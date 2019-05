Emilia Clarke si confessa e dice addio a Game of Thrones

Emilia Clarke si confessa in un lungo post su Instagram in cui dice addio alla madre dei Draghi e a tutta la squadra di Game of Thrones.

La giovane Emilia Clarke si confessa attraverso i social con il suo pubblico di seguaci. In una commovente lettera aperta elenca tutto ciò che Daenerys Targaryen le ha insegnato.

E’ il 2009 quando Emilia Clarke ottiene il ruolo della madre dei Draghi ed entra a far parte del cast di Game of Thrones, sostituendo l’originaria Tamzin Merchant, che aveva ottenuto la parte nell’episodio pilota. Grazie alla sua prestazione Emilia riceve tre nomination agli Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie televisiva drammatica. E vince i Scream Award 2011 per miglior performance rivelazione femminile.

Quello di Emilia Clarke, attrice britannica e modella, è un impegno non solo verso il personaggio rivoluzionario di Game of Thrones. Il suo ruolo nella serie è anche e soprattutto volto a sensibilizzare il giovane pubblico che non era ancora abituato a temi come l’emancipazione e il potere femminile .









“Trovare le parole per scrivere questo post mi ha lasciata sopraffatta dalla quantità di cose che voglio dire. E quanto sono poco adeguate le parole in confronto a ciò che questo show e Dany hanno significato per me.

Il capitolo sulla madre dei draghi ha occupato tutta la mia vita da adulta. Questa donna ha preso tutto il mio cuore. Ho sudato nel bagliore del fuoco del drago, versato molte lacrime per coloro che hanno lasciato la nostra famiglia prima del tempo e spremuto il mio cervello. Cercando di imparare Khaleesi e le parole più importanti”

L’attrice dopo le riprese della prima stagione della serie ha dovuto sottoporsi ad un intervento e ad una successiva riabilitazione perché colpita da un aneurisma cerebrale.

“Game of Thrones mi ha plasmato come donna, come attrice e come essere umano. Vorrei solo che il mio caro papà fosse qui per vedere quanto lontano abbiamo volato.

Ma a voi, cari gentili e magici fan, vi devo tantissimo grazie. Per il vostro sguardo fermo su quello che abbiamo fatto e su quello che ho fatto con un personaggio che era già nel cuore di molti prima di indossare la parrucca di platino dei miei sogni. Senza di voi non ci sarebbe un noi.

E ora la nostra guardia si è conclusa.”

Federica Verdoliva