Ieri è iniziato il Festival di Sanremo, giunto quest’anno alla 68esima edizione; ma la prima serata non ha fatto neanche in tempo a concludersi che già sono sorte le prime polemiche. Il motivo? Le somiglianze tra la canzone cantata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, dal titolo Non mi avete fatto niente e la canzone Silenzio cantata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, presentata due anni fa nella categoria Sanremo Giovani. I due brani sono simili nella melodia e nei testi, soprattutto la somiglianza è spiccata nei ritornelli. Eccoli di seguito:

In Silenzio il ritornello era: “Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente”. In Non mi avete fatto niente, invece, il ritornello è: “Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente”.









Ed ecco un video che mette a confronto i ritornelli delle due canzoni:



Ironia della sorte: Silenzio era stata squalificata due anni fa, invece il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro viene considerato come uno dei favoriti per la vittoria all’edizione di quest’anno. Ma, se le parole (del ritornello) e la melodia sono le stesse, a cosa è dovuta questa disparità di giudizio? Il punto è che Ambra Calvani e Gabriele De Pascali erano due esordienti, pressoché sconosciuti; invece, Ermal Meta e Fabrizio Moro sono due “Big” e hanno un seguito di ammiratori molto numeroso. Insomma, la canzone la fa anche (o forse soprattutto?) chi la canta e un brano può avere più o meno successo in base a chi lo esegue.

Ermal Meta e Fabrizio Moro accusati di plagio?

Ma veniamo al vero dilemma, ossia, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno plagiato una canzone di sole due edizioni fa? In realtà, tra gli autori di Non mi avete fatto niente, oltre ai due cantanti, figura pure Andrea Febo, che aveva scritto anche Silenzio per Calvani e De Pascali. Non solo, ma, prima ancora che il Festival iniziasse, Meta e Moro hanno spiegato come siano stati loro stessi ad aver preso ispirazione dal ritornello di Silenzio per poi costruirci il resto della loro canzone che ha come temi la guerra ed il terrorismo. Dunque sia Febo che i due cantanti sono pienamente consapevoli di aver in parte copiato un altro brano, Ermal Meta e Fabrizio Moro sapevano tutto, non c’è stato alcun inganno da parte dell’autore.









Il regolamento del Festival

Veniamo ora alla parte tecnica e burocratica: cosa prevede il regolamento del Festival a questo proposito? Il fatto che uno degli autori sia lo stesso escluderebbe accuse di plagio; ma se Silenzio è stata diffusa ed eseguita in pubblico le cose potrebbero mettersi male per Ermal Meta e Fabrizio Moro. Sul sito della Rai è possibile consultare il regolamento che in merito a questioni simili dichiara:

“Tutte le canzoni dovranno essere nuove. (…) È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate), non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano. (…) Sussiste inoltre la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità di utilizzo di stralci ‘campionati’ di canzoni già edite, sempre che questi – nel totale – non superino un terzo della canzone ‘nuova’ stessa”.









Meta e Moro squalificati?

Dunque, se eventuali controlli appureranno l’esecuzione di Silenzio davanti ad un pubblico, Ermal Meta e Fabrizio Moro rischiano di essere squalificati. La decisione spetta al direttore artistico del Festival, nonché suo presentatore, Claudio Baglioni. Vedremo cosa succederà questa sera.

Carmen Morello