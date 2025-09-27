Il Parlamento slovacco ha approvato un emendamento costituzionale che sta sollevando polemiche dentro e fuori dal Paese. La modifica ai danni delle persone LGBTQ+ in Slovacchia, sostenuta dal governo del primo ministro Robert Fico, introduce una serie di disposizioni che riducono le tutele per le minoranze e ridefiniscono in senso restrittivo alcuni principi fondamentali. In particolare, il testo stabilisce che in Slovacchia esistono soltanto due sessi, maschile e femminile, riconosciuti alla nascita, rendendo di fatto quasi impossibile la transizione di genere per le persone trans e intersessuali.

Le nuove restrizioni contro le persone LGBTQ+ in Slovacchia

Il pacchetto di norme sulle libertà, i diritti e le tutele delle persone LGBTQ+ in Slovacchia non si limita alla questione dell’identità di genere. L’emendamento impone che solo le coppie sposate possano adottare bambini, escludendo single e coppie omosessuali, e prevede eccezioni soltanto in circostanze rare e particolari. Viene inoltre rafforzata la definizione del matrimonio come “un’unione unica tra un uomo e una donna”.

Altri punti toccano l’educazione sessuale, ora accessibile agli studenti solo con il consenso dei genitori, e la parità salariale tra uomini e donne, che viene sancita come principio costituzionale. Tuttavia, il riconoscimento di questo diritto è stato oscurato dalle misure discriminatorie che accompagnano il pacchetto.

Sovranità contro Bruxelles

Un aspetto cruciale della riforma è l’introduzione della supremazia delle leggi nazionali rispetto a quelle europee nelle cosiddette “questioni etico-culturali”. Questo significa che Bratislava rivendica il diritto di non applicare alcune normative comunitarie in nome della difesa dell’identità nazionale. Una scelta che potrebbe aprire uno scontro con Bruxelles, poiché la Slovacchia, membro dell’Unione europea dal 2004, si era impegnata al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dai trattati.

Le voci critiche in patria

La riforma sulle persone LGBTQ+ in Slovacchia è passata con 90 voti favorevoli sui 150 complessivi dell’unica camera parlamentare. Determinanti sono stati i consensi di alcuni deputati conservatori dell’opposizione, che hanno permesso alla maggioranza di raggiungere la soglia necessaria dei tre quinti. Non tutta l’opposizione, però, ha sostenuto la misura: la maggior parte dei deputati ha scelto di non partecipare al voto, e i leader progressisti hanno parlato di “vergogna nazionale”.

Michal Šimečka, a capo del partito Slovacchia Progressista, ha denunciato il “tradimento” dei parlamentari che hanno contribuito a legittimare un testo che, a suo giudizio, mette in discussione il futuro stesso della Slovacchia nell’Unione europea.







Le proteste della società civile

Negli ultimi mesi migliaia di cittadini sono scesi in piazza contro le politiche del governo Fico. Alle manifestazioni si intrecciano due filoni principali: da un lato il rifiuto delle posizioni filo-russe dell’esecutivo, dall’altro la critica al progressivo restringimento dei diritti civili. I cortei hanno raccolto adesioni soprattutto nei grandi centri urbani, dove la società civile è più organizzata e in stretto contatto con associazioni internazionali.

Le nuove disposizioni non sono passate inosservate fuori dal Paese. Amnesty International ha accusato il governo di seguire l’esempio ungherese, citando un preoccupante “arretramento dei diritti umani”. Anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty, aveva invitato i legislatori a respingere l’emendamento, avvertendo che esso nega “la realtà delle persone trans e intersessuali” e mette a rischio garanzie fondamentali come il riconoscimento legale del genere.

La Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, ha ricordato che uno Stato membro non può approvare norme in contrasto con i trattati internazionali che ha sottoscritto.

Fico e l’asse con Mosca

La figura del premier Robert Fico resta centrale per comprendere la direzione politica della Slovacchia. Tornato al potere nel 2023, ha spostato il Paese verso posizioni nazionaliste, populiste e apertamente euroscettiche. Non ha mai nascosto la sua vicinanza a Vladimir Putin, al punto da essere l’unico leader europeo a partecipare alla parata militare russa per il “Giorno della Vittoria” a Mosca.

La sua linea ha incluso anche il rifiuto di aderire alle sanzioni dell’UE contro la Russia e la dichiarazione che l’Ucraina non potrà entrare nella NATO.

Una visione tradizionalista

Nelle dichiarazioni ufficiali, Fico ha giustificato l’emendamento ai danni delle persone LGBTQ+ come un atto necessario per proteggere “le tradizioni e il patrimonio culturale e spirituale dei nostri antenati”. Una retorica che riprende, non a caso, quella di altri leader populisti internazionali, incluso Donald Trump, che il giorno del suo insediamento aveva usato parole simili per ribadire che “ci sono solo due sessi, maschio e femmina”.

In Slovacchia, questo discorso trova terreno fertile in una parte dell’elettorato conservatore, ma rischia di isolare ulteriormente il Paese sulla scena europea.

L’emendamento costituzionale approvato dal parlamento slovacco rappresenta un passaggio cruciale nella storia recente del Paese. Se da un lato consolida la visione tradizionalista del governo Fico, dall’altro apre un solco profondo tra Bratislava e le istituzioni europee. Le critiche internazionali, le proteste di piazza e le divisioni interne mostrano come la società slovacca sia oggi attraversata da una frattura tra chi difende un’idea rigida di identità nazionale e chi teme un arretramento dei diritti civili e democratici.

Lucrezia Agliani