L’epidemia influenzale della stagione 2024-2025 ha segnato un punto di svolta nella sanità pubblica italiana, toccando livelli di diffusione mai registrati prima. Con un numero stimato di oltre 16 milioni di casi di sindrome similinfluenzale, l’Italia si trova a fare i conti con un’ondata di infezioni che ha travolto la popolazione ben oltre le aspettative degli epidemiologi. I dati, riportati dall’ultimo bollettino settimanale di sorveglianza RespiVirNet, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), parlano chiaro: si è trattato della peggiore stagione influenzale da quando è attivo il sistema di monitoraggio.

Il bilancio dell’ultima settimana di monitoraggio

Nella settimana conclusiva dell’attività di sorveglianza, la percentuale dei tamponi risultati positivi per virus influenzali si è attestata al 3,7%, corrispondente a circa 221mila nuovi casi. Un dato in calo del 5,6% rispetto alla settimana precedente, segno di una curva epidemica ormai in discesa ma che ha lasciato dietro di sé un impatto considerevole. La progressiva riduzione dei contagi nella fase finale dell’inverno ha tuttavia poco attenuato le proporzioni straordinarie raggiunte dal virus nei mesi precedenti.

Un record senza precedenti

Con 16 milioni e 129mila casi stimati, l’influenza stagionale ha toccato un picco mai raggiunto da quando si tiene traccia sistematica della sua incidenza. Un incremento significativo rispetto alle medie degli anni passati, che oscillavano intorno agli 8-10 milioni di casi. L’anomalia della stagione 2024-2025 non è però soltanto nei numeri: anche il profilo clinico delle infezioni è apparso spesso più aggressivo, con un numero più elevato di complicanze respiratorie e ricoveri ospedalieri, in particolare tra le fasce di popolazione più vulnerabili come anziani e bambini.

Il ruolo del monitoraggio RespiVirNet

Il sistema RespiVirNet, rete integrata di medici sentinella e laboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha avuto un ruolo fondamentale nella raccolta dei dati e nella tempestiva diffusione delle informazioni. La sorveglianza ha consentito di valutare l’andamento dell’epidemia in tempo reale, supportando le autorità sanitarie nelle strategie di prevenzione e contenimento. Tuttavia, l’ondata influenzale è risultata di intensità tale da mettere in difficoltà numerose strutture ospedaliere, soprattutto nei mesi di picco tra dicembre e febbraio.

Una stagione eccezionale o una nuova normalità?

Molti esperti si interrogano ora sulle cause di questa impennata nei contagi. Tra le ipotesi avanzate figurano la maggiore circolazione di ceppi virali più aggressivi, l’indebolimento dell’immunità di popolazione a seguito delle misure anti-COVID degli anni precedenti, e un’efficacia del vaccino stagionale solo parzialmente adeguata ai virus realmente circolanti. Inoltre, la graduale riduzione della copertura vaccinale tra le fasce adulte della popolazione ha contribuito a esporre milioni di italiani al rischio di infezione.

Le implicazioni per la sanità pubblica

Il forte impatto dell’influenza nella stagione 2024-2025 ha generato preoccupazioni sulla capacità del sistema sanitario di affrontare epidemie respiratorie di tale portata. Diversi ospedali hanno registrato un afflusso straordinario di pazienti con sintomi influenzali gravi, in molti casi associati a polmoniti o ad aggravamenti di patologie croniche preesistenti. L’aumento delle richieste di cure d’emergenza ha causato sovraccarichi nei pronto soccorso e ritardi nelle prestazioni sanitarie ordinarie, con ricadute tangibili sull’efficienza complessiva del sistema.

Alla luce di quanto accaduto, il Ministero della Salute ha già annunciato una serie di misure per rafforzare la prevenzione influenzale in vista delle stagioni future. Tra queste figurano campagne vaccinali più aggressive, in particolare rivolte agli operatori sanitari e alle categorie a rischio, ma anche una revisione dei protocolli di sorveglianza e una maggiore attenzione alla comunicazione pubblica sui rischi dell’influenza. Inoltre, sono stati stanziati fondi per potenziare la ricerca sui virus influenzali e sull’efficacia dei vaccini stagionali.







Il progetto statunitense per un vaccino universale

In parallelo a quanto accade in Italia, anche a livello internazionale la comunità scientifica è in fermento. Negli Stati Uniti, ad esempio, è stato recentemente presentato un piano ambizioso per lo sviluppo di un vaccino antinfluenzale universale entro i prossimi quattro anni. L’obiettivo è creare un preparato capace di offrire protezione contro un ampio spettro di ceppi influenzali, riducendo così la necessità di aggiornare il vaccino ogni anno. Il progetto è sostenuto dai National Institutes of Health (NIH) e da altre agenzie federali, che hanno già avviato le prime fasi di sperimentazione clinica.

Influenza e innovazione vaccinale

L’idea di un vaccino universale non è nuova, ma le recenti innovazioni biotecnologiche e le lezioni apprese dalla pandemia da SARS-CoV-2 hanno accelerato i tempi. Le piattaforme mRNA, in particolare, offrono promettenti prospettive per una risposta vaccinale più rapida ed efficace contro molteplici varianti virali. Se il progetto statunitense dovesse avere successo, potrebbe rivoluzionare la gestione dell’influenza stagionale a livello globale, rendendo più stabile ed efficiente la prevenzione.

Patricia Iori