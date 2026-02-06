La riemersione degli archivi legati a Jeffrey Epstein, noti come “Epstein files”, continua a produrre effetti politici di vasta portata, ma non sempre nei luoghi più prevedibili. Contrariamente alle aspettative iniziali, le ripercussioni più immediate e significative non si stanno manifestando negli Stati Uniti, bensì nel Regno Unito, dove il caso ha assunto le dimensioni di una vera e propria crisi politica. Al centro della tempesta si trova il Partito Laburista e, in particolare, la leadership del primo ministro Keir Starmer, messa in discussione dalla gestione di una vicenda che intreccia rapporti personali, responsabilità istituzionali e credibilità morale.

Il ritorno degli Epstein files e il nuovo fronte britannico

Le più recenti pubblicazioni dei documenti relativi a Epstein hanno riacceso l’attenzione internazionale su una rete di relazioni che, nel corso degli anni, ha coinvolto figure di primo piano del mondo politico, economico e culturale. Tuttavia, mentre negli Stati Uniti il dibattito appare frammentato e diluito nel tempo, nel Regno Unito il caso ha assunto una dimensione più concentrata e politicamente esplosiva.

Il motivo principale risiede nel contenuto degli ultimi documenti resi pubblici, che chiamano direttamente in causa Peter Mandelson, uno dei protagonisti storici del laburismo britannico. Non si tratta di un esponente marginale o ormai defilato, bensì di una figura che, nonostante una carriera politica iniziata decenni fa, continua a esercitare una notevole influenza sugli equilibri interni del partito e sui suoi vertici attuali.

Peter Mandelson: un decano ancora influente

Peter Mandelson rappresenta una delle personalità più emblematiche della stagione del “New Labour”. Architetto strategico, consigliere di primo piano e uomo di fiducia di diverse leadership laburiste, ha incarnato per anni l’anima pragmatica e modernizzatrice del partito. Anche dopo il ridimensionamento del suo ruolo pubblico, Mandelson ha mantenuto una rete di relazioni che lo rende tuttora una voce ascoltata e rispettata.

Proprio questa continuità di influenza rende il suo coinvolgimento nella vicenda Epstein particolarmente problematico. I documenti emersi non riguardano un semplice contatto occasionale, ma delineano un rapporto personale che si è protratto nel tempo, ponendo domande sulla natura di quella relazione e, soprattutto, sulla valutazione politica e morale operata da chi ha continuato a garantirgli incarichi istituzionali.

Un’amicizia già nota, ma sottovalutata

Nel contesto britannico, l’amicizia tra Mandelson e Jeffrey Epstein non è una rivelazione improvvisa. Da tempo era noto che i due avessero intrattenuto rapporti cordiali, e la questione era già affiorata nel dibattito pubblico in precedenza. Tuttavia, per anni, tali informazioni erano rimaste ai margini dell’agenda politica, considerate imbarazzanti ma non determinanti.

La situazione è cambiata radicalmente con la pubblicazione di una prima tranche degli Epstein files, che conteneva messaggi dal tono affettuoso scambiati tra Mandelson ed Epstein. Quest’ultimo, è bene ricordarlo, era stato condannato per reati gravissimi legati allo sfruttamento sessuale di ragazze minorenni e si era tolto la vita in carcere nel 2019, mentre attendeva un nuovo processo.







La decisione tardiva di Starmer

A seguito di quella prima pubblicazione, Keir Starmer aveva deciso di rimuovere Mandelson dall’incarico di ambasciatore negli Stati Uniti, ruolo al quale lo aveva personalmente nominato. La decisione, presa nel settembre scorso, era stata presentata come una misura necessaria per tutelare l’integrità delle istituzioni e l’immagine del governo.

Tuttavia, già allora non erano mancate le critiche sulla tempistica dell’intervento. Molti osservatori avevano ribadito come le informazioni sull’amicizia tra Mandelson ed Epstein fossero disponibili da tempo. In altre parole, la rimozione appariva più come una reazione forzata che come il risultato di una linea politica coerente.

Nuovi documenti, nuove ombre

La recente pubblicazione di ulteriori documenti ha aggravato ulteriormente la situazione. Le nuove informazioni emerse sono considerate da diversi commentatori potenzialmente molto più compromettenti rispetto alle precedenti. Pur senza contenere accuse penali dirette, esse rafforzano l’idea di una vicinanza personale e di una frequentazione che, alla luce dei crimini di Epstein, appare politicamente e moralmente insostenibile.

Questi nuovi elementi hanno riaperto il dibattito non solo sulla figura di Mandelson, ma soprattutto sulle responsabilità della leadership laburista nel gestire il caso. La domanda che domina il confronto pubblico è semplice quanto incisiva: perché si è intervenuti solo quando la pressione mediatica è diventata insostenibile?

Per Keir Starmer, il caso Mandelson rappresenta molto più di un problema isolato. Si inserisce in una fase già complessa per la sua leadership, caratterizzata da tensioni interne al partito e da un consenso non sempre solido. La gestione degli Epstein files viene ora letta come un test fallito di capacità decisionale e di tempestività.

Le accuse nei confronti del primo ministro provengono non solo dall’opposizione, ma anche da una parte significativa del suo stesso partito. Alcuni esponenti laburisti ritengono che Starmer abbia agito con eccessiva prudenza, se non addirittura con esitazione, compromettendo l’immagine di rigore etico che aveva promesso di incarnare.

Al centro della crisi vi è un tema cruciale per qualsiasi leadership democratica: la credibilità. Il caso Mandelson viene così interpretato come un simbolo di una politica incapace di recidere legami scomodi quando questi diventano incompatibili con i valori dichiarati.

Per Starmer, che aveva costruito parte della sua immagine pubblica sulla serietà e sull’integrità, il danno reputazionale rischia di essere duraturo. La sensazione, diffusa nell’opinione pubblica, è che la linea sia stata dettata più dall’emergenza che da una visione chiara e coerente.

Le conseguenze a lungo termine per il Labour

Il Partito Laburista si trova ora di fronte a una sfida delicata. Da un lato, deve gestire le conseguenze immediate del caso, evitando che esso eroda ulteriormente la fiducia degli elettori. Dall’altro, è chiamato a dimostrare di aver tratto lezioni concrete da questa esperienza, traducendole in pratiche politiche più rigorose.

La capacità di Starmer di superare questa crisi dipenderà in larga misura dalla sua volontà di affrontare il problema in modo trasparente e deciso, senza minimizzazioni o rinvii. In gioco non vi è soltanto la sua leadership, ma la credibilità complessiva di un partito che ambisce a rappresentare un’alternativa morale e politica solida.