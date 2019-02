Le aree costiere italiane rischiano di essere sommerse dal mare. Lo svela in un rapporto l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) che ha reso noto le proiezioni dell’innalzamento delle acque del mar Mediterraneo entro il 2100. I numeri non mentono e fanno capire che il problema inondazione è reale.

L’innalzamento del mare lungo le coste italiane, stimato per la fine del secolo tra 0,94 e 1,035 metri (modello cautelativo) e tra 1,31 metri e 1,45 metri (su base meno prudenziale), è conseguenza del riscaldamento globale.

Le coste italiane a rischio inondazione entro il 2100

Dati che sempre da quanto si legge sul documento firmato dall’Enea possono subire variazioni dovute a bassa pressione, onde e vento che in particolari condizioni determina un aumento del livello del mare rispetto al litorale di circa 1 metro. Le coste italiane che rischiano di essere inondate entro il 2100 rappresentano oltre 5.600 kmq. In particolare nel corso del convegno che si è svolto questa mattina a Roma a rischio inondazione sono 40 aree costiere.

La mappa dell’Enea sul rischio inondazione delle coste italiane

Questo è l’elenco completo delle aree a rischio inondazione: area nord adriatica tra Trieste, Venezia e Ravenna; la foce del Pescara, del Sangro e del Tronto in Abruzzo; l’area di Lesina e di Taranto in Puglia; La Spezia in Liguria, tratti della Versilia, Cecina, Follonica, Piombino, Marina di Campo sull’Isola d’Elba e le aree di Grosseto e di Albinia in Toscana; la piana Pontina, di Fondi e la foce del Tevere nel Lazio; la piana del Volturno e del Sele in Campania; l’area di Cagliari, Oristano, Fertilia, Orosei, Colostrai e di Nodigheddu, Pilo, Platamona e Valledoria, di Porto Pollo e di Lido del Sole in Sardegna; Metaponto in Basilicata; Granelli, Noto, Pantano Logarini e le aree di Trapani e Marsala in Sicilia; Gioia Tauro e Santa Eufemia in Calabria.

Nicola Salati