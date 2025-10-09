Per decenni, il sistema educativo e il tessuto culturale italiano hanno perpetuato una visione rigida e penalizzante dell’errore: sbagliare significava fallire, perdere valore agli occhi degli altri, rivelarsi inadeguati. Un paradigma che ha inciso profondamente non solo sull’autostima dei singoli, ma anche sulla capacità del Paese di innovare e sperimentare. Eppure, qualcosa sembra essersi messo in moto, lentamente ma in modo significativo. Infatti, ormai si vede l’errore come tappa utile per crescere in ambito scolastico. Un cambiamento di mentalità, più che di metodo, che parte dalle aule scolastiche e dalle università, dove si respira oggi un’aria diversa, più aperta, più coraggiosa.

Lo studio: il 42% degli studenti riconosce il valore dell’errore

Secondo una recente indagine condotta da Skuola.net, in collaborazione con Tipp-Ex, storico brand del gruppo BIC specializzato in strumenti per la correzione, il 42% degli studenti italiani delle scuole superiori e degli atenei ritiene che sbagliare, pur essendo doloroso, possa rappresentare un’opportunità di crescita. Un dato che sorprende e, al tempo stesso, offre uno spunto di riflessione sulle nuove coordinate culturali verso cui si muove la società italiana, trainata proprio dai suoi giovani.

Dal rifiuto alla consapevolezza: come è cambiata la percezione dell’errore

La ricerca ha coinvolto un campione significativo di 2.500 studenti, offrendo una panoramica interessante non solo sulla percezione dell’errore, ma anche sulle implicazioni educative e sociali che questo comporta. Rispetto a qualche decennio fa, infatti, si nota una maggiore consapevolezza del fatto che il percorso verso il successo non è mai lineare. L’errore non viene più vissuto come un marchio indelebile, bensì come una fase necessaria del processo di apprendimento.

Il passato: quando l’errore era una colpa da nascondere

Un tempo, l’errore era qualcosa da nascondere, da cancellare fisicamente e simbolicamente, come se non fosse mai esistito. Le correzioni a scuola erano spesso vissute come umiliazioni pubbliche, piuttosto che occasioni di confronto costruttivo. Non stupisce, dunque, che l’Italia abbia faticato ad abbracciare un approccio più sperimentale e audace, come quello incarnato dalla filosofia del fail fast americana: sbagliare in fretta, per imparare velocemente e adattarsi di conseguenza.







L’Italia e l’innovazione mancata: il prezzo di una cultura del perfezionismo

La mentalità italiana, più orientata alla perfezione formale che alla sperimentazione, ha tradizionalmente visto l’errore come una vergogna da evitare, piuttosto che una tappa del progresso. Il risultato? Una certa timidezza nell’innovazione, un sistema imprenditoriale più prudente che visionario, una scuola che ha per lungo tempo premiato l’esattezza piuttosto che il tentativo. Ma oggi, grazie anche all’influenza delle culture digitali e globali, questa visione sembra destinata a cambiare.

Didattica in evoluzione: valorizzare il processo, non solo il risultato

La crescente apertura nei confronti dell’errore si rispecchia non solo nella teoria, ma anche nella pratica educativa. Sempre più docenti, soprattutto tra i più giovani, adottano approcci didattici che valorizzano il processo più del risultato. L’apprendimento basato sull’esperienza, sull’analisi degli errori e sul confronto tra pari sta guadagnando spazio all’interno delle classi. Si parla sempre più spesso di growth mindset, ovvero quella mentalità orientata alla crescita, che considera le difficoltà come stimoli e non come ostacoli insormontabili.

Tipp-Ex: il simbolo della correzione diventa metafora di evoluzione

In questo contesto, l’intervento di un marchio come Tipp-Ex — simbolo iconico della correzione — assume un valore quasi simbolico. L’atto di correggere non è più un’eliminazione dell’errore, ma una rielaborazione. Non si tratta più di cancellare, ma di trasformare. In un mondo dove tutto è scritto in digitale e modificabile in tempo reale, il concetto stesso di errore ha perso parte della sua carica negativa. Non è più un incidente irreparabile, ma una tappa modificabile del percorso.

Nuove generazioni, nuova mentalità: l’errore come diritto di crescita

L’aspetto più interessante emerso dallo studio riguarda l’atteggiamento delle nuove generazioni. I giovani non solo si mostrano più tolleranti verso l’errore, ma iniziano anche a considerarlo un diritto. Una conquista, in un certo senso. La pressione sociale e familiare, seppur ancora presente, non sembra più esercitare lo stesso potere coercitivo di un tempo. L’esperienza dell’errore viene vissuta come un’occasione per mettersi in discussione, per sviluppare resilienza, per apprendere competenze trasversali che il successo immediato non è in grado di fornire.

Il mondo del lavoro cambia: il potenziale supera la perfezione

Questa trasformazione culturale ha ricadute importanti anche sul mondo del lavoro. Le aziende, specialmente quelle più innovative, iniziano a valorizzare il learning by doing, l’apprendimento sul campo, anche a costo di fallimenti temporanei. Il curriculum perfetto lascia sempre più spazio al potenziale, alla capacità di reagire agli imprevisti, alla flessibilità mentale. In questo senso, il cambiamento di mentalità avviato tra i banchi di scuola potrebbe rappresentare la base per un rinnovamento più ampio del tessuto produttivo nazionale.

L’idea del “voto” come giudizio definitivo, del “compito sbagliato” come prova d’inadeguatezza, è ancora radicata nella cultura scolastica.

Riformare la valutazione per dare valore al percorso

Occorre anche un ripensamento profondo della valutazione: premiare l’impegno, la curiosità, il percorso seguito dallo studente, piuttosto che la sola correttezza formale del risultato. Solo così sarà possibile consolidare un’educazione autenticamente formativa, dove l’errore non sia un tabù ma una risorsa.

La lezione che arriva dalle nuove generazioni è chiara: non è più tempo di nascondere gli errori sotto il tappeto. È il momento di guardarli in faccia, di analizzarli, di farne strumento di conoscenza.

Patricia Iori