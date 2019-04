L‘emergenza in aereo si è verificata sulla tratta Londra-Pisa. A far scattare il panico in alta quota, su un volo easyJet, è stato un ragazzo che ha tentato di aprire il portellone del velivolo. Il giovane è stato bloccato e consegnato alle autorità di Pisa.

Allarme in volo

La vicenda si è verificata nel pomeriggio, verso le 14, poco dopo il decollo dalla capitale britannica. Secondo le testimonianze dei passeggeri presenti sull‘aereo, il ragazzo si sarebbe alzato all’improvviso e avrebbe tentato di aprire il portellone anteriore dell’aereo. Il personale di bordo e un altro passeggero hanno subito immobilizzato il ragazzo. Dopo l’atterraggio, il giovane è stato consegnato alla Polizia di Pisa.

Secondo le ricostruzioni, il ragazzo ha iniziato ad urlare e si è diretto verso il portellone. Voleva scendere e non intendeva più restare su quell’aereo. I passeggeri, presi dal panico, hanno subito pensato ad un possibile attacco terroristico. L’emergenza in aereo è stata subito placata dall’intervento del personale di bordo e da un medico che ha calmato il giovane in evidente stato di agitazione.









Nessun atto terroristico

Il dubbio che il giovane avesse finalità di stampo terroristico è stato subito fugato dalla Polizia. Si tratta di un ragazzo di 30 anni originario di Siena. Il trentenne soffre di disturbi psichiatrici ed è stato vittima di un forte attacco di panico, causato dalla paura di volare. Dopo l’intervento del medico, il giovane si è mostrato profondamente mortificato e ha chiesto scusa ad equipaggio e passeggeri. Il comandante dell’aereo non ha sporto querela ma il nome del ragazzo è stato inserito nella blacklist dei passeggeri sgraditi.

Aerofobia

L’aerofobia, ovvero la paura di prendere l’aereo, in Italia colpisce 6 persone su 10, mentre in America 1 su 3. Chi soffre di questa fobia ha il terrore di perdere il controllo e di cadere nel vuoto. Fortunatamente esistono dei rimedi pratici per alleviare questo disturbo fortemente limitante.

Giulia Danielli