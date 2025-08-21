Complessivamente, sono otto i Paesi membri dell’UE ad aver segnalato casi di infezione da virus West Nile nel corso del 2025. In tutto, sono 335 le persone colpite, con 19 decessi riportati, ma il quadro mostra un’ampia disomogeneità: mentre alcune nazioni registrano solo sporadici episodi, l’Italia da sola concentra la stragrande maggioranza dei contagi, motivo per cui si sta parlando di una vera e propria emergenza West Nile. Questo squilibrio mostra come il nostro territorio sia particolarmente vulnerabile alla diffusione del virus, complice una serie di fattori ambientali e climatici.

Un rischio in crescita: le previsioni degli esperti per le prossime settimane

Gli epidemiologi e i virologi sono concordi: la curva dei contagi non ha ancora raggiunto il suo apice. Secondo le proiezioni delle autorità sanitarie europee, è nelle prossime settimane — tra la fine di agosto e il mese di settembre — che ci si aspetta il picco massimo dell’infezione. L’andamento stagionale del virus, trasmesso principalmente da zanzare infette del genere Culex, segue dinamiche ben note e già osservate negli anni precedenti. Tuttavia, l’intensità della diffusione di quest’anno ha superato le aspettative, costringendo le regioni italiane a rafforzare le misure di sorveglianza e prevenzione.

Fattori ambientali e cambiamenti climatici

A rendere l’Italia un terreno fertile per la diffusione del virus West Nile sono molteplici elementi. Le condizioni climatiche di quest’estate — con temperature elevate, periodi prolungati di siccità alternati a improvvise precipitazioni — hanno creato l’ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare. A questo si aggiungono le trasformazioni nel paesaggio agricolo e urbano, la presenza di zone umide e stagnanti e, in alcuni casi, la scarsa manutenzione del verde pubblico. L’interazione tra questi fattori crea una rete complessa che facilita la sopravvivenza e la diffusione dell’insetto vettore, aumentando di conseguenza il rischio per la popolazione.

Le regioni più colpite

A livello territoriale, la distribuzione dei casi non è uniforme. Le aree maggiormente colpite risultano essere quelle della Pianura Padana, in particolare le regioni del Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Queste zone, già tristemente note per focolai di West Nile negli anni passati, stanno registrando un ritorno massiccio del virus. Le amministrazioni regionali, in coordinamento con il Ministero della Salute, hanno attivato campagne di disinfestazione straordinaria, controlli veterinari sugli uccelli selvatici e sugli equini, nonché avviato iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Parallelamente, gli enti sanitari stanno rafforzando il sistema di sorveglianza epidemiologica, con protocolli di monitoraggio attivi negli ospedali, nei pronto soccorso e nei centri di raccolta del sangue. In alcune zone ad alto rischio è stata introdotta la sospensione temporanea delle donazioni di sangue, plasma e organi, in attesa di garantire la totale sicurezza del materiale biologico.







Cos’è il virus West Nile e come si manifesta

Il virus West Nile appartiene alla famiglia dei Flavivirus e viene trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette. I principali serbatoi del virus sono gli uccelli migratori, mentre gli esseri umani e i cavalli sono considerati ospiti occasionali, che non contribuiscono alla trasmissione del virus. Nella maggior parte dei casi, l’infezione decorre in modo asintomatico o con sintomi lievi, simili a quelli di un’influenza stagionale: febbre, mal di testa, dolori muscolari e stanchezza.

Tuttavia, in una percentuale più contenuta, soprattutto tra le persone anziane o immunocompromesse, il virus può evolvere in forme neuroinvasive particolarmente gravi, con encefalite, meningite o paralisi. Queste complicanze sono spesso fatali o possono lasciare conseguenze neurologiche permanenti. I 19 decessi registrati in Europa nel 2025 dimostrano che, nonostante la sua diffusione relativamente contenuta rispetto ad altre epidemie, il West Nile non va sottovalutato.

Il ruolo cruciale della prevenzione: dalle zanzariere alle campagne pubbliche

In assenza di un vaccino disponibile per l’uomo, la prevenzione rimane la strategia più efficace contro il virus West Nile. Le autorità sanitarie raccomandano una serie di comportamenti individuali per ridurre il rischio di puntura: l’uso di repellenti per insetti, l’installazione di zanzariere alle finestre, la rimozione dei ristagni d’acqua da vasi, sottovasi e grondaie, così come l’uso di abiti chiari e coprenti nelle ore serali, quando le zanzare sono più attive.

Sono state lanciate anche diverse campagne informative, sia sui social media sia attraverso i canali tradizionali, per sensibilizzare la popolazione sui pericoli del virus e sulle misure da adottare. Particolare attenzione è stata dedicata alle persone fragili, agli anziani e ai residenti nelle zone rurali, dove l’esposizione al vettore può essere maggiore.

La lotta al virus non può essere solo nazionale. Serve un coordinamento europeo più forte, con fondi dedicati alla ricerca, alla disinfestazione e allo sviluppo di potenziali vaccini. I cambiamenti climatici, l’urbanizzazione e i mutamenti negli ecosistemi stanno creando condizioni sempre più favorevoli alla diffusione di virus trasmessi da vettori.