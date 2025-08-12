La giovane atleta milanese Erika Saraceni, classe 2005, ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, stabilendo un nuovo record italiano juniores e il primato della competizione con un salto di 14,24 metri. Una gara impeccabile, condotta dall’inizio alla fine, che le ha permesso di distaccare di ben 49 centimetri l’avversaria più vicina, un margine mai visto nella storia della rassegna. Nonostante un fastidio al ginocchio, la campionessa ha dimostrato determinazione e concentrazione, diventando la sesta migliore europea di sempre nella sua categoria.

Il profilo della campionessa

Figlia di Enrico e Rosa, entrambi ex atleti della nazionale italiana nei 400 metri, Erika Saraceni ha iniziato con la corsa a ostacoli per poi specializzarsi nel triplo. Oggi è allenata da Aldo Maggi ed Eugenio Paolino, e fuori dalla pista è già una figura di spicco sui social, con oltre 160mila follower su Instagram e una sponsorizzazione Nike. Recentemente iscritta alla facoltà di Economia, ha dichiarato di vivere lo sport come “un gioco e un divertimento”, pur sperando di farne il proprio lavoro.

La scintilla della controversia

Il trionfo di Erika Saraceni non ha soltanto portato gloria sportiva, ma ha innescato un acceso dibattito politico e mediatico. A sollevare il caso è stato Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, che sui social ha denunciato una presunta scarsa attenzione dei media alla vittoria dell’atleta. Secondo il politico, la giovane campionessa sarebbe stata relegata a brevi trafiletti, mentre altre atlete, “altrettanto meritevoli ma con origini non italiane”, avrebbero ricevuto ampio spazio sui giornali.

Nel suo intervento, Vannacci ha sostenuto che il successo di Erika Saraceni sarebbe stato “ignorato” perché la ragazza non corrisponderebbe a determinati criteri narrativi della sinistra: non è straniera, non è arrivata come migrante, non appartiene a minoranze religiose o sessuali, ed è di origine italiana. Ha paragonato la situazione a episodi passati, ricordando come, durante le Olimpiadi, l’attenzione mediatica si fosse concentrata su atlete nere della pallavolo, trascurando, a suo dire, campionesse come Ekaterina Antropova.







“Razzismo al contrario” e critica alla narrativa mediatica

Il politico ha parlato apertamente di “razzismo al contrario”, denunciando una narrazione selettiva che, secondo lui, sarebbe marchio di fabbrica di una parte della stampa. Questa impostazione, a suo giudizio, privilegerebbe storie che si inseriscono in contesti di immigrazione o appartenenza a minoranze, a scapito di successi sportivi di atleti italiani di origine.

Paradossalmente, pur avendo innescato la polemica sul presunto squilibrio mediatico, Vannacci ha concluso il suo intervento rivendicando l’uguaglianza di tutti gli atleti, “senza distinzione di pelle, colore degli occhi, origine o orientamenti vari”. Ha esortato i media a celebrare i traguardi sportivi indipendentemente dall’identità o dal background di chi li conquista.

Il cosiddetto “razzismo al contrario” è una formula che, pur suonando intuitiva, rischia di confondere fenomeni molto diversi tra loro. Il razzismo non viene definito soltanto come un pregiudizio individuale basato sull’etnia o sull’origine, ma come un sistema di potere e disuguaglianza radicato nella storia. Per questo, parlare di un razzismo “inverso” senza considerare il contesto storico e sociale significa ignorare che le minoranze, pur ricevendo maggiore visibilità o sostegno in alcune circostanze, continuano a subire svantaggi strutturali molto più ampi.

L’uso disinvolto di questa espressione rischia così di ribaltare la prospettiva: invece di affrontare discriminazioni reali, si finisce per alimentare la percezione che i membri della maggioranza siano sistematicamente penalizzati, anche in assenza di prove solide.

Rivendicare un presunto “razzismo al contrario” può servire a delegittimare politiche di inclusione, programmi educativi o scelte editoriali che cercano di dare spazio a storie e volti fino a poco tempo fa esclusi. In questo senso, l’espressione diventa un’arma retorica per difendere lo status quo, mascherando come discriminazione ciò che in realtà è un tentativo di riequilibrare narrazioni sbilanciate. Il rischio è che questa etichetta non favorisca il dialogo, ma crei nuove divisioni, polarizzando il dibattito e oscurando le vere questioni di equità e rappresentanza.

Contesto storico e politico

L’intervento di Vannacci si colloca in un clima politico italiano già fortemente polarizzato sulle questioni di immigrazione, identità nazionale e rappresentazione mediatica. Il dibattito sull’“italianità” degli atleti non è nuovo: in passato, diversi sportivi di origine straniera sono stati oggetto di discussioni pubbliche, talvolta celebrati come simboli di integrazione, altre volte presi di mira da chi sostiene una visione più rigida della nazionalità.

La Lega, partito di cui Vannacci è esponente, ha spesso puntato il dito contro quella che definisce “retorica buonista” della sinistra, accusando i media di privilegiare narrative legate a diversità etnica o culturale. In questo contesto, la vicenda di Erika Saraceni è diventata terreno di scontro non solo sportivo, ma ideologico, con il rischio di oscurare il valore puramente atletico della sua impresa.

Lucrezia Agliani