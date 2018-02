Cosa succede quando la tua eredità consiste in 1 miliardo di vecchie lire?

Alzi la mano chi non ha mai sognato di ricevere una comunicazione che ti informa di essere l’unico erede di quel lontano zio emigrato in America tanti anni fa, uno zio di cui a stento hai un ricordo ma che inaspettatamente ti cambia la vita.

La piacevole sorpresa

È stato quando il postino monzese ha cominciato i lavori di ristrutturazione nella casa ereditata da suo nonno, che buttando giù dei muri ha fatto una piacevole scoperta: nascosti nell’intercapedine c’erano 1 miliardo di lire.

Circa un anno fa a seguito della morta del nonno di cui era unico erede, il 34 enne di Monza ha ereditato una vecchia casa. Solo a settembre ha cominciato i lavori di ristrutturazione ed è proprio durante la fase di demolizione che ha scoperto un’ingente somma di denaro nascosta in un’intercapedine. Il bottino è composto da banconote da 500 mila lire e titoli di Stato di vario taglio per un valore complessivo di quasi 1 miliardo del vecchio conio.

Un triste epilogo









La piacevole scoperta ha avuto però un triste epilogo quando l’uomo si è presentato allo sportello di una filiale di Bankitalia. L’impiegato della banca gli ha infatti spiegato che non poteva procedere al cambio in euro, in quanto è stato ampiamente superato il termine decennale (dal 2002 al 2012) entro cui cambiare le banconote in lire con quelle in euro.

Il postino però non vuole rinunciare alla sua inaspettata eredità e si è rivolto alla Fondazione Italiana Risparmiatori, che lo aiuteranno a dimostrare che qualsiasi termine di prescrizione o decadenza decorre da quando il soggetto è in grado di far valere il proprio diritto, quindi in questo caso i dieci anni decorrono dal giorno del ritrovamento della somma di denaro, in quanto l’uomo non poteva sapere prima della loro esistenza.

Non è la prima volta che vengono fatte scoperte di questo genere.

Poco più di un anno fa una donna originaria di Matera, ma attualmente residente a Zurigo, ha ricevuto una lettera che le comunicava che, in seguito al decesso di una sua lontana zia, lei era la parente più prossima e quindi l’unica erede.

L’eredità comprendeva anche il contenuto di una cassetta di sicurezza conservata presso una banca di Lugano, al cui interno era custodito un piccolo tesoro: quasi 3 miliardi in banconote da 500 mila lire e in titoli di Stato.

L’epilogo è stato analogo a quello del 34 enne di Monza, infatti quando la donna si è rivolta ad una banca per riscuotere in euro la sua eredità ha avuto una risposta negativa perché il termine ultimo per il cambio era fissato al 2012.

Ce la faranno i nostri ereditieri a godere della loro inaspettata eredità?

Simona Specchio