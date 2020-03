Emergenza Covid-19 in Canada: come la sta affrontando Trudeau?

Al 16 marzo i casi confermati di Covid-19 in Canada sono 324, un numero di molto inferiore rispetto a quelli dei vicini Stati Uniti – per non parlare della differenza rispetto all’Italia, dove la situazione, per il momento, non migliora in termini di numero di contagi.

“COVID-19 è una situazione in evoluzione in Canada e nel mondo, e niente è fuori discussione dato che consideriamo qualsiasi opzione per proteggere la salute dei canadesi e dell’economia”, ha twittato Trudeau il 15 marzo.

Il 9 marzo il Canada ha confermato la prima morte da Covid-19 e, due giorni dopo, l’Organizzazione mondiale della sanità ha successivamente dichiarato la “pandemia”. Il termine significa che il virus ha tendenza a diffondersi ovunque e rapidamente.

Ripercorrendo gli eventi, il 13 marzo Trudeau aveva annunciato che sua moglie Sophie, era risultata positiva al virus dopo un viaggio in Gran Bretagna. Perciò, è ora in quarantena, così come suo marito.









Nonostante Justin Trudeau non abbia i sintomi e stia bene, ha seguito il consiglio del medico mettendosi in auto-isolamento e decidendo di partecipare ai meeting in programma via teleconferenza, lavorando da casa.

Trudeau parla delle preoccupazioni dei canadesi riguardo salute, famiglia, economia, incertezza a cui risponde annunciando interventi di supporto (il video seguente della ABC News riguarda iniziative per la risposta all’emergenza Covid-19).

In questo momento, il rischio sulla salute pubblica associato all’emergenza Covid-19 in Canada è basso per la popolazione generale. Ma ciò può cambiare rapidamente, secondo quanto riferito da questi aggiornamenti.

Da sottolineare che Trudeau si mostra disposto a coordinarsi con l’Unione Europea, come emerso dal colloquio con Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Il leader canadese ha in precedenza stabilito lo stanziamento di 1 miliardo di dollari per rispondere all’emergenza Covid-19 in Canada.

In questa situazione, che riguarda ormai il mondo intero, vari Paesi stanno prendendo coscienza dell’emergenza e adottando misure atte ad intervenire.

Tra le misure che il Governo canadese vuole assumere vi è l’investimento di 27 milioni di dollari per i fondi nella ricerca del Coronavirus. Ciò, a supporto di 47 team di ricerca in Canada. Il focus sarà sull’accelerazione dello sviluppo, test, implementazione per affrontare l’emergenza Covid-19.

Marta Annalisa Savino