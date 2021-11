Eric Adams: ecco chi è il nuovo sindaco di New York

Dopo essersi aggiudicato la vittoria alle combattute primarie democratiche del giugno scorso, martedì 2 novembre Eric Adams è stato eletto sindaco di New York con circa il 67% dei voti, sconfiggendo il repubblicano Curtis Sliwa e succedendo così a Bill de Blasio.

Adams, che inizierà il suo mandato il 1° gennaio 2022, sarà il 110° sindaco della Grande Mela.

Ma chi è Eric Adams?

Secondo sindaco afro-americano della città di New York dopo David Dinkins, eletto nel 1989, nasce nel 1960 a Brownsville e ha una storia tutt’altro che convenzionale.

Cresciuto nel Queens insieme alla madre e ai fratelli in condizioni di povertà, all’età di 15 anni viene arrestato per furto. L’episodio segna la vita di Adams a causa delle violenze subite da parte delle forze di polizia tanto da spingerlo, più tardi, a diventare un agente del New York Police Department. Ricopre questo ruolo per ben 22 anni, congedandosi da capitano nel 2006.

Nel corso della sua carriera nella polizia locale, Eric Adams si batte per riformare il Dipartimento dall’interno. Si schiera apertamente contro lo “Stop and Frisk”, con l’obiettivo di mettere fine alla violenza messa in atto dagli agenti per motivi razziali.

Lasciato il corpo di polizia, Eric Adams viene eletto senatore dello Stato di New York. Mantiene l’incarico fino al 2013, quando conquista la presidenza del distretto di Brooklyn, riconfermandola nel 2017. Nel 2020 annuncia la sua candidatura come sindaco di New York.

Il programma elettorale

Pur essendo un democratico di ala moderata, Eric Adams presenta un programma politico che comprende alcune misure di natura progressista.

In particolare, le promesse del neoeletto sindaco della metropoli ruotano intorno alla lotta alle disuguaglianze sociali e razziali e all’aumento della sicurezza.

Lotta alle disuguaglianze

Adams intende rendere la città di New York innanzitutto più efficiente, efficace ed equa, risanando il deficit di bilancio senza intaccare i servizi pubblici. Promette poi di semplificare l’accesso dei cittadini a tutti i servizi e a garantire tale accesso anche alle fasce di popolazione a basso reddito.

Si impegna inoltre a risollevare l’economia della città attraverso il sostegno alle piccole imprese e una redistribuzione della ricchezza che ponga fine alle disuguaglianze e riduca la povertà.

Sempre nel contesto della lotta alle disuguaglianze e all’emarginazione si inserisce l’impegno a riformare il sistema dell’istruzione pubblica al fine di aumentarne la qualità. Tale provvedimento permetterà di aumentare il livello di istruzione soprattutto all’interno della comunità nera e, secondo Eric Adams, consentirà al contempo di ridurre la criminalità.

In relazione al sistema sanitario, Adams intende colmare il gap razziale garantendo l’accesso alla sanità pubblica anche alle persone nere. Queste ultime infatti soffrono maggiormente di malattie croniche e di conseguenza sono più vulnerabili agli effetti del Covid-19. Si impegna poi a migliorare la rete ospedaliera e, non meno importante, a promuovere uno stile di vita sano, a partire dalla diffusione di un’alimentazione a base vegetale. Eric Adams, infatti, si distingue per essere il primo sindaco vegano della città di New York.

Contrasto alla criminalità

Infine, il neoeletto sindaco promette di aumentare la sicurezza della metropoli, combattendo attivamente gli episodi di criminalità e riformando le forze di polizia, rendendole più trasparenti e inclusive. Quest’ultimo obiettivo sarà raggiunto attraverso una più semplice individuazione degli agenti che adottano comportamenti violenti, nonché dal progressivo aumento del numero di poliziotti neri.

Le ragioni del consenso

Le posizioni politiche moderate di Eric Adams gli hanno consentito di conquistare non soltanto l’appoggio delle fasce più povere ed emarginate della società, che si rispecchiano nella sua storia, ma anche quello di industriali e imprenditori. Adams ha inoltre goduto del consenso delle forze di polizia, vista la sua carriera nel NYPD. Proprio il suo passato da poliziotto gli ha permesso di ottenere la fiducia dei cittadini moderati che vivono con preoccupazione crescente i continui episodi di violenza e vedono in Adams il solo a poterli combattere.

Nel suo primo discorso da nuovo sindaco di New York, Eric Adams si è presentato come un uomo del popolo.

Stanotte New York ha scelto uno di voi. Io sono come voi. Io sono voi

Dal 1° gennaio scopriremo se l’uomo del popolo manterrà la sua promessa di riscatto degli esclusi e di rifioritura della Grande Mela.

Federica Fiorello