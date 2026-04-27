Nel corso del 2025 la Rete di consulenza per le vittime di razzismo ha registrato e analizzato 1.245 episodi di discriminazione razziale. Il dato mostra un incremento moderato ma significativo rispetto all’anno precedente, quando i casi rilevati erano stati 1.211. L’aumento, pari a 34 episodi in più, corrisponde a una crescita di circa il 3%, una percentuale contenuta se confrontata con l’impennata registrata nel 2024, anno in cui il fenomeno aveva conosciuto un’espansione prossima al 40%.

La dinamica complessiva suggerisce dunque un cambiamento di fase: dopo una crescita improvvisa e marcata, il fenomeno sembra essersi assestato su livelli elevati e strutturali. Non si tratta quindi di un arretramento significativo, bensì di una stabilizzazione su valori che continuano a destare forte preoccupazione per la loro persistenza.

La distribuzione dei casi nei diversi ambiti della vita quotidiana

Anche nel 2025, infatti, gli episodi si sono concentrati principalmente in alcuni ambiti chiave della vita quotidiana: il settore educativo, il mondo del lavoro, lo spazio pubblico e le dinamiche di vicinato.

Nel contesto della formazione, le segnalazioni riguardano episodi che coinvolgono studenti e studentesse, ma anche personale docente e ambienti scolastici o universitari. Le discriminazioni possono assumere forme dirette, come insulti o esclusioni, oppure modalità più sottili, legate a stereotipi e trattamenti differenziati.

Analogamente, nel mondo del lavoro emergono situazioni in cui candidati o lavoratori subiscono svantaggi sulla base dell’origine etnica o della provenienza percepita. In alcuni casi si tratta di difficoltà nell’accesso all’occupazione, in altri di dinamiche discriminatorie interne agli ambienti professionali, che incidono su carriera, condizioni contrattuali o relazioni con colleghi e superiori.

Lo spazio pubblico continua a rappresentare un contesto particolarmente sensibile. Qui si collocano episodi di aggressioni verbali, comportamenti ostili o episodi di esclusione sociale che avvengono in strada, sui mezzi di trasporto o in luoghi di aggregazione. Anche il contesto del vicinato si conferma un ambito in cui emergono tensioni, spesso legate alla convivenza quotidiana e alla percezione dell’altro come elemento estraneo o problematico.

Le principali forme di discriminazione rilevate

Dal punto di vista qualitativo, il fenomeno continua a colpire in modo prevalente le persone nere e i soggetti percepiti come stranieri. Il razzismo nei confronti delle persone di origine africana si conferma una delle forme più ricorrenti, con episodi che spaziano dalle offese verbali a pratiche di esclusione più sistematiche.

Accanto a questa dimensione si mantiene rilevante la xenofobia, ossia l’ostilità generalizzata verso persone ritenute “non appartenenti” al contesto nazionale o culturale dominante. Questa forma di discriminazione si manifesta spesso in associazione con stereotipi legati alla sicurezza, al lavoro o alla coesione sociale.

Un elemento particolarmente significativo emerso nel 2025 riguarda l’aumento dei casi di razzismo antimusulmano. Il fenomeno, già presente negli anni precedenti, ha mostrato una crescita più marcata rispetto ad altre tipologie di discriminazione, indicando un intensificarsi di pregiudizi e ostilità legati all’identità religiosa percepita.

Parallelamente, l’antisemitismo si conferma su livelli costantemente elevati. Pur non registrando un incremento significativo rispetto al 2024, il numero di episodi rimane stabile e preoccupante, segnalando la persistenza di forme di odio e stereotipizzazione radicate nel tempo e difficili da eradicare.







Dalla crescita esplosiva alla stabilizzazione: un cambiamento di fase

Il confronto con l’anno precedente offre un elemento interpretativo fondamentale. Nel 2024 si era infatti registrato un aumento particolarmente forte dei casi, vicino al 40%, che aveva rappresentato un campanello d’allarme per l’intero sistema di monitoraggio e intervento.

Il 2025 segna invece una fase diversa: non più un’accelerazione improvvisa, ma un assestamento su valori elevati. Questo non implica una riduzione del problema, bensì la sua cristallizzazione. In altre parole, la discriminazione razziale non appare più come un fenomeno in rapida espansione, ma come una componente strutturale del disagio sociale, difficilmente reversibile nel breve periodo senza interventi mirati.

Uno degli aspetti più rilevanti che emerge dall’analisi complessiva è la diffusione capillare del fenomeno nei contesti ordinari della vita quotidiana. Non si tratta esclusivamente di episodi isolati o eccezionali, ma di situazioni che si verificano in ambienti di interazione costante: scuole, luoghi di lavoro, spazi pubblici e quartieri residenziali.

Questa pervasività contribuisce a rendere il fenomeno particolarmente insidioso. La discriminazione, infatti, non si manifesta soltanto attraverso atti espliciti di ostilità, ma anche tramite comportamenti apparentemente meno evidenti, come l’esclusione sociale, la marginalizzazione o l’attribuzione di stereotipi negativi.

In tale contesto, le vittime possono trovarsi in una condizione di vulnerabilità prolungata, in cui l’esperienza discriminatoria non è legata a un singolo episodio, ma a una serie di interazioni ripetute nel tempo.

La stabilità dei numeri, dopo una fase di crescita così marcata, suggerisce che le misure adottate finora abbiano avuto un impatto limitato nel modificare le dinamiche profonde che alimentano il pregiudizio e la discriminazione. Ciò richiama l’attenzione sulla necessità di interventi non solo repressivi, ma anche preventivi ed educativi.

Il peso della percezione

Oltre ai dati quantitativi, assume rilievo anche la dimensione culturale del fenomeno. Le discriminazioni razziali non si sviluppano esclusivamente in relazione a fattori economici o sociali, ma sono spesso il risultato di costruzioni simboliche, rappresentazioni collettive e narrazioni che influenzano la percezione dell’altro.

In questo senso, il razzismo e la xenofobia si alimentano anche attraverso processi di normalizzazione di linguaggi e atteggiamenti che, pur non essendo sempre esplicitamente violenti, contribuiscono a creare un clima di esclusione e diffidenza.

Le aree di intervento appaiono molteplici: dal rafforzamento delle politiche educative nelle scuole alla formazione nei luoghi di lavoro, fino al potenziamento degli strumenti di segnalazione e tutela delle vittime.

L’analisi delle diverse forme di discriminazione — dal razzismo antimusulmano in crescita all’antisemitismo stabile, fino alla persistente incidenza di xenofobia e razzismo anti-nero — conferma la complessità e la profondità del problema.