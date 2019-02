L’energia eolica è in crescita.

Nel 2018 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie hanno raggiunto complessivamente 864 MW, segnando un +28% rispetto al 2017. Segnali positivi per la sostenibilità ambientale.

Secondo le statistiche di WindEurope, l’energia eolica ha fornito il 14% di energia sui consumi totali in Europa nel 2018. L’anno precedente, l’uso dell’eolico in Europa si era fermato al 12%. Nel 2018 ha ìnvece raggiunto una potenza installata di 11.3 Gw, di cui 8.6 onshore e 2.65 Gw offshore.









I Paesi che hanno fatto da traino sono la Danimarca che ha fornito la quota più alta di energia elettrica da fonte eolica lo scorso anno, con il 41%, seguita dall’Irlanda (28%), dal Portogallo (24%) e dalla Germania (21%). L’Italia, invece, resta il fanalino di coda nell’energia eolica.

Nel 2018, infatti, secondo le stime dell’Anev sono stati installati poco più di 450 MW, una quota irrisoria rispetto al potenziale eolico italiano. WindEurope mostra che il 2018 è stato l’anno record per i finanziamenti verso nuova potenza eolica. “L’Italia”, sottolinea Anev, “con il suo potenziale di oltre 17 GW al 2030 stenta oggi a raggiungere i 10 GW installati, gli operatori sono in attesa ormai da oltre un anno e mezzo delle aste per poter realizzare nuovi impianti e potenziare quelli esistenti e molte aziende chiudono con evidenti danni sull’occupazione.”

Il Piano Energia e Clima, cui l’Italia ha volontariamente aderito proponendo un target del 30% di energia da Fer sui consumi finali lordi al 2030, impone al Governo di adottare misure efficaci. Per Anev il tempo a disposizione è ormai poco, ma serve un intervento efficace da parte della politica affinché l’Italia possa avere il ruolo che merita nelle classifiche europee, senza essere surclassata da Paesi in grado di sfruttare al meglio potenziali anche più bassi dei nostri.

I vantaggi dell’energia eolica

L’eolico è due volte sostenibile: utilizza una fonte di energia rinnovabile e non necessita dell’utilizzo dell’acqua. È stato stimato che, per il 2030, l’energia eolica farà risparmiare 30 trilioni di bottiglie d’acqua solo negli Stati Uniti. L’energia eolica è anche la fonte di energia che cresce più velocemente in tutto il mondo. Ed è anche il modo più economico per generare energia elettrica. Inoltre, la crescita dell’energia eolica ha creato molti posti di lavoro in più: oggi, gli occupati nel settore eolico sono 1,2 milioni in tutto il mondo.

Ilaria Genovese