Ennesima discutibile assoluzione nel caso di molestie sessuali al museo Leonardo Da Vinci

Il tribunale di Roma ha emesso una sentenza molto discutibile riguardante un caso di molestie sessuali al museo Leonardo Da Vinci. Un dirigente del museo era stato accusato da una dipendente di averla molestata a partire dal 2019. Secondo la denuncia presentata dalla ragazza, il suo superiore avrebbe avuto un comportamento inappropriato, fatto di frasi sconvenevoli, domande imbarazzanti e avanzamenti sessuali indesiderati.

La denuncia era estremamente dettagliata e includeva accuse di palpeggiamenti su diverse parti del corpo, come fianchi, schiena e pancia, oltre a strusciamenti pesanti sul seno e tentativi di baci e leccate. La ragazza ha dichiarato che queste molestie si sono verificate in diverse occasioni, sia all’interno del museo, sia in situazioni sociali con colleghi.

Nonostante le prove e i testimoni presentati dalla ragazza, incluso il suo racconto alle colleghe, il tribunale ha assolto il dirigente. La giudice, che era già stata coinvolta in un caso simile riguardante un bidello accusato di molestie sessuali su una minorenne, assolto perché la molestia è durata meno di dieci secondi, ha affermato che la parte lesa potrebbe essere stata influenzata dai suoi complessi di natura psicologica, in particolare riguardanti il peso, e avrebbe potuto rivisitare inconsciamente l’atteggiamento dell’imputato nei suoi confronti. Questo aspetto non può che sollevare una serie di critiche, in quanto risulta essere evidente l’uso improprio del concetto di bodyshaming per giustificare o minimizzare il comportamento inappropriato del dirigente.

La sentenza scatena indignazione e preoccupazione riguardo alla protezione delle vittime di molestie sessuali e alla giustizia per tali crimini. Il riconoscimento dell’effetto che i complessi di natura psicologica, come quelli riguardanti il ​​peso, possono avere sulle percezioni di una persona è importante, ma ciò non dovrebbe essere usato per negare o minimizzare le molestie subite da dalla ragazza. Al contrario, è essenziale garantire un processo equo e imparziale per tutte le vittime di molestie, senza stereotipi o pregiudizi. Inoltre, il caso solleva importanti questioni riguardanti la responsabilità delle istituzioni nel trattare con sensibilità e imparzialità le accuse di molestie sessuali e nel garantire che le vittime vengano ascoltate e protette.

Nonostante l'assoluzione, la procura ha annunciato l'intenzione di presentare un appello contro la sentenza, nella speranza di ottenere giustizia per la ragazza e porre l'attenzione sulle gravi implicazioni di tali reati. La società civile e le organizzazioni che si occupano di questioni di genere si mobilitano per sostenere la ragazza e per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema serio e diffuso nella società. Solo attraverso un dialogo aperto e una consapevolezza collettiva possiamo sperare di porre fine a queste forme di abuso e creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.