Le Nazioni Unite hanno lanciato un nuovo allarme climatico per le emissioni di CO2 e il nuovo record: la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera terrestre ha registrato nel 2024 l’aumento più elevato dall’inizio delle misurazioni moderne, iniziato nel 1957. Secondo l’ultimo bollettino dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), i livelli medi globali di CO₂ hanno raggiunto 423,9 parti per milione (ppm), con un incremento di 3,5 ppm rispetto all’anno precedente.

Si tratta di un dato senza precedenti, che supera anche l’impennata registrata durante l’episodio di El Niño del 2015-2016. Negli anni Sessanta, l’aumento medio annuo si attestava a 0,8 ppm: oggi la crescita è più di quattro volte superiore, segno della costante accelerazione della crisi climatica.

Un circolo vizioso tra emissioni di CO2 e natura indebolita

Il rapporto dell’OMM attribuisce il nuovo record non solo alle emissioni di CO2, derivanti direttamente dall’uso di combustibili fossili, ma anche al ridotto assorbimento naturale di carbonio da parte degli ecosistemi terrestri e marini.

Foreste e oceani, tradizionalmente considerati “serbatoi” di CO₂, stanno perdendo parte della loro capacità di bilanciare il sistema climatico. Gli incendi boschivi di vasta portata e le siccità prolungate hanno contribuito a indebolire questi meccanismi di assorbimento: più il pianeta si riscalda, minore è la capacità della natura di assorbire i gas serra, e di conseguenza il riscaldamento accelera ulteriormente.

Il 2024: l’anno più caldo mai registrato

La crescita della concentrazione di CO₂ è coincisa con un altro primato preoccupante: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato dal 1850.

Per la prima volta la temperatura media globale ha superato stabilmente di 1,5 gradi Celsius i livelli dell’era preindustriale, soglia simbolica fissata dall’Accordo di Parigi del 2015 come limite da non oltrepassare per evitare le conseguenze più gravi della crisi climatica.

Il fenomeno di El Niño, attivo tra il 2023 e il 2024, ha accentuato gli effetti del riscaldamento globale, provocando siccità estreme in Africa australe e incendi di vaste proporzioni in Amazzonia. In Bolivia e in alcune regioni del Brasile, come Amazonas e Mato Grosso do Sul, i roghi hanno raggiunto livelli mai osservati negli ultimi quindici anni.

Il contributo degli incendi e la riduzione della capacità di assorbimento

Secondo un’analisi preliminare del Global Carbon Budget 2025, la quantità totale di carbonio emessa nell’atmosfera da fonti fossili è rimasta pressoché stabile, ma la natura ha compensato meno del solito.

La riduzione della capacità di assorbimento di suoli e oceani, unita all’aumento degli incendi, spiega la crescita eccezionale della concentrazione atmosferica di CO₂.

Il fumo, il monossido di carbonio e gli altri composti prodotti dalla combustione di vaste aree boschive contribuiscono ulteriormente a intrappolare calore nell’atmosfera, amplificando gli effetti del riscaldamento globale e riducendo temporaneamente la qualità dell’aria in intere regioni del pianeta.







Anche metano e protossido di azoto toccano nuovi massimi

Il bollettino dell’OMM segnala che non solo le emissioni di CO2, ma anche altri gas serra come metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O) hanno raggiunto nuovi livelli record.

Il metano ha toccato 1.942 parti per miliardo (ppb), mentre il protossido di azoto ha raggiunto 338 ppb. Sebbene il loro aumento annuale sia stato leggermente inferiore rispetto al 2023, entrambi i gas contribuiscono in modo sostanziale all’effetto serra complessivo, soprattutto nel breve periodo, data la loro maggiore capacità di trattenere calore rispetto alla CO₂.

L’urgenza della COP30 e le sfide dell’attuazione

Il nuovo allarme arriva a poche settimane dall’inizio della Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP30), in programma a novembre a Belém, in Brasile.

Il vertice sarà dedicato a valutare l’efficacia degli impegni assunti dagli Stati nell’ambito dell’Accordo di Parigi del 2015, che prevedeva di mantenere l’aumento delle temperature “ben al di sotto” dei 2 gradi, con l’obiettivo auspicato di limitarlo a 1,5 gradi.

La difficoltà principale rimane quella dell’attuazione: molti Paesi, pur avendo fissato obiettivi di neutralità climatica, non dispongono ancora di politiche interne o strumenti economici sufficienti per ridurre concretamente le emissioni.

Prospettive geopolitiche: tra diplomazia climatica e potere economico

L’aumento record delle emissioni di CO2 non è soltanto una questione ambientale, ma anche un nodo geopolitico. La crisi climatica ridefinisce i rapporti di forza globali: chi controlla le tecnologie per la transizione energetica, come le batterie o l’idrogeno verde, possiede oggi un vantaggio strategico decisivo.

Il Brasile, che ospita la COP30 nel cuore dell’Amazzonia, mira a riaffermare il proprio ruolo di leader del Sud globale nella gestione delle risorse naturali e nella lotta contro la deforestazione. Al contempo, Stati Uniti, Unione Europea e Cina continuano a competere sul terreno della decarbonizzazione industriale, cercando di conciliare crescita economica e sostenibilità.

Il futuro della “governance climatica” dipenderà dalla capacità dei Paesi di superare le logiche di potenza e costruire una cooperazione reale. Le emissioni record del 2024 rappresentano non solo un dato scientifico, ma un banco di prova politico: senza un accordo globale stabile e vincolante, il rischio è che la crisi ambientale si trasformi nel principale fattore di instabilità economica e sociale del XXI secolo.

Lucrezia Agliani