarmati o resi indifendibili, rimangono esposti alla violenza del potere dominante”

Proprio da questa riflessione parte il lungo racconto di Elsa Dorlin, che in un lungo viaggio tra i secoli iniziato con schiavi e conquistatori in epoca coloniale – continuato tra suffragette e ghetto di Varsavia, passando per Black Panther e Brigate Queer per finire con i movimenti di reazione contemporanei – pone l’attenzione sulla nascita spontanea di un’autodifesa, spesso violenta, come unico mezzo nelle mani delle minoranze più tormentate e calpestate per contrastare i soprusi del potere e i privilegi dei pochi e riconquistare una libertà per secoli negata.

Difendersi per non soccombere

Elsa Dorlin è una filosofa francese, Professoressa dell’Università di Parigi. Non viene difficile crederlo leggendo “Se défendre : une philosophie de la violence” (questo il titolo originale). La sua professione ha un ruolo predominante nella stesura di questa analisi, che oltre ad offrire una esaustiva e precisa disamina cronologica di fatti, protagonisti e contesto storico delle diverse vicende raccontate.

Anche grazie alle illuminanti note alla fine di ogni capitolo a beneficio di chi come me conosceva solo superficialmente l’argomento.

Più che sui fatti, lo studio però si concentra soprattutto sulla componente psicologica e sui meccanismi che hanno spinto a creare l’autodifesa in tutte le sue varianti. Niente viene risparmiato, in un racconto che non ha paura di diventare crudo e scomodo e non nascondere una pur difficile verità.