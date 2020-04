No, non sul fatto che Conte non dovesse fare i nomi dei due buffoni bufalari, perché ha fatto benissimo, e nemmeno per quanto riguarda il suo incaponirsi nel lanciare “messaggi alla nazione” a mezzo Tg.

Attualmente, la gente muore in mare perché nessuno va a salvarla.

Attualmente, il nostro governo ha deciso di dichiarare il nostro un “paese non sicuro”, in modo tale da non essere costretto ad andare in soccorso dei disperati in mezzo al mare e farli sbarcare qui.

E l’hanno deciso e votato QUESTI ministri, compresa quella meravigliosa donna sprovvista di profili social della Lamorgese, non Salvini.