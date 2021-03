Enmanuel Hansel: il fenomeno da 25 punti a partita senza un braccio

Nell’ultima gara il sedicenne ha realizzato 25 punti e 12 rimbalzi. Fin qui potremmo dire che è tutto quasi nella norma, ma Enmanuel dall’età di sei anni è senza un braccio, perso in un incidente. Lui lo ricorda come una lezione di vita, cioè:

Gli altri giocatori con un braccio solo nella storia

Enmanuel Hansel non è un caso isolato, in quanto anche altri giocatori nella storia sono stati in grado di scendere in campo con un braccio solo.









Un chiaro esempio è quello di Zach Hodskins che aveva una menomazione che lo aveva privato dell’avambraccio, ma aveva giocato come walk-on per l’università della Florida.

Invece Robert Whitaker Jr. aveva perso il braccio sinistro a seguito di un elettroshock da bambino. Nonostante ciò, quest’ultimo ha provato a girare il mondo per diventare il primo giocatore di basket professionista senza un braccio.



Chissà se il futuro del giovane Enmanuel Hansel lo porterà a realizzare il sogno di tutta una vita: diventare un giocatore di basket professionista. Per il momento continuerà a giocare presso la Life Christian Academy di Kissimmee, in quanto vorrà continuare a crescere e sorprendere. E il suo unico obiettivo al momento è quello di aiutare la nonna e la famiglia.

MARIO RUGGIERO