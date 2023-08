Episodio di razzismo a Fasano: due stranieri non vengono fatti salire su autobus

In un’epoca in cui ci si aspetta progresso e inclusione, è sconcertante udire di situazioni come il presunto caso di razzismo a Fasano, in cui due giovani stranieri sono stati respinti dall’accesso a un autobus nonostante avessero regolari titoli di viaggio. Questi eventi, se confermati, mettono in evidenza la necessità continua di combattere pregiudizi e discriminazioni, garantendo che ogni individuo possa godere dei propri diritti fondamentali, indipendentemente dalla loro provenienza.

Una situazione spiacevole e si è verificata nella mattinata di mercoledì 9 agosto a Laureto di Fasano, quando due giovani stranieri ospiti del centro di accoglienza “Casa del Sole” si sono trovati nella scomoda situazione di essere respinti e non fatti salite su un autobus, nonostante avessero un regolare biglietto per il viaggio. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo al razzismo e alla discriminazione.

Secondo quanto segnalato dal sindacato Cobas, che ha definito l’incidente “gravissimo”, i due giovani avevano acquistato i biglietti poco prima presso una rivendita locale nel complesso “I Platani”. Erano in attesa alla fermata per il bus, gestito dalla compagnia Ferrovie del Sud Est (FSE), quando il veicolo è arrivato. Tuttavia, al momento di salire, l’autista, una donna, ha detto loro di “andare via”, senza fornire alcuna spiegazione o motivo per il divieto di accesso al mezzo pubblico.

I due ragazzi, che non parlano bene l’italiano, sono rimasti a terra, senza poter prendere l’autobus. Alcuni spettatori presenti alla scena hanno assistito a quanto accaduto. La situazione è stata ulteriormente amplificata dal fatto che la “Casa del Sole” è una struttura di accoglienza con un ottimo rapporto con la comunità locale e ha promosso l’inclusione e l’integrazione dei suoi ospiti nel tessuto sociale.

Il Cobas ha reagito prontamente, condannando l’episodio e chiedendo un’indagine conoscitiva da parte delle autorità competenti. L’avvocato Stefania Baldassarre, legale della “Casa del Sole”, ha annunciato l’intenzione di scrivere alla FSE per chiedere spiegazioni dettagliate e un’indagine approfondita sull’incidente. Si è anche sottolineato che il rifiuto di salire sull’autobus costituisce una negazione del diritto alla libera circolazione, specialmente considerando la natura pubblica del mezzo di trasporto.

Tuttavia, la versione dei fatti fornita dalla FSE differisce notevolmente da quella del sindacato e degli ospiti del centro di accoglienza. Secondo la compagnia, l’autista avrebbe verificato che i titoli di viaggio dei due giovani riportavano la data del giorno precedente, rendendo quindi i biglietti non validi per la giornata in corso. Di conseguenza, avrebbe negato loro l’accesso al bus, poiché i biglietti giornalieri possono essere utilizzati solo il giorno in cui sono stati emessi e non è possibile acquistarli a bordo.

In ogni caso, la situazione solleva importanti questioni sulla discriminazione e la gestione delle comunicazioni in situazioni simili. È cruciale che le indagini approfondite vengano condotte per stabilire i fatti con precisione e per garantire che situazioni simili non si verifichino in futuro. L’obiettivo di un’effettiva integrazione e convivenza pacifica tra le diverse comunità deve rimanere al centro dell’attenzione, e gli episodi di presunto razzismo devono essere affrontati con determinazione e sensibilità.

La narrazione dell’azienda incontra disaccordo con quella del proprietario del negozio di tabacchi, il quale, intervistato da BrindisiReport, afferma che i due biglietti sono stati comprati nella stessa giornata presso il suo negozio. Egli chiarisce anche che uno dei due individui stranieri ha successivamente preso un autobus successivo. L’imprenditore ha anche consegnato una copia della ricevuta di uno dei due biglietti acquisiti nel corso della mattina.