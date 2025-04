Nel primo trimestre del 2025, Eni registra una contrazione degli utili che riflette le dinamiche globali del mercato energetico e la volatilità del prezzo del greggio. Nonostante la flessione nei profitti, il gruppo ha scelto di confermare il proprio impegno nei confronti degli azionisti, annunciando sia un aumento del dividendo che l’avvio di un nuovo programma di buyback, una strategia che pare voler rassicurare il mercato sulla solidità della gestione finanziaria, anche in presenza di condizioni esterne meno favorevoli.

Politica di distribuzione confermata

Nonostante un contesto macroeconomico meno propizio, Eni ha deciso di rafforzare la propria politica di ritorno per gli investitori. Il consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del dividendo del 5%, portandolo a 1,05 euro per azione, a fronte di utili in calo. Parallelamente, il gruppo ha lanciato un programma di riacquisto di azioni proprie per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Queste operazioni, se da un lato testimoniano la volontà del management di garantire una remunerazione competitiva e costante, dall’altro rafforzano il valore delle azioni in circolazione. Il principale beneficiario di tale politica sarà lo Stato italiano, che, attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, detiene circa il 32% del capitale del gruppo, mantenendo così un ruolo di primo piano nella governance e nei ritorni finanziari dell’ex monopolista pubblico.

Performance operativa in calo

I dati finanziari relativi al primo trimestre mostrano una diminuzione degli utili dell’11% su base annua, con un utile netto che si è attestato a 1,4 miliardi di euro. La produzione di idrocarburi ha mostrato una flessione del 5%, fermandosi a 1,64 milioni di barili equivalenti al giorno. Si tratta di un livello inferiore rispetto al medesimo periodo del 2024, riflesso di una minore attività estrattiva in alcune aree geografiche strategiche e di una generale contrazione della domanda energetica.

La produzione, suddivisa tra petrolio e gas naturale, ha risentito anche di alcuni ritardi operativi e della progressiva transizione verso fonti più sostenibili, che comporta inevitabili adeguamenti nei processi produttivi. Tuttavia, Eni continua a investire in nuovi giacimenti e in soluzioni tecnologiche volte ad aumentare l’efficienza estrattiva, cercando di bilanciare la necessità di profitti immediati con la visione di lungo termine orientata alla decarbonizzazione.

Il ruolo del prezzo del greggio

La variabile più incisiva nella determinazione dei risultati trimestrali rimane il prezzo del petrolio. Nei primi tre mesi del 2024, il greggio veniva scambiato mediamente a un prezzo superiore di circa 10 dollari al barile rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo scarto ha avuto un impatto diretto sui ricavi del gruppo, riducendo significativamente la marginalità delle operazioni tradizionali di esplorazione e produzione.

L’andamento del Brent e del WTI, influenzato dalle tensioni geopolitiche, dalle politiche monetarie delle principali banche centrali e dalla dinamica della domanda globale, resta un elemento imprevedibile ma cruciale. La discesa dei prezzi nell’attuale contesto ha colpito tutte le principali compagnie petrolifere, non solo Eni, ma la società italiana sembra voler reagire con determinazione, puntando su un modello di business più diversificato e resiliente.







Prospettive strategiche: tra transizione energetica e resilienza finanziaria

Al di là del contingente, Eni continua a posizionarsi come un attore chiave nel processo di transizione energetica. Il gruppo ha progressivamente ampliato le proprie attività nel settore delle energie rinnovabili, con investimenti crescenti nell’eolico, nel fotovoltaico e nella bioenergia. L’obiettivo dichiarato resta la neutralità carbonica entro il 2050, un traguardo ambizioso che implica una revisione profonda del modello industriale.

Nel frattempo, la società prosegue con una gestione oculata delle risorse e con una strategia di allocazione del capitale che mira a garantire solidità patrimoniale e capacità di autofinanziamento. In questo senso, la conferma del dividendo in crescita e il buyback rappresentano anche un segnale di fiducia nella capacità del gruppo di generare valore nel lungo periodo, nonostante le difficoltà congiunturali.

Reazione dei mercati e impatto sull’azionariato pubblico

Il mercato ha accolto i risultati con una certa prudenza. Le azioni Eni hanno registrato una lieve flessione nelle ore successive alla pubblicazione del bilancio trimestrale, riflettendo le preoccupazioni degli investitori sull’andamento del prezzo del petrolio e sul calo della produzione. Tuttavia, le misure annunciate in tema di dividendi e riacquisto azioni hanno contribuito a limitare le vendite, sostenendo la capitalizzazione del gruppo.

Il Ministero dell’Economia, in qualità di principale azionista, potrebbe beneficiare in modo rilevante dalle decisioni assunte dal management, sia in termini di entrate da dividendi sia attraverso l’eventuale rivalutazione della propria partecipazione.