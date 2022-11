Ergastolo ostativo: la Consulta rinvia gli atti alla Cassazione

La Corte costituzionale decide di rimandare gli atti in Cassazione, dove la questione è sorta, perchè valuti la costituzionalità dell’ergastolo ostativo alla luce delle modifiche intervenute con il decreto legge del governo Meloni.

La Consulta, dopo aver dichiarato incostituzionale l’art. 4 bis o.p. con l’ordinanza 97/2021, è dovuta intervenire sulla compatibilità della nuova disciplina dell’ergastolo ostativo, così come modificata dal decreto legge Meloni. La Corte costituzionale ha deciso di rimandare gli atti e, quindi, la valutazione, al vaglio della Cassazione. Solo qualora la Suprema Corte decida di sollevare la questione di costituzionalità anche sulla più recente disciplina, la Consulta dovrà entrare nel merito. Le altre vie percorribili erano due: la prima consisteva nel rinviare l’udienza, in modo che decorressero i 60 giorni necessari per la conversione del decreto legge; la seconda era invece la dichiarazione di incostituzionalità della nuova normativa. Quest’ultima era sicuramente la via più impervia e improbabile.

Cos’è l’ergastolo ostativo

L’ergastolo ostativo è una pena detentiva perpetua che impedisce ai detenuti che non abbiano collaborato con la giustizia e che siano stati condannati per reati di particolare gravità, tra cui i delitti di criminalità organizzata o commessi per finalità di terrorismo, di accedere ai “benefici penitenziari”, ovvero l’assegnazione al lavoro esterno, le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata e i permessi premio. I delitti ricompresi dalla norma sono definiti “ostativi”, in quanto non permettono al condannato la fruizione di tali vantaggi nel caso in cui la sua collaborazione manchi, ovvero sia irrilevante o impossibile da ottenere. In queste ipotesi, il giudice non ha la discrezionalità per valutare in concreto la concessione dei benefici penitenziari, in quanto sussiste una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto. La Consulta, rimettendo gli atti alla Cassazione, afferma che la nuova disciplina ha trasformato la presunzione di pericolosità sociale da assoluta a relativa.

Il contrasto con la finalità rieducativa della pena

La Consulta con l’ordinanza 97 del 2021 aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 bis, per contrasto con l’art. 27 comma 3 Cost. che sancisce la finalità rieducativa della pena. La Corte ha poi previsto un anno di tempo per l’introduzione di una nuova disciplina che sostituisca quella incostituzionale. Il recente decreto legge Meloni è intervenuto proprio per rispondere a tale esigenza e lo ha fatto introducendo delle condizioni stringenti per la concessione dei benefici, anche senza la collaborazione.

La questione resta aperta

Con la decisione dell’8 novembre, tutto ritorna dove è iniziato: in Cassazione. Ora che l’analisi delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici penitenziari è rimessa alla stessa Corte che aveva sollevato la questione, le controversie sull’ergastolo ostativo riemergono e il dibattito si rianima. L’avvocato Giovanna Araniti, che difende il detenuto Salvatore Pezzino nel giudizio in cui la questione di costituzionalità è sorta, aveva chiesto alla Consulta di dichiarare incostituzionale il decreto legge del governo Meloni, affermando che:

“Il recente decreto legge simboleggia la morte del diritto alla speranza, spero invece che la Corte emetta una sentenza di illegittimità costituzionale che rappresenti il germoglio di un nuovo umanesimo. Il principio della riabilitazione della pena deve valere per tutti”.

Le perplessità sull’ergastolo ostativo del pubblico ministero Woodcock e del procuratore Spagnuolo

Il pubblico ministero Woodcock ha espresso molteplici perplessità in una lucida analisi dell’ergastolo ostativo. I maggiori dubbi risiedono nella difficoltà di concepire che il venir meno della presunzione assoluta di pericolosità e la concessione dei benefici dipendano dalla collaborazione. A quest’ultima si collegherebbe il “pentimento” del detenuto che, in questo caso soprattutto, coincide con una vera e propria delazione. La collaborazione dello stesso, quindi, secondo il legislatore, avverrebbe solo al fine di ottenere particolari benefici, contrastando con la finalità rieducativa della pena che punta ad un percorso di reinserimento del detenuto nella società ed al ravvedimento dello stesso. Secondo Woodcock:

“Nella nostra prassi giudiziaria per “pentimento” non si intende affatto quel travaglio morale che porta ad una revisione critica del nostro passato e, di conseguenza, ad un autentico ravvedimento con la conseguente decisione di cambiare vita. Significa solo confessione e, soprattutto, delazione. Insomma, proprio la finalità tipica che si propone la tortura”.

Mario Spagnuolo, capo della procura della repubblica di Cosenza, in occasione dei lavori della Camera Penale dedicati all’ergastolo ostativo ha sottolineato i delicati interessi in gioco: da un lato il bilanciamento dell’ergastolo con la finalità rieducativa e dall’altro la questione morale che comprende i principi costituzionali che sanciscono il recupero del reo e il rispetto della dignità dell’individuo. Inoltre, Spagnuolo ricordando come in molteplici occasioni i detenuti siano stati lasciati morire da vegetali, ha concluso con una riflessione:

“L’ergastolo ostativo non ha alcun senso dal punto di vista dell’afflittività della sanzione penale, piuttosto lo acquista nell’ottica dell’efficacia simbolica della pena: qui il discorso si complica e probabilmente non attiene più alla sfera degli operatori del diritto, ma a quella delle istituzioni e della politica”.

La nuova disciplina dell’ergastolo ostativo ha solo formalmente trasformato la presunzione di pericolosità sociale da assoluta in relativa, in quanto la concessione dei benefici ai detenuti non collaborativi, è subordinata all’aver scontato almeno 30 anni di pena, al risarcimento delle vittime e al dover dimostrare di non aver più rapporti con la criminalità organizzata. Condizioni che la stessa Consulta ha definito “stringenti”, mentre molti operatori del diritto definiscono “impossibili da provare”.

Alla luce di una situazione tornata al punto di partenza e ancora aperta, la Suprema Corte nell’analizzare la nuova disciplina avrà non pochi nodi da sciogliere, salvo che non deciderà di rimettere ancora una volta la questione alla Consulta.

Raffaele Maria De Bellis

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...