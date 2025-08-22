Nel luglio 2025, una sentenza del Tar del Lazio ha posto fine a un acceso contenzioso interno alla categoria degli architetti italiani, confermando la piena legittimità delle norme adottate dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in materia di equa rappresentanza di genere. Le disposizioni, introdotte con l’obiettivo di garantire una maggiore equità nella rappresentanza di uomini e donne all’interno degli organi direttivi territoriali, sono state oggetto di un ricorso collettivo da parte di quasi la metà degli ordini provinciali. Ma il Tribunale amministrativo ha dato ragione all’organo nazionale, ritenendo che le modifiche regolamentari siano non solo coerenti con la Costituzione, ma anche necessarie per assicurare una partecipazione democratica realmente paritaria.

Una professione ancora sbilanciata sul piano della rappresentanza

Sebbene negli ultimi decenni la presenza femminile nella professione di architetto sia cresciuta in modo costante, gli organismi direttivi degli ordini professionali continuano a essere dominati da una composizione prevalentemente maschile. I dati disponibili, infatti, mostrano come le donne siano sistematicamente sottorappresentate nei consigli degli ordini territoriali, sia in termini numerici che per quanto riguarda l’accesso a incarichi apicali. Questo squilibrio ha spinto il CNAPPC ad agire, adottando un nuovo regolamento che introduce limiti alle preferenze esprimibili per candidati dello stesso genere, con lo scopo di favorire una rappresentanza più bilanciata.

La disparità non è solo una questione di numeri: essa riflette anche la persistenza di ostacoli culturali, organizzativi e strutturali che continuano a rendere più difficile per le donne l’accesso a posizioni di potere all’interno delle istituzioni professionali. Per questo motivo, l’intervento del Consiglio nazionale è stato concepito come un atto correttivo, volto a colmare un divario storico e a promuovere una cultura professionale più inclusiva e moderna.

Il nuovo regolamento e la reazione degli ordini territoriali

Le modifiche regolamentari introdotte dal CNAPPC prevedono che, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali, le preferenze espresse dagli elettori debbano rispettare un limite massimo di candidati dello stesso genere. Tale misura è stata formulata come strumento di riequilibrio, per evitare che le consultazioni si traducano in un’ennesima conferma dello status quo.

Tuttavia, queste disposizioni sono state accolte con forte scetticismo da una parte consistente della categoria. Ben 49 ordini territoriali, sui 105 totali attivi in Italia, hanno impugnato il nuovo regolamento davanti al Tar del Lazio, sostenendo che le limitazioni alle preferenze avrebbero potuto violare i principi di libertà di voto e di autonomia degli ordini professionali. Secondo i ricorrenti, tali vincoli costituirebbero una forzatura delle dinamiche democratiche e un’ingerenza eccessiva nelle scelte degli iscritti.

La sentenza del Tar: misure legittime e conformi alla Costituzione

Il Tribunale amministrativo, esaminando nel dettaglio il contenuto del regolamento e le argomentazioni delle parti, ha tuttavia respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità dell’intervento normativo. Nella motivazione della sentenza, i giudici hanno ribadito come le nuove norme si pongano in linea con l’articolo 51 della Costituzione italiana, che afferma il principio della parità di accesso alle cariche elettive, anche attraverso misure specifiche volte a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l’effettiva realizzazione.

Il Tar ha spiegato che le modifiche regolamentari non comprimono la libertà degli elettori, ma orientano le scelte nell’ottica di una maggiore inclusività. Si tratta, in sostanza, di uno strumento di riequilibrio temporaneo e proporzionato, che non mira a favorire un genere a scapito dell’altro, bensì a garantire condizioni di partenza eque per tutti. In questo senso, l’intervento del CNAPPC è stato interpretato come un atto responsabile e conforme al mandato costituzionale di promozione della parità di genere.







Un precedente giurisprudenziale rilevante

Oltre a porre fine alla controversia in corso, la sentenza del Tar del Lazio rappresenta anche un importante precedente giurisprudenziale. Essa conferma infatti la legittimità di introdurre meccanismi regolatori per correggere squilibri strutturali all’interno delle rappresentanze professionali.

Questa decisione potrebbe ora aprire la strada a iniziative simili anche in altre professioni regolamentate, dove il tema della rappresentanza di genere è ancora scarsamente affrontato. L’approccio del Consiglio nazionale degli architetti, convalidato dal giudice amministrativo, si propone quindi come un modello potenziale per altri ordini e collegi professionali.

La promozione della parità di genere all’interno degli organi direttivi professionali non è solo una questione di giustizia sociale o di rispetto dei principi costituzionali. Diversi studi, anche a livello europeo, hanno dimostrato come una governance più diversificata porti a decisioni più equilibrate, inclusive e in grado di rispondere meglio ai bisogni della collettività. La presenza femminile nei ruoli di leadership contribuisce a una visione più articolata e rappresentativa del mondo professionale, riducendo i rischi di autoreferenzialità e favorendo un clima di maggiore apertura e innovazione.

Le resistenze e il necessario cambiamento culturale

Il fatto che quasi la metà degli ordini territoriali abbia impugnato il regolamento segnala, tuttavia, quanto sia ancora radicata una certa resistenza culturale al cambiamento. La parità di genere, sebbene largamente riconosciuta a parole, trova spesso ostacoli nella sua concreta attuazione.

Si tratta di un passo importante non solo per la categoria, ma anche per la società nel suo complesso, che si avvicina così a una visione più equa, pluralistica e moderna delle professioni.

Patricia Iori