Nel mondo della biotecnologia e della genetica, la de-estinzione è uno dei temi più affascinanti e controversi degli ultimi anni. La promessa di riportare in vita specie animali estinte, una volta un sogno relegato alla fantascienza, sta prendendo forma grazie ai progressi delle tecniche di manipolazione genetica. Una domanda che sorge spontanea, a partire dalle ultime notizie, è la seguente: l’enocione è stato riportato in vita dalla Colossal Biosciences?

Recentemente, la società statunitense Colossal, famosa per il suo impegno nella ricerca sulla de-estinzione, ha dichiarato di aver riportato in vita l’enocione, una specie di lupo che abitava le Americhe tra 200.000 e 10.000 anni fa. Questo annuncio ha generato un grande scalpore e interesse non solo tra gli scienziati, ma anche tra il grande pubblico, portando a discussioni etiche e scientifiche sulla fattibilità e le implicazioni di tali esperimenti.

La de-estinzione: un processo complesso e ambizioso

La de-estinzione, come la definisce Colossal, è un processo che consiste nel riportare in vita specie estinte attraverso l’utilizzo di avanzate tecniche di manipolazione genetica, come la clonazione e la modificazione dei geni. Sebbene l’idea di recuperare specie scomparse affascini la nostra immaginazione, il procedimento è estremamente complesso e richiede la combinazione di vari approcci scientifici, tra cui la ricostruzione del DNA, la modifica genetica e la riproduzione in laboratorio.

Nel caso dell’enocione, il progetto di Colossal non ha comportato la creazione di veri e propri cloni di animali estinti, ma piuttosto la modifica genetica di lupi moderni per replicare alcune delle caratteristiche genetiche degli enocioni. Questo approccio ha suscitato diverse preoccupazioni tra gli esperti del settore, che si interrogano sull’efficacia di tale metodo e sulle reali implicazioni etiche e ambientali.

L’enocione

L’enocione, noto anche come “direwolf” in inglese, è una specie di lupo che ha popolato le Americhe durante il Pleistocene, estinguendosi circa 10.000 anni fa, alla fine dell’ultima era glaciale. Caratterizzato da dimensioni notevoli e da una struttura fisica imponente, l’enocione è diventato famoso, soprattutto, per il suo ruolo nelle opere di fantasia, come i libri di Game of Thrones, dove i protagonisti possiedono dei lupi direwolf che li accompagnano nelle loro avventure.

Storicamente, l’enocione è stato un predatore dominante delle pianure americane, ma il suo destino si è concluso con l’estinzione, probabilmente causata da cambiamenti climatici, la competizione con altre specie e la caccia da parte degli esseri umani. Sebbene gli enocioni siano ormai un ricordo del passato, il loro aspetto imponente e il loro ruolo nelle leggende li rendono una delle specie più affascinanti della fauna preistorica.

La tecnica dietro la de-estinzione: genetica e manipolazione del DNA

Colossal ha reso noto che, grazie alla sequenza genetica degli enocioni ricavata da reperti fossili e resti di animali conservati, è stato possibile identificare i geni che determinano le caratteristiche uniche di questa specie. Successivamente, è stato applicato il CRISPR, una tecnica di editing genetico che consente di modificare in modo mirato il DNA, per introdurre questi geni nei lupi moderni.

Il processo di de-estinzione non ha comportato la creazione di cloni perfetti degli enocioni, ma piuttosto l’ingegnerizzazione di lupi odierni, il cui patrimonio genetico è stato modificato per assomigliare a quello degli enocioni estinti. Questo approccio genera interrogativi sulla definizione stessa di “de-estinzione”, poiché i nuovi esemplari, pur possedendo tratti genetici simili agli enocioni, non sono identici agli animali che vivevano nel Pleistocene.







I dubbi scientifici

Nonostante l’entusiasmo suscitato dall’annuncio di Colossal, non sono mancate le critiche e le perplessità in ambito scientifico. Molti esperti si interrogano sulla validità del processo e sull’efficacia delle tecniche utilizzate. In particolare, alcuni ricercatori sostengono che l’approccio di Colossal non rappresenti una vera de-estinzione, ma piuttosto un esperimento genetico sui lupi moderni.

Inoltre, non sono chiari i potenziali effetti collaterali della manipolazione genetica, né le implicazioni ecologiche di introdurre una specie geneticamente modificata in un ecosistema moderno. I lupi odierni e gli enocioni, sebbene condividano una linea evolutiva comune, sono adattati a contesti ambientali molto differenti, e il loro incontro con l’ecosistema attuale potrebbe avere effetti imprevedibili.

Il futuro della de-estinzione

Nonostante le critiche, l’esperimento condotto da Colossal rappresenta comunque un passo avanti nel campo della biotecnologia. La capacità di manipolare il DNA per recuperare tratti genetici di specie estinte potrebbe avere applicazioni in vari ambiti, come la conservazione della biodiversità e la protezione di specie a rischio di estinzione.