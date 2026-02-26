L’edizione 2026 del Festival di Sanremo si preannuncia come una delle più eterogenee e discusse degli ultimi anni. Tra i trenta artisti selezionati nella categoria principale spicca un nome che, per storia e identità, rappresenta una presenza tutt’altro che convenzionale sul palco dell’Ariston: le Bambole di Pezza. La band milanese porterà in gara il brano “Resta con me”, una proposta che promette di coniugare energia rock e tensione emotiva, nel solco di un percorso artistico che da oltre vent’anni intreccia musica e impegno civile.

La partecipazione alla più celebre manifestazione canora italiana segna un passaggio significativo per un gruppo che ha sempre fatto dell’indipendenza espressiva e della militanza culturale il proprio tratto distintivo. Non si tratta soltanto di un debutto sanremese, ma di un approdo simbolico: il riconoscimento di una realtà che, pur provenendo da un ambito alternativo, ha saputo conquistare un pubblico trasversale.

“Resta con me”: una ballata rock tra vulnerabilità e resistenza

Il brano scelto per la competizione, “Resta con me”, si presenta come una composizione che alterna impeto e introspezione. Si parla di una struttura dinamica, capace di fondere strofe dal tono confidenziale con ritornelli dal forte impatto melodico. Una cifra stilistica coerente con l’identità della band, abituata a costruire pezzi in cui l’urgenza del messaggio si sposa con una scrittura immediata.

Il titolo suggerisce una richiesta di presenza e di vicinanza che può essere letta su più livelli: personale, affettivo, collettivo. Nella poetica delle Bambole di Pezza, infatti, l’esperienza individuale è spesso il punto di partenza per una riflessione più ampia su relazioni, autonomia e autodeterminazione. È plausibile che anche in questo caso il testo si muova su un crinale in cui la dimensione sentimentale si intreccia con quella sociale, senza scivolare nella retorica.

Portare una canzone del genere sul palco dell’Ariston significa misurarsi con un contesto tradizionalmente legato alla forma-canzone italiana più classica. Tuttavia, negli ultimi anni, il Festival ha dimostrato di saper accogliere linguaggi diversi, aprendo le porte a sonorità rock, urban e indie.

Dalla scena alternativa milanese al grande pubblico nazionale

Per comprendere la portata di questa partecipazione occorre ripercorrere le tappe fondamentali della storia del gruppo. Le Bambole di Pezza nascono a Milano nel 2002, in un contesto urbano vivace e in fermento, dove la scena rock e pop-punk trovava spazi di espressione nei club e nei circuiti indipendenti. Fin dagli esordi, la band si distingue per un’attitudine diretta e senza compromessi.

Il primo contratto discografico arriva con Tube Records, etichetta che consente loro di strutturare un percorso professionale mantenendo però intatta la propria identità. L’impronta sonora è chiara: chitarre incisive, ritmi serrati, linee vocali capaci di alternare grinta e fragilità. Una combinazione che si colloca a metà strada tra il rock alternativo e il pop-punk di matrice internazionale, filtrato però attraverso una sensibilità tutta italiana.

Negli anni, la formazione ha attraversato evoluzioni e trasformazioni, consolidando una cifra stilistica riconoscibile e coerente. La scena indipendente è stata il laboratorio in cui le Bambole di Pezza hanno affinato la propria scrittura e costruito un rapporto diretto con il pubblico, fatto di concerti energici e di un dialogo costante sui temi affrontati nei testi.

Un’identità dichiaratamente femminista

Le Bambole di Pezza si sono sempre contraddistinte per una posizione netta su questioni come il femminismo, la parità di genere e il contrasto alla violenza contro le donne. Non si tratta di slogan occasionali, ma di un orientamento costante che ha permeato l’intero percorso artistico.

In un panorama musicale spesso dominato da narrazioni stereotipate, la band ha scelto di affrontare tematiche scomode, dando voce a esperienze di discriminazione, di rivalsa e di consapevolezza. I loro testi, pur mantenendo una forma accessibile e cantabile, non rinunciano a una carica polemica e a un linguaggio diretto.

Questa coerenza ha contribuito a costruire un legame forte con una parte di pubblico che si riconosce nei valori espressi. Allo stesso tempo, ha talvolta suscitato dibattiti e prese di posizione contrastanti, a conferma del fatto che l’arte, quando tocca nodi sociali sensibili, non lascia indifferenti.

Qualcuno ha anche chiesto alla band se ha ancora senso parlare di femminismo oggigiorno, e la loro risposta è stata la seguente:

«La parola ‘femminista’ ci piace e la rivendichiamo con coraggio. È un termine necessario perché in questa società la parità non esiste ancora, e finché non ci sarà, noi lavoreremo per ottenerla. Non vogliamo il potere solo in casa, lo vogliamo ovunque. Vogliamo poter uscire senza la paura costante di essere uccise o stuprate. È un problema sistemico, radicato nella storia esattamente come il razzismo o l’omofobia. Anche gli uomini possono subire violenze, certo, ma la differenza sta nella sistematicità del fenomeno contro le donne. Portiamo sul palco una band femminile che suona: è un messaggio potente. Troppe volte i festival sono sbilanciati nei generi; noi vogliamo dimostrare alle ragazze che stare insieme tra donne è possibile e che la convivenza non è più difficile di quella tra uomini».







Cinque personalità, un unico progetto

Oggi le Bambole di Pezza si presentano con una formazione consolidata, composta da cinque musiciste che contribuiscono in modo complementare all’identità del gruppo.

Alla voce troviamo Cleo, frontwoman capace di alternare intensità e controllo, guidando l’interpretazione con una presenza scenica magnetica. Morgana è alla chitarra solista, con un ruolo centrale nella costruzione delle trame sonore e degli assoli che caratterizzano i momenti più incisivi dei brani. Dani si occupa di chitarra ritmica e cori, contribuendo a rafforzare l’impatto armonico e vocale delle composizioni. Xina, alla batteria e ai cori, sostiene l’ossatura ritmica con energia e precisione. Infine Kaj, al basso e ai cori, completa la sezione ritmica, garantendo profondità e compattezza al suono d’insieme.

Per le Bambole di Pezza, tuttavia, la partecipazione a Sanremo non sembra configurarsi come una rinuncia alla propria identità, bensì come un’occasione per amplificarla. Portare sul palco dell’Ariston un brano che unisce rock e tematiche legate all’autodeterminazione significa contribuire ad ampliare ulteriormente lo spettro espressivo della manifestazione.

Negli ultimi anni il Festival ha dimostrato di saper intercettare le trasformazioni della società italiana, offrendo spazio a narrazioni differenti. In questo quadro, la presenza di una band dichiaratamente femminista tra i trenta big assume un valore simbolico che va oltre la semplice competizione musicale.