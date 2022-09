Eritrea: continua la confisca dei beni della Chiesa

Il Governo eritreo continua la sua politica di confisca delle strutture cattoliche (ospedali e scuole). Il 23 agosto, le forze di sicurezza hanno preso il controllo della Hagaz Agro-Technical School (HATS), un’istituzione educativa cattolica gestita dai Lassaliani.

L’Eritrea e la confisca dei beni della Chiesa. Il regime totalitario del Presidente Isayas Afeworki continua la sua politica di confisca di strutture gestite dalla Chiesa. L’ultima a cadere sotto il controllo del Governo, a fine agosto, è stata la Hagaz Agro-Technical School (HATS), un’istituzione educativa cattolica gestita dai Lassaliani. A quanto pare, un’altra scuola cattolica, la Don Bosco Technical School di Dekemhare, dovrebbe subire la stessa sorte questo mese. Questi ultimi sequestri fanno parte della lunga lista di confische avvenute in questo Paese del Corno d’Africa dal 2019.

La confisca dei beni della Chiesa – a servizio delle persone con dedizione esemplare e senza alcuna distinzione di religione, etnia o gruppo-, è stata giustificata dal Governo con la motivazione che le strutture confiscate ‘appartengono al popolo, e non alla Chiesa’.

Il Governo ha spiegato che l’acquisizione delle istituzioni è conforme alla proclamazione del 1995 che cerca di ‘standardizzare e articolare legalmente le istituzioni e le attività religiose’. Il regolamento, mai entrato in vigore, prevede la separazione dei poteri, limita l’attività delle istituzioni religiose in settori specifici come l’istruzione, la sanità e l’agricoltura. Per le autorità, il ruolo e la responsabilità delle Chiese è solo quello di prendersi cura dei bisogni spirituali.









In Eritrea non è la prima volta che viene messa in atto questo tipo di manovra. Nell’agosto 2019, il Paese ha emesso una direttiva ai leader della Chiesa Cattolica, dei gruppi cristiani e musulmani di cedere il controllo delle loro unità accademiche. La confisca dei beni della Chiesa include la chiusura di sette istituzioni educative che vanno dalle scuole primarie di base a quelle intermedie in tutto il Paese. Passate sotto il controllo statale. Inoltre, ha rilevato con la forza più di 29 istituzioni sanitarie. Alcune delle istituzioni confiscate furono costruite durante il periodo coloniale italiano, terminato nel 1941, e servono studenti provenienti da ambienti poveri.

Da allora le autorità cattoliche hanno chiesto al Governo di annullare questo provvedimento, giustificando che le attività della Chiesa non agiscono contro il Governo. Affermazioni che sono rimaste senza risposta. Il livello di restrizione è estremo. Qualsiasi critica è severamente punita e chi è a casa subisce la punizione per qualsiasi parente in esilio.

I beni confiscati sono proprietà legittima della Chiesa Cattolica, costruite, istituite e organizzate nell’interesse supremo ed esclusivo di servire il popolo.

In reazione a questo testo e a questa politica di confisca dei beni, la Chiesa del Paese ha pubblicato numerose lettere e comunicati per denunciare questa situazione. Nel 2019 l’episcopato aveva così denunciato ‘l’odio contro la fede e contro la religione’ e ‘il provvedimento arbitrario e unilaterale recentemente adottato dal Governo’ nei confronti della Chiesa Cattolica.

In un’altra lettera inviata pochi mesi dopo ancora una volta denunciavano: «Diciamolo senza esitazione e senza scrupoli ancora una volta ad amici e non. Le scuole e gli ambulatori confiscati o chiusi, o sul punto di esserlo, sono i legittima proprietà della Chiesa Cattolica. Edificata, costituita e organizzata nell’interesse supremo ed esclusivo di servire il popolo.

Nel 2021, l’Unione Europea ha sanzionato l’Eritrea per le sue ‘gravi violazioni dei diritti umani in Eritrea, in particolare arresti arbitrari, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate di persone e torture commesse dai suoi agenti’.

L’Eritrea ha operato a lungo come una sorta di ‘Stato paria’ per il suo palese disprezzo dei diritti umani, inclusa la libertà religiosa. Sebbene occasionalmente rilasci prigionieri di coscienza, è noto che mantiene un gran numero di cristiani e altre minoranze religiose in condizioni pessime. I sopravvissuti ai numerosi campi di prigionia dell’Eritrea riferiscono dei peggiori abusi immaginabili, comprese gravi torture e alloggi gravemente disumani.

Da 13 anni il Patriarca Abune Antonios è agli arresti domiciliari per essersi opposto all’ingerenza politica nella sua Chiesa. Fu accusato di eresia durante una sessione segreta del Santo Sinodo nel 2006 nella capitale Asmara, poi scomunicato dai vescovi della sua Chiesa.

La prigione di Me’eter, situata vicino al Mar Rosso tra Larora e Massaua, sulla costa orientale dell’Eritrea, è l’abituale luogo di detenzione per i prigionieri di coscienza eritrei. E’ nota per il suo uso regolare della tortura, anche per indurre ritrattazioni religiose. I prigionieri della prigione di Me’eter sono tenuti in contenitori di spedizione di metallo collocati sul pavimento del deserto.

Gli Stati Uniti non hanno aderito all’UE nelle sanzioni contro l’Eritrea in linea con la loro politica di conciliazione piuttosto che di confronto, lunga anni. Sebbene abbiano designato l’Eritrea come Paese di particolare preoccupazione per violazioni particolarmente gravi della libertà religiosa in un annuncio del novembre 2021 .

Gli analisti ritengono che la confisca dei beni siano una rappresaglia per gli appelli di riforma della Chiesa cattolica nel Paese.

La brusca applicazione della legge del 1995, un quarto di secolo dopo la sua approvazione, è considerata dagli osservatori come un tentativo di mettere la museruola alla Chiesa Cattolica. In questo Paese dell’Africa orientale, a maggioranza cristiana (62%, di cui una maggioranza ortodossa), i cattolici sono, infatti, quasi gli unici, all’interno della società civile, a denunciare le ingiustizie o a invocare la riconciliazione.

Il regime comunista totalitario non tollera il settore privato, tanto meno il ruolo attivo delle religioni nella società. La motivazione del Governo è quindi ideologica e politica. Vuole limitare il raggio d’azione della Chiesa cattolica nella vita pubblica del Paese, isolandola sempre più e facendole perdere ogni rilevanza morale, sociale e politica.

Non è un caso che questa confisca di tutti gli ospedali cattolici avvenga a venticinque anni dalla pubblicazione della Legge n. 73/1995. Indicando che nessuna interferenza è consentita nelle istituzioni religiose quando queste non sono utilizzate per scopi politici. Questa scelta politica minaccia seriamente la libertà religiosa.

L’indipendenza e l’autonomia della Chiesa cattolica hanno sempre infastidito il regime. È l’unica istituzione coraggiosa del Paese dal 1991 (data dell’indipendenza dell’Eritrea, conquistata in una dura lotta contro l’Etiopia, e dell’avvento al potere del dittatore Issayas Afeworki) che osa parlare ad alta voce con la sua pastorale lettere.

Così il regime non ha ancora digerito la lettera pastorale del 2014 intitolata ‘Che cosa hai fatto di tuo fratello?’. Testo di una quindicina di pagine che denuncia gli innumerevoli crimini commessi dal regime eritreo e il silenzio della comunità internazionale. Vorrebbe poter controllare e manipolare la Chiesa Cattolica come fa con la Chiesa Ortodossa Tewahedo dell’Eritrea. È quindi chiaro che la confisca dei beni della Chiesa è una misura di rappresaglia contro la Chiesa Cattolica.

La brutale dittatura dell’Eritrea ha creato una società con le caratteristiche di una in guerra. Ora con gli evidenti segnali che il Presidente Isaias Afwerki sia sempre più isolato, si parla di un nuovo regime. Ma con una alta sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche

All’inizio degli anni ’90, l’Eritrea è stata elogiata come modello per la governance postbellica. Ha tentato di formulare e attuare politiche di sviluppo socioeconomico e strategie di ricostruzione istituzionale con una governance relativamente buona, giustizia giudiziaria, trasparenza politica, responsabilità, libertà fondamentali e partecipazione dei cittadini agli affari pubblici.

In seguito alla devastante guerra di confine con l’Etiopia (1998-2000), il Paese è tragicamente degenerato da ‘l’unico raggio di speranza nel Corno d’Africa’ ​​in uno Stato totalitario. In cui lo sviluppo economico e la ricostruzione postbellica sono stati bloccati e i cittadini privati ​​di tutti i diritti e libertà fondamentali. Il presidente dell’Eritrea, Isaias Afwerki, salito alla ribalta nella lotta per l’indipendenza, ottenuta dall’Etiopia nel 1991, è passato ‘da eroico liberatore a sabotatore dal pugno di ferro’ . La repressione socio-politica, la privazione economica e la violenza strutturale sono diventate successivamente parte della vita quotidiana dell’Eritrea.

Negli ultimi 27 anni, l’Eritrea ha sopportato il peso della guerra e della brutale dittatura. Ciascuna con ramificazioni socioeconomiche, politiche e psicologiche ugualmente disastrose. Sebbene il paese non sia in una guerra in piena regola dalla guerra di confine etio-eritrea, mostra una società in guerra. Per 18 anni, lo stallo del confine con l’Etiopia è stato usato come pretesto per sospendere la Costituzione. Limitare tutti i diritti e le libertà. Estendere il suo servizio Nazionale a tempo indeterminato. Rinviare le elezioni a tempo indeterminato e incarcerare cittadini senza un giusto processo legale.

In breve, la situazione ‘nessuna guerra, nessuna pace’ con l’Etiopia è stata usata come giustificazione per tenere in ostaggio il Paese e per rafforzare la presa totalitaria di Isaias sulla popolazione.

Dal 2001 il Governo eritreo ha chiuso tutti i giornali indipendenti e messo a tacere i giornalisti attraverso la detenzione e la tortura. Nei tribunali, i giudici, nominati o revocati secondo la volontà del Presidente, sono influenzati nelle loro decisioni dai membri del partito e dall’esercito. Non c’è più un’assemblea parlamentare e non c’è stato di diritto in Eritrea.

Con il pretesto di difendere l’integrità dello Stato, il regime obbliga tutti gli uomini a partire dai 18 anni di età a servire il Paese a tempo indeterminato in condizioni disumane e con pesanti sanzioni per coloro che adottano comportamenti ritenuti ‘deviati’.

Guerra e anni oppressione hanno devastato gli aspetti sociali, psicologici, politici, economici e istituzionali e il capitale umano della società eritrea. Ha lasciato dietro di sé paura e sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, comunità completamente distrutte, capitale umano impoverito e istituzioni e infrastrutture gravemente danneggiate.

Felicia Bruscino

