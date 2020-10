Energia rinnovabile e WEO 2020: il Covid-19 ridisegna un futuro migliore

Gli esperti dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) hanno pubblicato il rapporto World Energy Outlook 2020 (WEO 2020). Il documento presenta la possibilità di un cambiamento molto importante per il mondo: la transizione verso l’energia rinnovabile nei prossimi dieci anni.

Produrre energia pulita costa sempre di meno e sarà finalmente possibile riconvertire le nostri fonti energetiche. Infatti la previsione per il prossimo decennio prevede che l’80% della richiesta di elettricità globale sarà soddisfatta dall’energia rinnovabile.

La pandemia Covid-19 ha causato gravi problematiche su tutti i fronti, anche nel settore energetico. E’ il momento in cui i governi devono accettare la sfida: accelerare le transizioni di energia pulita e raggiungere gli obiettivi climatici internazionali.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha valutato l’impatto che il virus ha avuto sull’economia mondiale: nel 2020 la domanda globale di energia e le emissioni di CO2 sono destinate a diminuire.

Il rapporto WEO 2020 presenta diverse soluzioni possibili per uscire dalla crisi. Il documento spiega però che saranno necessari solidi investimenti nelle energie elettriche da parte dei governi e degli investitori.

I governi hanno la capacità e la responsabilità di intraprendere azioni decisive per accelerare la transizione verso l’energia pulita e mettere il mondo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi climatici, comprese le emissioni nette zero

Fatih Birol, direttore esecutivo dell’AIE