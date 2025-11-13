Le energie rinnovabili e la loro crescita strabiliante sono al centro del World Energy Outlook 2025, il nuovo rapporto dell’International Energy Agency (IEA). In particolare, è emerso che le rinnovabili crescono più velocemente di qualsiasi altra fonte energetica. Il solare fotovoltaico è la tecnologia trainante ma rimane l’elettricità il cuore pulsante delle nostre economie. A questo si aggiunge, infine, una ripresa del nucleare. Ma problematiche e fragilità sono sempre dietro l’angolo.

Le energie rinnovabili, secondo il rapporto appena pubblicato dall’IEA, sono in rapida ascesa mentre il fossile sta rallentando: la transizione verso forme di energia più pulite e sostenibili è dunque inevitabile e porterà al triplicamento della capacità rinnovabile e al raddoppio dell’efficienza energetica entro il 2030.

La Cina continuerà ad essere il leader nel mercato delle energie rinnovabili e in particolare nella produzione di pannelli solari (circa l’80%). Tra le energie rinnovabili in grande crescita si segnalano anche l’eolico, l’idroelettrico, le bioenergie e la geotermia.

Entro il 2035, l’80% della crescita dei consumi energetici globali si verificherà nelle regioni con un’elevata irradiazione solare e appare dunque chiaro che non sarà più l’Occidente a plasmare le dinamiche del mercato energetico globale bensì aree come l’America Latina, l’India e il Medio Oriente.

È anche molto importante segnalare che l’energia nucleare sta tornando in auge e la IEA stima che la capacità nucleare globale aumenterà di almeno un terzo entro il 2035, grazie ad investimenti sia in progetti su larga scala che in impianti ridotti.

L’elettricità al centro

Nel suo rapporto, la IEA afferma che «l’era dell’elettricità è già arrivata»: infatti l’energia elettrica è fondamentale per le economie moderne, alimentando il 21% dei consumi finali e la sua domanda sta subendo un’impennata in quanto essa è strettamente legata al mondo dei data center e dell’intelligenza artificiale.

Nel 2025, gli investimenti globali nei data center raggiungeranno i 580 miliardi di dollari, superando addirittura il petrolio. Nonostante ciò, investimenti nelle reti elettriche non riescono comunque a stare al passo con i tempi e la spesa annuale nell’elettricità si è fermata a 400 miliardi, portando congestione crescente e un aumento dei prezzi.

D'altra parte, ancora 730 milioni di persone vivono senza energia elettrica, spesso affidandosi ad altre fonti dannose per la salute: per questo motivo, l'International Energy Agency ha stilato un progetto con lo scopo di colmare questo divario d'accesso tra i vari Paesi entro il 2040.









La crescita delle energie rinnovabili non è ancora abbastanza

L’agenzia stima che, nei prossimi anni, oltre due terzi degli investimenti energetici globali saranno destinati alle rinnovabili ma il ricorso alle fonti fossili è ancora troppo vasto.

Infatti, se i governi mondiali mondiali non rafforzeranno il loro impegno climatico, la domanda globale di petrolio e gas continuerà a salire per i prossimi 25 anni nei vari scenari ipotizzati dall’agenzia.

In particolare, la domanda di greggio potrebbe salire da circa 100 milioni di barili al giorno nel 2024 a 113 milioni nel 2050. Per la domanda di carbone, sempre più legato all’area del Sud-est asiatico, si prevede invece un inesorabile declino.

In un mondo così assetato di energia, permane inoltre il problema delle emissioni di CO2, le quali hanno raggiunto un record di 38 gigatonnellate nel 2024 mentre le temperature mondiali diventeranno sempre più calde.

Tra rischi di sicurezza e minacce geopolitiche

L’International Energy Agency sottolinea anche che quasi tutti i Paesi del mondo dovranno affrontare pericoli sempre più numerosi e diversificati collegati al tema della sicurezza energetica: tra i rischi maggiori si annoverano non solo quelli di tipo informatico o meteorologico ma anche quelli di stampo geopolitico.

Non a caso, i conflitti e l’instabilità politica mondiale vanno di pari passo con gli equilibri di prezzo nel mercato del petrolio.

Gravi minacce incombono anche sulle catene di approvvigionamento dei minerali critici, i quali sono fondamentali nel mondo dell’high tech, nei chip AI e nei sistemi di difesa: in questo settore la problematica principale è data dal fatto che un singolo paese (la Cina) è il principale raffinatore di 19 su 20 minerali strategici legati all’energia, con una quota di mercato media di circa il 70%.

Resilienza, cooperazione e diversificazione si qualificano dunque come le parole chiave verso cui indirizzare l’azione per contrastare le crescenti minacce alla sicurezza energetica e per assecondare la necessità di spostarsi verso fonti più green.

Sara Coico