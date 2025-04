In un sorprendente ribaltamento di prospettiva, un ormone fino ad oggi ampiamente utilizzato in ambito medico – ma anche tristemente noto per il suo abuso nello sport – sta attirando l’attenzione della comunità scientifica per un motivo completamente diverso. L’eritropoietina, comunemente conosciuta con l’acronimo Epo, da oltre quattro decenni impiegata per stimolare la produzione di globuli rossi, potrebbe avere un effetto tutt’altro che benefico nella lotta contro il cancro. Al contrario di quanto si pensava, questa molecola sembrerebbe infatti favorire la sopravvivenza del tumore, ostacolando in modo diretto l’efficacia della risposta immunitaria dell’organismo.

La rivelazione, pubblicata di recente sulla prestigiosa rivista Science, proviene da un team di ricercatori dell’Università di Stanford, i quali hanno portato avanti una serie di esperimenti su modelli murini affetti da tumore epatico. I risultati dello studio non solo hanno chiarito il meccanismo attraverso cui l’Epo interferisce con il sistema immunitario, ma hanno anche dimostrato che, inibendo l’azione dell’ormone, è possibile ottenere una regressione completa del tumore nei topi. Questi dati potrebbero aprire nuove prospettive terapeutiche per diversi tipi di neoplasie, cambiando radicalmente l’approccio alla lotta contro il cancro.

Un ormone dalla doppia faccia

L’eritropoietina è una glicoproteina prodotta fisiologicamente dai reni in risposta alla ridotta disponibilità di ossigeno nei tessuti. La sua funzione principale consiste nello stimolare il midollo osseo a produrre globuli rossi, aumentando così la capacità del sangue di trasportare ossigeno. A partire dagli anni ’80, la sua forma sintetica ha rivoluzionato il trattamento di alcune forme di anemia, in particolare quelle associate a malattie renali croniche o a chemioterapie aggressive.

Tuttavia, proprio questa stessa proprietà – l’aumento della quantità di globuli rossi – ha reso l’Epo tristemente celebre anche al di fuori della medicina, diventando una delle sostanze dopanti più diffuse tra gli atleti professionisti, in particolare nel ciclismo e negli sport di resistenza. Ma oggi, l’attenzione degli scienziati si concentra su un altro aspetto, molto meno noto e decisamente più inquietante.

La sorpresa della ricerca: l’Epo come scudo del tumore

Nel corso dello studio condotto a Stanford, i ricercatori si sono imbattuti in un fenomeno inatteso. Analizzando i tessuti tumorali, hanno osservato che molti tipi di cellule neoplastiche esprimono recettori specifici per l’eritropoietina. Non solo: l’attivazione di questi recettori sembra contribuire alla sopravvivenza del tumore, inibendo l’attività delle cellule T – le “sentinelle” del sistema immunitario incaricate di riconoscere e distruggere le cellule malate.

Il meccanismo identificato dagli scienziati suggerisce che l’Epo, legandosi ai suoi recettori presenti sulle cellule tumorali o su cellule immunitarie vicine, possa modulare negativamente la risposta immunitaria. In altre parole, l’ormone agirebbe come una sorta di “scudo molecolare” che protegge il tumore dall’attacco delle difese dell’organismo. Questo dato appare particolarmente allarmante se si considera che, in molti pazienti oncologici, l’eritropoietina viene somministrata per contrastare l’anemia indotta dalla malattia o dalla chemioterapia, con l’intento di migliorare la qualità della vita.

Speranze da un nuovo approccio terapeutico

Ma la scoperta non si limita a un semplice allarme. L’aspetto più promettente emerso dallo studio riguarda infatti l’ipotesi di poter neutralizzare l’effetto “protettivo” dell’Epo sul tumore, ripristinando così la capacità del sistema immunitario di riconoscere e distruggere le cellule maligne. Nei topi trattati con inibitori specifici dell’Epo, il tumore del fegato è regredito completamente, senza necessità di interventi aggiuntivi.

Questo risultato straordinario suggerisce che un farmaco in grado di bloccare l’azione dell’eritropoietina o dei suoi recettori potrebbe diventare un alleato prezioso nella terapia oncologica, in particolare nei casi in cui la risposta immunitaria risulta insufficiente. Le implicazioni sono molteplici: se il meccanismo si confermasse anche nell’uomo, si potrebbero sviluppare trattamenti combinati capaci di potenziare l’immunoterapia, uno dei filoni più promettenti nella medicina antitumorale contemporanea.







Dubbi, precauzioni e prossimi passi

Nonostante l’entusiasmo suscitato dai risultati ottenuti sui modelli murini, i ricercatori invitano alla prudenza. La trasposizione dei dati da animale a essere umano richiede infatti una serie di verifiche rigorose. In particolare, sarà fondamentale capire in quali tipi di tumore l’Epo esercita questo effetto immunosoppressivo, e se esistano soglie critiche di concentrazione oltre le quali l’ormone diventa dannoso.

Inoltre, bisognerà valutare attentamente il bilancio tra benefici e rischi della sua eventuale inibizione, dato che l’Epo è essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo in condizioni fisiologiche. Una sua soppressione indiscriminata potrebbe causare effetti collaterali anche gravi, come l’anemia o la compromissione della funzione midollare.

Per questo motivo, il prossimo passo sarà quello di condurre studi clinici su pazienti oncologici, valutando con precisione l’espressione dei recettori dell’Epo nei diversi tipi di tumore e monitorando l’effetto di farmaci inibitori in associazione con terapie immunologiche già esistenti.

Una nuova visione della complessità molecolare

Il caso dell’eritropoietina rappresenta un esempio emblematico di quanto la biologia dei tumori sia ancora oggi un terreno in parte inesplorato, dove le stesse molecole possono comportarsi in modo radicalmente diverso a seconda del contesto. L’idea che un ormone endogeno, con una funzione vitale ben definita, possa trasformarsi in un alleato del cancro, obbliga la medicina a rivedere molte delle sue certezze.

Non è la prima volta che una sostanza considerata benefica in un ambito si rivela problematica in un altro. Ma ciò che colpisce in questo caso è l’estensione del fenomeno: se l’ipotesi dell’immunosoppressione mediata da Epo verrà confermata anche nell’uomo, sarà necessario riconsiderare l’uso di questo ormone in contesti clinici finora ritenuti sicuri.

Oltre l’Epo: un nuovo capitolo per la medicina di precisione

La lezione che deriva da questa scoperta si inserisce nel più ampio filone della medicina di precisione, che punta a personalizzare le terapie sulla base delle caratteristiche biologiche specifiche di ogni paziente. Non si tratta più solo di “curare il cancro”, ma di conoscere a fondo ogni singolo tumore, individuando le molecole coinvolte nel suo sviluppo e le interazioni con il sistema immunitario.

In questo contesto, l’Epo potrebbe diventare uno dei tanti biomarcatori da monitorare attentamente prima di impostare una terapia. Se i recettori dell’ormone sono presenti in quantità significative nel tessuto tumorale, potrebbe essere opportuno evitare la sua somministrazione o, al contrario, utilizzare farmaci mirati per bloccarne l’azione.

Patricia Iori