Eric Clapton “Life in 12 bars” il film evento al cinema fino al 28 febbraio

E’ arrivato in Italia finalmente, insieme a Burian, l’evento tanto atteso da tutti i fan di Eric Clapton: il film documentario “Life in bars“. Sarà proiettato al cinema dal 26 al 28 febbraio e offre ai spettatori un viaggio affascinante nella vita del musicista, dall’infanzia ai giorni nostri. Protagonisti, oltre a Eric Clapton, le sue tragedie personali, le ambizioni, le amicizie e gli amori del più grande chitarrista di tutti i tempi, l’unico vincitore di 18 Grammy Awards inserito per ben tre volte nella “Rock and Roll Hall of Fame“.

“Life in bars” diretto da Lili Fini Zanuck e distribuito da Lucky Red, racconta la storia intima di un’icona della storia della musica. Le “12 bars” sono le 12 battute o misure che costituiscono la struttura metrica classica, di base, del blues. La storia narra Eric Clapton e la sua vita a forma di blues, sin dagli esordi, prima con gli Yardbirds e poi con i Bluesbreakers di John Mayall. Nel film vediamo il giovane Eric Clapton, nato il 30 marzo 1945 a Ripley nella contea inglese del Surrey, ad elaborare una fusione con la musica nera che veniva dal Delta del Mississippi, col blues di Robert Johnson, Muddy Waters e Blind Lemon Jefferson. La pellicola dipinge un ritratto interessante dell’infanzia di Eric Clapton, soprattutto rispecchia il trauma della scoperta della verità, che deve averlo accompagnato per tutta la vita. Sua madre (sedicenne, Patricia Molly) subito dopo averlo partorito scappò a Montréal con un soldato canadese, lasciando che Clapton fosse tirato su dai nonni creduti i suoi genitori. Una storia triste, blues appunto, a modo suo. Ma se è vero che per tirare fuori il meglio di un’artista bisogna soffrire, Clapton nè è un’esempio lampante, con la sua musica che è arte pura. Eric Clapton ha dedicato anima e copro alla sua chitarra, alla sua musica, alle 12 battute, appunto le 12 bars…

Un film della durata di 135 minuti in cui amori e successi, smarrimenti esistenziali, cadute e risalite, lutti terribili e opere buone del chitarrista vengono dosati insieme ad un mix di filmati d’epoca. Con un look sempre autentico Eric Clapton galoppa attraverso la sua carriera, di oltre mezzo secolo, con interviste recenti, brani musicali e confessioni dolenti.

Non un film concerto, ma una biografia sotto forma di confessione. Un evento da non perdere, al cinema fino al 28 febbraio.

http://www.clapton-alcinema.it/

Foto Copertina: fonte www.klru.org

Maggie Van Der Toorn